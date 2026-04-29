‘Nhà nhà đón xuân‘ và ‘Tình cha’ đoạt giải nhất cuộc thi ‘Ảnh nghệ thuật Mùa Xuân Bính Ngọ 2026’
(PLO)- Sáng 29-4, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm ảnh cuộc thi “Ảnh nghệ thuật Mùa Xuân Bính Ngọ 2026”.
"TP.HCM rất năng động, phát triển, nhưng cũng có những khoảnh khắc đời thường rất đẹp. Tấm ảnh này có vị trí chụp rất đẹp, tôi đã phát hiện ra trong lần tình cờ đi ngang qua đây" - Tác giả Hoàng Thị Bích Nhung chia sẻ.
"Bức ảnh này tôi chụp ở Tràm chim Tam Nông. Hình ảnh là gà Lôi Ấn Độ. Loài này đặc biệt là chỉ có chim cha nuôi con, chim mẹ ấp nở xong sẽ loanh quanh trông chừng. Quá trình thực hiện, khó khăn nhất là mất thời gian dài theo dõi. Từ lúc nó đang ấp, xong đến khi nở. Mình đi theo rất nhiều lần mới chụp được khoảnh khắc ưng ý. Nhiều hôm sau giờ làm việc, 11 giờ đêm từ TP.HCM chạy xuống để kịp sáng sớm đi ra tràm chim" - Tác giả Bạch Thị Tố Anh cho biết.