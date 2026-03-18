Sư đoàn 9 tiêm vắc xin phòng bệnh cho chiến sĩ mới 18/03/2026 20:18

(PLO)- Từ ngày 18 đến 20-3, Viện Y học dự phòng Quân đội phía Nam phối hợp Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu và uốn ván cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.

Đến dự và chỉ đạo chương trình có Đại tá, PGS.TS. BS Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Chương trình nhằm bảo vệ sức khỏe bộ đội, chủ động phòng chống dịch bệnh, duy trì quân số khỏe, qua đó nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Quang cảnh hội nghị triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho chiến sĩ mới.

Đại tá Lê Văn Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, dự khai mạc hội nghị triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho chiến sĩ mới năm 2026.

Phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho chiến sĩ mới, Đại tá, PGS.TS. BS Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), đánh giá hoạt động này là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, với định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Đại tá, PGS.TS.BS Lê Văn Đông phát biểu tại buổi tiêm vắc xin cho chiến sĩ mới tại Sư đoàn 9.

Theo PGS.TS. BS Lê Văn Đông, việc đưa vắc xin vào cơ thể giống như “diễn tập trước” cho hệ miễn dịch, giúp cơ thể phản ứng nhanh, hiệu quả khi gặp tác nhân gây bệnh. “Vắc xin uốn ván đã giúp gần như xóa bỏ bệnh này trong quân đội. Năm 2026, chúng tôi triển khai tiêm vắc xin não mô cầu tại một số đơn vị, tiến tới mở rộng cho 100% chiến sĩ mới và học viên” - PGS.TS.BS Lê Văn Đông nói.

Đại tá, PGS.TS.BS Lê Văn Đông thăm hỏi, động viên các chiến sĩ mới tại buổi tiêm chủng.

Sau tiêm, các đơn vị tiếp tục theo dõi sức khỏe bộ đội trong 7 ngày theo quy định.

Đại tá Lê Văn Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, cho biết Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, phối hợp với lực lượng quân y triển khai đúng kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, nhận thức rõ ý nghĩa của việc tiêm chủng và chấp hành nghiêm.

Trước khi tiêm vắc xin các chiến sĩ mới được khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe.

Ngay trong ngày đầu triển khai tại Trung đoàn 1, quy trình tiêm được thực hiện đầy đủ các bước từ kiểm tra thông tin, khám sàng lọc đến theo dõi sau tiêm, bảo đảm chặt chẽ, đúng chuyên môn và an toàn.

Tân binh Đào Nhật Huy (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1) chia sẻ: “Chúng tôi được tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ nên rất yên tâm khi tiêm. Đây là việc cần thiết để bảo vệ sức khỏe, giúp an tâm học tập, huấn luyện tại đơn vị”.

Hoạt động tiêm vắc xin là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội.