Người dân TP.HCM đổ xô mua vàng, cá lóc nướng ngày vía Thần Tài 26/02/2026 10:30

(PLO)- Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), người dân TP.HCM đổ xô đi mua vàng, cá lóc nướng trong ngày vía Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc trong năm mới.

Sáng 26-2, không khí mua bán tại các tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM trở nên nhộn nhịp ngay từ sớm, khi người dân tranh thủ đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Ghi nhận tại tiệm vàng Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định), lượng khách đổ về ngày càng đông, nhiều thời điểm người dân phải chen chúc, được bố trí ngồi ở khu vực chờ đến lượt giao dịch.

Theo quan niệm dân gian, vào ngày vía Thần Tài﻿ (mùng 10 tháng Giêng), việc mua vàng được xem là cách “lấy lộc” đầu năm, cầu mong may mắn và thuận lợi trong công việc, kinh doanh.

Tại các quầy giao dịch, nhẫn trơn vẫn là mặt hàng được nhiều người lựa chọn.

﻿ Bên cạnh đó, các sản phẩm như thỏi vàng, túi tiền vàng Thần Tài cũng thu hút sự quan tâm của người mua.

Khu vực chờ luôn trong tình trạng đông kín khách.

Chị Huyền (ngụ phường Bình Thạnh) cho biết năm nào chị cũng duy trì thói quen mua vàng vào ngày này để cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, nhiều tài lộc.

Giá vàng trong ngày được niêm yết công khai trên bảng điện tử tại cửa hàng, giúp người dân dễ dàng theo dõi và lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp

Sáng cùng ngày, phố "cá lóc nướng" TP.HCM trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) bất ngờ tấp nập dòng người đổ xô đi mua cá.

Theo ghi nhận của PV, giá bán mỗi con cá lóc nướng sáng nay tại các cửa hàng có phần tăng nhẹ, dao động từ 200.000 đồng - 250.000 đồng/con tùy vào trọng lượng.

Bà Cúc (bìa phải, 65 tuổi) đã gắn bó khoảng 20 năm với nghề nướng cá lóc tại đường Tân Kỳ Tân Quý phấn khởi trong những ngày mua bán đầu năm. "Tối qua khi nướng cá còn lo sức mua sẽ giảm nhưng sáng nay ngày vía Thần Tài, người dân vẫn tấp nập mua cá, mừng lắm" - bà Cúc nói.

Từng phần cá vàng ươm, nóng giòn được phủ mỡ hành, đậu phộng và gói trong giấy bạc để giữ nhiệt trước khi trao tay cho người mua.

Chưa đến 9 giờ, nhiều chủ tiệm đã bán hơn 2/3 số cá cửa hàng nướng xuyên đêm 25-2.

Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt những nướng cá, những mẻ cá mới được nướng liên tục để đảm bảo số lượng bán cho người dân.

﻿ Việc mua bán diễn ra vô cùng tấp nập trên đường Tân Kỳ Tân Quý, địa điểm được mệnh danh là phố "cá lóc nướng" của TP.HCM trong nhiều năm qua.

﻿ ﻿ ﻿ Nhân viên tại các cửa hàng phải làm việc liên tục bên các mẻ cá nướng để kịp phục vụ khách hàng.

Mỗi người phụ trách một công đoạn nhưng ai cũng vui vẻ, cùng phối hợp một cách nhịp nhàng với mong muốn chủ có thể bán hết nhanh nhất số cá đã chuẩn bị.

Khoảng 9 giờ, trời bất ngờ đổ mưa, phần nào ảnh hưởng đến việc mua bán tại phố "cá lóc nướng" TP.HCM.