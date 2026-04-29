‘Nhà nhà đón xuân‘ và ‘Tình cha’ đoạt giải nhất cuộc thi ‘Ảnh nghệ thuật Mùa Xuân Bính Ngọ 2026’

TRẦN LINH

(PLO)- Sáng 29-4, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm ảnh cuộc thi “Ảnh nghệ thuật Mùa Xuân Bính Ngọ 2026”.

Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ (16).jpg
Ngày 29-4, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm ảnh cuộc thi “Ảnh nghệ thuật Mùa Xuân﻿ Bính Ngọ 2026”, hòa chung không khí hân hoan của cả nước chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.
Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ (4).jpg
Cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh TP.HCM﻿ phát động từ ngày 23-1 đến 29-3, thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh trên cả nước. Sau hơn 2 tháng, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.940 tác phẩm của 194 tác giả đến từ 23 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
DSC_0314-Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ.JPG
Phát biểu tại buổi lễ, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung cho biết, điểm mới nổi bật của cuộc thi năm nay là thời gian phát động được điều chỉnh sớm, trước Tết Nguyên đán và kéo dài thời gian nhận tác phẩm đến hơn một tháng sau Tết. Sự đổi mới này đã tạo điều kiện để các tác giả ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc mùa xuân sinh động, chân thực trên khắp mọi miền đất nước, mang đến cho cuộc thi một sắc thái tươi mới, giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống.
Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ (18).jpg
Trải qua nhiều vòng chấm tuyển nghiêm túc, khách quan, đến đầu tháng 4-2026, Ban Giám khảo đã tuyển chọn được 120 tác phẩm xuất sắc thuộc hai thể loại: “Xuân quê hương” và “Thiên nhiên” (bao gồm chim, thú, hoa, cá, cây kiểng và côn trùng) để trưng bày triển lãm.
Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ (12).jpg
Chủ đề "Xuân yêu thương", tác giả Hoàng Thị Bích Nhung (TP.HCM) đoạt giải nhất với tác phẩm "Nhà nhà đón xuân".
Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ (15).jpg
Chủ đề " Thiên nhiên", tác giả Bạch Thị Tố Anh đoạt giải nhất với tác phẩm "Tình cha".
Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ (5).jpg
Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của các đại biểu, hội viên và những người yêu thích nhiếp ảnh.
Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ (21).jpg
1-giai nhat-nha nha don xuan-Hoàng Bích Nhung-Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ.jpg
"TP.HCM rất năng động, phát triển, nhưng cũng có những khoảnh khắc đời thường rất đẹp. Tấm ảnh này có vị trí chụp rất đẹp, tôi đã phát hiện ra trong lần tình cờ đi ngang qua đây" - Tác giả Hoàng Thị Bích Nhung chia sẻ.
Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ (22).jpg
1-giai nhat-tinh cha-Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ.jpg
"Bức ảnh này tôi chụp ở Tràm chim Tam Nông. Hình ảnh là gà Lôi Ấn Độ. Loài này đặc biệt là chỉ có chim cha nuôi con, chim mẹ ấp nở xong sẽ loanh quanh trông chừng. Quá trình thực hiện, khó khăn nhất là mất thời gian dài theo dõi. Từ lúc nó đang ấp, xong đến khi nở. Mình đi theo rất nhiều lần mới chụp được khoảnh khắc ưng ý. Nhiều hôm sau giờ làm việc, 11 giờ đêm từ TP.HCM chạy xuống để kịp sáng sớm đi ra tràm chim" - Tác giả Bạch Thị Tố Anh cho biết.
Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, mùa xuân, trao giải, ảnh, xuân bính ngọ.png
Một số hình ảnh đạt giải tại cuộc thi
Tin liên quan

