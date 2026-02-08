TP.HCM tăng tốc xây dựng hạ tầng số cho Trung tâm Tài chính quốc tế 08/02/2026 19:29

(PLO)- Hạ tầng số được “kích hoạt” với các thỏa thuận tỉ USD, khi TP.HCM tăng tốc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế dựa trên data center, AI, cloud và hệ sinh thái công nghệ đạt chuẩn quốc tế.

Chiều ngày 8-2, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và Trung tâm dữ liệu lớn góp phần đột phá xây dựng đô thị thông minh và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế”.

Sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa chính quyền TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các tập đoàn công nghệ và tổ chức tài chính hàng đầu.

Đồng thời, đây là bước đi quan trọng cụ thể hóa tầm nhìn xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh và Trung tâm Tài chính quốc tế, dựa trên hạ tầng số, trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscale), AI và điện toán đám mây, gắn với nghiên cứu giải pháp năng lượng xanh và hạ tầng thiết yếu, bảo đảm phát triển bền vững cho các khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Ông Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Dòng tiền gọi tên hạ tầng số

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh: “TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó hạ tầng số trở thành nền tảng cốt lõi để thúc đẩy cho tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số, mà còn là điều kiện then chốt để xây dựng đô thị thông minh, trong đó có Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế công nghệ của TP.HCM trong khu vực”.

Đồng quan điểm, ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng ban Công nghệ, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM cho biết: “Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCM) sẽ tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại để kiến tạo một “trạm trung chuyển tài chính” cho các nhà đầu tư, không chỉ dòng vốn đầu tư vào Việt Nam mà cả cho thị trường toàn cầu.

Đối với dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, VIFC-HCMC là một vùng đệm cho dòng vốn FDI, đặc biệt dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) từ trước đến nay chưa có cơ chế thuận lợi đầu tư vào Việt Nam. Với nền tảng dự kiến đầu tư VIFC-HCMC sẽ cung cấp tiện ích trong luân chuyển dòng vốn vào ra, nhưng vẫn đảm bảo an ninh tiền tệ cho quốc gia".

Ông Tuấn Anh cho biết thêm: Hạ tầng công nghệ sẽ được triển khai theo nhiều lớp. Trước hết là hạ tầng kết nối vật lý, bao gồm các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cao (Tier III/IV) và hệ thống kết nối băng thông rộng, phục vụ giao dịch khối lượng lớn với tốc độ cao. Bên cạnh đó là hạ tầng tích hợp dữ liệu, hệ thống giám sát thị trường và giao dịch; hệ thống RegTech bắt buộc đối với các thành viên.

Hệ thống SupTech chủ động sẽ do Cơ quan Điều hành đầu tư, nhằm giám sát và ngăn chặn các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc trốn thuế, qua đó phục vụ việc đánh giá, xếp hạng các thành viên.

VIFC-HCM cũng định hướng đầu tư hệ thống bù trừ lai tập trung tại VIFC, hướng tới việc ứng dụng blockchain như một lớp đối soát, quyết toán, nhằm xây dựng hệ thống bù trừ T+0.

Song song với hạ tầng công nghệ, một SuperApp với ví duy nhất sẽ được triển khai, giúp nhà đầu tư giao dịch thuận tiện và luân chuyển linh hoạt giữa các sàn trong VIFC-HCM.

Trong bối cảnh dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang trở thành nguồn lực then chốt của nền kinh tế hiện đại, việc phát triển hạ tầng số đạt chuẩn quốc tế được xem là điều kiện tiên quyết để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và nâng tầm vai trò của TP.HCM trong chuỗi giá trị công nghệ khu vực.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM (đứng thứ 3, từ trái sang) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các nhà đầu tư, đánh dấu bước tiến mới trong thu hút và triển khai các dự án trên địa bàn thành phố. Ảnh: T.L

Loạt “bắt tay” tỉ USD định hình hạ tầng số TP.HCM

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Thành phố, nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng công nghệ số TP.HCM.

Cụ thể, Tập đoàn G42 và liên danh nhà đầu tư trong nước ký thỏa thuận khung phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, với tổng vốn dự kiến khoảng 2 tỷ USD.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng VinaCapital (đại diện liên minh FPT – VinaCapital – Việt Thái) ký biên bản ghi nhớ phát triển trung tâm dữ liệu gắn với khu phức hợp đổi mới sáng tạo, công nghệ.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và VinaCapital ký thỏa thuận phát triển dự án, thúc đẩy hạ tầng dữ liệu và giải pháp năng lượng xanh cho trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Đồng thời, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu nhằm nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ Đầu tư Tài sản số TP.HCM, định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường, hướng tới quy mô 1 tỷ USD theo lộ trình nhiều giai đoạn.

Các thỏa thuận ký kết khẳng định cam kết mạnh mẽ của các nhà đầu tư chiến lược trong việc đồng hành cùng TP.HCM phát triển hạ tầng công nghệ số hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng thu hút các tổ chức tài chính, doanh nghiệp fintech và tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Hạ tầng trung tâm dữ liệu và công nghệ số được xác định là thành phần cốt lõi của đô thị thông minh và hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế, góp phần bảo đảm an toàn dữ liệu, nâng cao năng lực xử lý thông tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chất lượng quản trị đô thị.

Thông qua hội nghị, TP.HCM tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: hạ tầng số hiện đại, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu, công nghệ và tài chính hàng đầu khu vực châu Á.

Hội nghị cũng thể hiện quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án hạ tầng công nghệ số quy mô lớn được triển khai hiệu quả, đóng góp vào phát triển bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số.