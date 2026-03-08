Đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ hoàn thành trong năm 2029 08/03/2026 10:45

(PLO)- Dự kiến cầu đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ gồm cầu vượt biển và hầm dìm biển, có quy mô từ 6-8 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 92.600 tỉ đồng.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã có Tờ trình gửi UBND TP.HCM để đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT.

Đường vượt biển có quy mô từ 6-8 làn xe

Dự án đường vượt biển có điểm đầu tại xã Cần Giờ, vịnh Gành Rái, điểm cuối tại phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 92.600 tỉ đồng, nhà đầu tư sẽ huy động 100% vốn, không sử dụng vốn đầu tư công, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất đối ứng.

Thời gian thực hiện dự án trong quý II-2026 và hoàn thành vào quý I-2029.

Dự án có hướng tuyến như sau: Điểm đầu nằm trên đường Biển Đông 2, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ. Tuyến sẽ rẽ phải rồi đi thẳng theo hướng Đông Nam sang phía Vũng Tàu, tuyến đi trùng với đường Sao Mai - Bến Đình và kết thúc với nút giao đường 30/4, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa.

Dự án cầu vượt biển có phần đường dài hơn 2,9 km, phía xã Cần Giờ dài 1,1 km, phía Vũng Tàu dài gần 1,9 km. Tuyến đường có 6 làn xe. Trong đó, phần hầm vượt biển có bề rộng hơn 35 m, gồm thông thủy hai hướng xe chạy, đường thoát hiểm 3 m. Phần cầu vượt biển có bề rộng 27 m.

Tuyến có ba phân đoạn chính, gồm: gần 3 km đường dẫn hai đầu, khoảng 8 km cầu và 3,1 km hầm dìm dưới biển. Hai cửa hầm dự kiến xây đảo nhân tạo để bố trí nhà điều hành và các công trình kỹ thuật phục vụ khai thác.

Tuyến đường vượt biển được đề xuất đầu tư quy mô 6-8 làn xe. Trong đó, đoạn đường dẫn hai đầu thiết kế 8 làn, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ. Phần cầu và hầm có 6 làn ô tô do kết cấu phức tạp, nằm giữa biển và chịu tác động lớn của gió bão nên việc cho xe hai bánh lưu thông không đảm bảo an toàn.

Dự án triển khai phức tạp, có ý nghĩa quan trọng

Nhà đầu tư đề xuất cách triển khai phần cầu vượt biển như sau: cầu vượt biển bằng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, đúc sẵn từng khối và lắp ghép trên đà giáo di động. Khẩu độ nhịp cầu điển hình lựa chọn là 60 m đảm bảo tính kinh tế và kỹ thuật. Bố trí 1 vị trí cầu vòm thép khẩu độ nhịp 150 m để đảm bảo tĩnh không thông thuyền cho đường thủy nội địa cấp I.

Đối với vị trí vượt luồng hàng hải lớn khu vực vịnh Gành Rái. Xây dựng công trình hầm vượt biển theo công nghệ hầm dìm, kết cấu hầm bằng bê tông cốt thép và vỏ thép. Xây dựng 2 đảo nhân tạo ở hai đầu hầm để đảm bảo việc kết nối giữa cầu và hầm.

Theo đơn vị tư vấn, xe máy có thể đi theo tuyến đường ven biển khác đã được quy hoạch, kết nối từ Cần Giờ sang đường tỉnh 992 ở Vũng Tàu. Tuyến này dự kiến đầu tư các cầu lớn với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Dự án gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 - Bồi thường giải phóng mặt bằng phía phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa với vốn đầu tư khoảng 479,71 tỉ đồng, do nhà đầu tư chi trả 100%.

Dự án thành phần 2 – xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu (cũ) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP – hình thức hợp đồng xây dựng – Chuyển giao (BT) với vốn đầu tư khoảng 92.183 tỉ đồng (đã gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng)- vốn Nhà đầu tư 100%.

Nhà đầu tư đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 57 Nghị định 243/2025/NĐ-CP. Lý do vì dự án có quy mô đặc biệt lớn, kết cấu phức tạp với hầm vượt biển dài 3,1 km, cầu vượt biển dài 7,97 km, bên cạnh đó dự án còn thi công trên địa chất – hải văn khó khăn, thuộc loại công trình ít nhà đầu tư trong nước đủ năng lực tham gia đấu thầu cạnh tranh.

Nhà đầu tư đánh giá dự án giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối TP.HCM – Long Sơn – Vũng Tàu và khu Cái Mép Thị Vải. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch Cần Giờ, giảm tải Quốc lộ 51 và tăng cường an ninh – quốc phòng tuyến ven biển. Việc kéo dài thời gian lựa chọn nhà đầu tư có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ phát triển vùng.

Nhà đầu tư kiến nghị được giao làm nhà đầu tư dự án, dự kiến khởi công vào quý II-2026 và hoàn thành đầu năm 2029.