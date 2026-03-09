Doanh nghiệp vận tải rục rịch thông báo tăng giá cước 09/03/2026 15:28

(PLO)- Ngay khi giá xăng được điều chỉnh tăng, một số doanh nghiệp vận tải cũng thông báo tăng giá cước vận chuyển.

Theo khảo sát của PLO, ngay thời điểm Bộ Công Thương thông tin điều chỉnh giá xăng dầu, nhiều đơn vị vận tải hành khách cũng thông báo tăng giá cước vận tải đến 20%.

Tăng giá cước vận tải các loại

Cụ thể, nhà xe Bê Hà Phú Yên thông báo tăng thêm giá cước 30.000 đồng/vé cho chuyến xe từ Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa và Buôn Ma Thuột - Sông Cầu. Theo nhà xe này, do giá nhiên liệu tăng cao nên nhà xe tạm thời điều chỉnh tăng giá vé cho đến khi giá nhiên liệu giảm dần sẽ điều chỉnh lại.

Một số đơn vị vận tải hành khách bắt đầu tăng giá vé. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tương tự, nhà xe Quý Thảo cũng đã thông báo tăng giá 50.000 đồng đối với các tuyến vận tải của nhà xe này.

Cụ thể, tuyến TP.HCM (bến xe Miền Đông mới) đi Đắk Lắk tăng giá từ 350.000 đồng lên 400.000 đồng. Tuyến Bến xe An Sương đi Sông Hinh cũng thay đổi mức giá tương tự.

Theo nhà xe Quý Thảo, thời gian gần đây, giá xăng dầu tăng cao đột biến, kéo theo chi phí vận hành của nhà xe tăng lên đáng kể. Mặc dù nhà xe đã cố gắng giữ ổn định giá vé trong thời gian dài nhưng để đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ, an toàn cho mỗi chuyến đi và sự thoải mái của khách hàng, nhà xe buộc phải điều chỉnh lại giá vé.

Khảo sát một số đơn vị vận tải taxi tại TP.HCM, một đơn vị cho biết sẽ có sự điều chỉnh tuy nhiên vẫn còn “nghe ngóng” thông tin thêm để điều chỉnh cho hợp lý.

Một doanh nghiệp vận tải hàng hóa cũng cho biết có thể phải điều chỉnh tăng hơn 20%, tuy nhiên đến nay doanh nghiệp chưa tính toán được mức cụ thể. Theo doanh nghiệp này, trước đây các doanh nghiệp vận tải hàng hóa có công thức tính chung về thời điểm áp dụng cước vận tải. Cụ thể, khi Nhà nước công bố giá xăng dầu, sau 7-10 ngày doanh nghiệp sẽ có điều chỉnh. Tuy nhiên, lần này giá xăng dầu được điều chỉnh ngay lập tức buộc doanh nghiệp phải thích ứng.

“Doanh nghiệp đã thỏa thuận với khách trong tình hình đột biến như vậy, khi giá xăng dầu tăng thì tăng giá cước ngay và khi giảm cũng sẽ giảm theo”- vị đại diện này chia sẻ và cho biết vẫn đang thương lượng với khách hàng.

Theo vị này, hiện tại chưa có khách hàng nào phản ứng tiêu cực về việc tăng giá cước. Nếu trường hợp khách hàng muốn hủy hợp đồng thì doanh nghiệp cũng chấp nhận bởi không thể duy trì hoạt động khi giá đầu vào cao hơn đầu ra.

“Hệ thống vận tải công cộng sẽ không bị tác động quá nhiều vì hiện nay hệ thống vận tải công cộng điện chiếm khoảng 50%" Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Hành khách TP.HCM

Nộp hồ sơ niêm yết giá trước khi bán

Đại diện bến xe Miền Đông mới cho biết đến thời điểm hiện tại bến xe mới nhận được thông báo điều chỉnh giá vé của nhà xe Quý Thảo. Theo quy định, đơn vị vận tải muốn thay đổi giá vé phải nộp hồ sơ kê khai trình Sở Xây dựng duyệt.

“Sau khi nộp hồ sơ và được sở duyệt thì sau thời gian 5 ngày doanh nghiệp mới được thay đổi giá vé”- vị này cho biết thêm.

Sau khi Sở Xây dựng duyệt hồ sơ tăng giá vé, sau 5 ngày các nhà xe mới được thu giá vé mới. Ảnh: THY NHUNG

Trao đổi với PLO, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết đã có đơn vị vận tải nộp hồ sơ xin điều chỉnh giá vé. “Doanh nghiệp vận tải nộp hồ sơ nhằm mục đích thông báo thực hiện việc kê khai giá, còn việc lựa chọn đơn vị vận tải nào là do người dân lựa chọn”- ông An cho hay.

Đại diện doanh nghiệp vận tải, ông Lê Trung Tính - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM cho biết khi thay đổi giá xăng dầu, doanh nghiệp vận tải sẽ là đơn vị bị ảnh hưởng nhiều nhất.

“Giá vận tải hàng hóa và hành khách đều do doanh nghiệp tự ấn định. Do vậy, khi giá xăng dầu tăng thì tăng giá cước, giá xăng dầu giảm thì giá cước cũng sẽ giảm theo”- ông Tính cho hay.

Theo ông Tính, việc thay đổi giá sẽ tác động trực tiếp tới nhu cầu của khách hàng, từ đó dẫn đến vận chuyển khó khăn. Ông Tính đề xuất Nhà nước nên tăng cường nguồn lực để đảm bảo nguồn dự trữ nhiều hơn. Nguồn dự trữ phải đảm bảo tối thiểu 90 ngày để tránh trường hợp đứt gãy nguồn cung. Đồng thời, giảm các loại thuế, phí để đảm bảo bình ổn giá cho ngành vận tải cũng như các ngành hàng khác.