Ngày Vía Thần Tài: Vàng phân hóa mạnh, bạc tăng giá 26/02/2026 13:59

(PLO)- Ngày Vía Thần Tài năm nay không còn cảnh chen lấn. Vàng nhẫn 9999 mỗi nơi một giá, chênh lệch vài triệu đồng, trong khi bạc tăng mạnh từ đầu năm, hút dòng tiền

Ngày 26-2, khác với cảnh xếp hàng từ tờ mờ sáng tại cửa hàng vàng Mi Hồng (chợ Bà Chiểu, TP.HCM), còn lại các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Nhuận, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank-SBJ ghi nhận lượng khách đến mua không quá đông và chủ yếu mua số lượng nhỏ để lấy may đầu năm thay vì tích trữ quy mô lớn như những mùa Vía Thần Tài trước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, dòng sản phẩm vàng 9999 trọng lượng 0,1 chỉ nhanh chóng “cháy hàng” ngay từ 6 giờ sáng do nguồn cung giới hạn, mỗi ngày phát không quá 100 phiếu. Tuy nhiên, với vàng nhẫn 9999 và các sản phẩm trang sức 24K khác, lại được doanh nghiệp này “mở kho”, khách mua bao nhiêu cũng có.

Trong khi đó, Công ty SJC áp dụng chính sách kiểm soát chặt hơn đối với một số sản phẩm “nóng”. Vàng nhẫn trơn, vàng miếng Thần Tài, vàng miếng Kim Mã được giới hạn tối đa 2 chỉ mỗi người; riêng vàng miếng SJC được mua tối đa 3 lượng/người. Động thái này cho thấy sự thận trọng trong điều tiết cung cầu, tránh tình trạng gom mua số lượng lớn gây xáo trộn thị trường trong ngày cao điểm.

Giá vàng nhẫn mỗi nơi một mức, chênh lệch tới 7 triệu đồng

Đúng mùng 10 tháng Giêng âm lịch, (ngày Vía Thần Tài) giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm thay vì tăng nóng như thông lệ. Đáng chú ý, mặt bằng giá vàng nhẫn 9999 giữa các doanh nghiệp xuất hiện sự phân hóa rõ rệt, mỗi nơi niêm yết một mức khác nhau. Biên độ chênh lệch giá mua bán duy trì ở mức cao, và thậm chí có doanh nghiệp niêm yết thấp hơn thị trường tới 6,5 triệu đồng/lượng.

Khách hàng mua vàng nhẫn 9999. Ảnh: T.L

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước đó.

Tại Mi Hồng, giá nhẫn trơn 9999 giảm 100.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 182,2 - 185 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng nửa triệu đồng/lượng so với SJC.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 400.000 đồng/lượng so với một ngày trước.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng, niêm yết quanh mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý nhất là Sacombank-SBJ khi doanh nghiệp này niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 174,9 - 178 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua. Đây hiện là mức giá thấp nhất trong nhóm các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Cùng là vàng nhẫn trơn 9999 nhưng giá tại Sacombank-SBJ đang thấp hơn giá niêm yết tại Công ty SJC tới 6,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn doanh nghiệp vàng Mi Hồng 7 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch hiếm thấy trong những mùa Vía Thần Tài trước đây. Điều này cho thấy sự phân hóa mạnh của thị trường trong bối cảnh sức mua suy giảm và tâm lý thận trọng gia tăng.

Chia sẻ với PLO, chị Hồng Hạnh (phường Sài Gòn) cho biết thị trường vàng ngày Vía Thần Tài năm nay có nhiều điểm khác biệt. Nếu như vàng miếng SJC gần như chỉ được phân phối tập trung tại Công ty SJC, thì nguồn cung vàng nhẫn 9999 tại các doanh nghiệp lại khá dồi dào, không còn cảnh khan hiếm, xếp hàng chờ mua như những năm trước.

Tuy vậy, theo chị, lựa chọn vàng nhẫn cũng đồng nghĩa với việc “mua đâu bán đó”. Khi một doanh nghiệp niêm yết giá bán thấp hơn mặt bằng chung, giá thu mua cũng sẽ được điều chỉnh xuống tương ứng.

“Điều đáng cân nhắc không chỉ là mức giá niêm yết cao hay thấp, mà là cách mình tính toán dòng tiền,” chị Hạnh phân tích. Theo chị, với mức chênh lệch có thời điểm lên tới 7 triệu đồng/lượng giữa các doanh nghiệp, chỉ cần bù thêm một khoản nhỏ, chị có thể mua thêm 1 chỉ vàng nhẫn 9999 và 2 lượng bạc 999.

Trong bối cảnh thị trường biến động và giá cả phân hóa mạnh, chị cho rằng chiến lược hợp lý không phải là chạy theo nhịp tăng giảm ngắn hạn, mà là gia tăng lượng tài sản nắm giữ với chi phí tối ưu, từng bước tích lũy thay vì “đánh cược” vào biến động giá tức thời.

Khách mua vàng trong ngày Vía Thần Tài chủ yếu giao dịch số lượng nhỏ để lấy may đầu năm, khi giá vàng neo cao, thay vì gom mua tích trữ quy mô lớn như các năm trước. Clip: T.Linh

Bạc tăng tốc từ đầu năm, nhà đầu tư tranh thủ gom hàng

Chị Nguyệt Hà, nhân viên văn phòng cho biết chị tranh thủ xin nghỉ khoảng 60 phút trong giờ làm việc để đến Sacombank-SBJ mua bạc. Theo chị, quyết định này không phải ngẫu nhiên mà dựa trên diễn biến giá kim loại quý từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, hồi đầu năm, bạc miếng 999 được Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 2,793 - 2,868 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá đã tăng lên 3,465 - 3,567 triệu đồng/lượng, tức tăng khoảng 670.000 - 700.000 đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng xấp xỉ 24 - 25%.

Trong khi đó, vàng nhẫn cùng giai đoạn tăng từ 14,9 – 15,3 triệu đồng/chỉ lên 17,49 – 17,81 triệu đồng/chỉ, tức tăng khoảng 2,5 triệu đồng/chỉ, tương đương mức tăng khoảng 16 - 17%.

Như vậy, nếu xét về tốc độ tăng giá theo tỉ lệ phần trăm, bạc đang vượt vàng. Dù mức tăng tuyệt đối của vàng lớn hơn do nền giá cao, nhưng về biên độ sinh lời kể từ đầu năm, bạc đang cho thấy mức tăng nổi bật hơn.

“Thấy biên độ tăng của bạc khá tốt, tôi tranh thủ mua thêm để tích lũy đầu năm. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc đa dạng hóa nắm giữ giữa vàng và bạc cũng là một cách phân bổ rủi ro hợp lý”, chị Hà nói.

Giá bạc 999 loại 1kg của Sacombank-SBJ được niêm yết lúc 10 giờ sáng nay ở mức 95,04 triệu đồng/kg. Ảnh: T.L

Theo đại diện lãnh đạo Sacombank-SBJ cho biết: "Trong những ngày cao điểm từ mùng 7 Tết đến mùng 10 tháng Giêng, chúng tôi áp dụng quy định mức bán bạc tối đa 10 lượng/người/ngày, với khoảng 200 phiếu giao dịch mỗi ngày, tương đương tối đa 200 khách/ngày. Hàng được giao ngay trong ngày. Sau giai đoạn cao điểm, lượng phát phiếu sẽ quay về mức thông thường, dao động khoảng 100 phiếu/ngày, thậm chí có thời điểm chỉ vài chục phiếu, tùy theo khả năng sản xuất thực tế.

Hiện chúng tôi không ưu tiên khách mua số lượng lớn và đã dừng hình thức bán sỉ quy mô lớn nhằm tránh tình trạng đầu cơ, gây xáo trộn nguồn cung. Thay vào đó, chúng tôi ưu tiên khách mua nhỏ lẻ, mua để tích lũy chứ không phải lướt sóng. Nếu để một nhóm mua quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cân đối chung”.

Riêng trong ngày Vía Thần Tài, doanh nghiệp vẫn duy trì mức mua tối đa 10 lượng mỗi khách, nhưng không áp dụng trần cố định về số lượng phiếu như những ngày cao điểm trước đó. Về nguồn cung, phía doanh nghiệp cho biết năng lực sản xuất phụ thuộc vào nhiều yếu tố và sẽ được điều tiết theo nhu cầu thị trường nhằm đảm bảo ổn định, tránh tình trạng cung - cầu mất cân đối đột ngột.