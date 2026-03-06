Quốc lộ 13 với 10-14 làn xe sẽ có 3 cầu đi bộ, 2 hầm chui 06/03/2026 21:19

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến giáp ranh tỉnh Bình Dương cũ. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư - Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Phối cảnh Quốc lộ 13 khi được mở rộng. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Theo Sở Xây dựng, dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.270 tỉ đồng do nhà đầu tư thu xếp.

Trong đó, ngân sách TP.HCM sẽ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với hơn 14.000 tỉ đồng.

TP.HCM dự kiến lựa chọn nhà đầu tư trong quý II-2026, khởi công sớm và hoàn thành vào năm 2028. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 18 năm 6 tháng.

Dự án Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng lên 60m, với quy mô từ 10 - 14 làn xe.

Dự án có 2 nút giao khác mức gồm Bình Lợi và Bình Phước. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Đáng chú ý, trục giữa tuyến sẽ được xây dựng cầu cạn - đường trên cao, dài hơn 3,5 km với 4 làn xe, chạy tối đa 80km/h. Bên dưới sẽ là đường song hành từ 8-10 làn xe, chạy tối đa 60km/h.

Dự án có 10 nút giao, trong đó có 2 nút giao khác mức là nút giao Bình Lợi và nút giao Bình Phước. Hai nút giao trên sẽ được xây dựng hai hầm chui giúp các phương tiện lưu thông nhanh hơn. TP.HCM cũng sẽ xây dựng 3 cầu đi bộ trên tuyến đường này.

Diện tích đất thu hồi làm dự án là 39,54 ha, trong đó diện tích đất ở chiếm hơn 81.600 m2, với 997 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 220 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Dự án sau khi được mở rộng sẽ được thu phí theo lượt và thu tiền sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, không bố trí barie là phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới.

Đối với làn hỗn hợp không tiến hành thu phí sử dụng đường bộ sẽ đáp ứng yêu cầu cho xe 2 bánh lưu thông, các phương tiện giao thông quá khổ.

Đối với làn xe hỗn hợp hai bên không thu phí, sẽ bố trí các thiết bị để nhận dạng các phương tiện né tránh trạm thu phí trên các làn thu phí. Các trường hợp không thanh toán được bằng điện tử không dừng (thẻ ETC bị hỏng, lỗi, không dán thẻ ETC...) sẽ xử lý hậu kiểm đối với các trường hợp không chấp hành thanh toán phí đường bộ theo quy định pháp luật liên quan.