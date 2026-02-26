Người dân TP.HCM đổ xô mua vàng, cá lóc nướng ngày vía Thần Tài

(PLO)- Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), người dân TP.HCM đổ xô đi mua vàng, cá lóc nướng trong ngày vía Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc trong năm mới.
Sáng 26-2, không khí mua bán tại các tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM trở nên nhộn nhịp ngay từ sớm, khi người dân tranh thủ đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài.
Ghi nhận tại tiệm vàng Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định), lượng khách đổ về ngày càng đông, nhiều thời điểm người dân phải chen chúc, được bố trí ngồi ở khu vực chờ đến lượt giao dịch.
Bên cạnh đó, các sản phẩm như thỏi vàng, túi tiền vàng Thần Tài cũng thu hút sự quan tâm của người mua. Giá vàng trong ngày được niêm yết công khai trên bảng điện tử tại cửa hàng, giúp người dân dễ dàng theo dõi và lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp
Sáng cùng ngày, phố "cá lóc nướng" TP.HCM trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) bất ngờ tấp nập dòng người đổ xô đi mua cá.
Theo ghi nhận của PV, giá bán mỗi con cá lóc nướng sáng nay tại các cửa hàng có phần tăng nhẹ, dao động từ 200.000 đồng - 250.000 đồng/con tùy vào trọng lượng.
Việc mua bán diễn ra vô cùng tấp nập trên đường Tân Kỳ Tân Quý, địa điểm được mệnh danh là phố "cá lóc nướng" của TP.HCM trong nhiều năm qua. Nhân viên tại các cửa hàng phải làm việc liên tục bên các mẻ cá nướng để kịp phục vụ khách hàng.