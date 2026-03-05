Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm 05/03/2026 16:33

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và thủ tục, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án cao tốc và hạ tầng chiến lược.

Sáng 5-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp lần thứ 24 của Ban Chỉ đạo để kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy triển khai các dự án giao thông lớn.

Nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo các báo cáo tại phiên họp, thời gian qua các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông quan trọng.

Đơn cử như dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng, Bộ Công an và Bộ NN&MT đã hoàn tất các thủ tục liên quan để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Gia Bình.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành 214 km tuyến chính đoạn từ đầu tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đến phía nam hầm Cù Mông.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khẩn trương bàn giao mặt bằng. Ảnh: VGP

Tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và thủ tục

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng cho biết trong tổng số 28 nhiệm vụ được giao tại phiên họp trước, hiện vẫn còn 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án.

Cụ thể, các tỉnh Cao Bằng và Phú Thọ chưa phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng và Hòa Bình – Mộc Châu. Ngoài ra, các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cần Thơ và An Giang chưa hoàn tất việc bàn giao mặt bằng theo kế hoạch trong tháng 2-2026.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 3-2026 để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Song song đó, các địa phương cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển dọc theo các tuyến cao tốc; bổ sung các nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới.

Giao nhiệm vụ với các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành các hạng mục còn lại của các dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông, trong tháng 3; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, dự án thành phần 2 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh xây dựng phương án đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15-3.

Bộ Tài chính được giao ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các địa phương còn khó khăn về kết nối giao thông như Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên và một số khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Ngoài ra, Bộ Tài chính được giao chỉ đạo VEC đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ cùng cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoạt động bình thường; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.