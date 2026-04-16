Chùm ảnh: 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần 2

Chùm ảnh: 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần 2

(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.

Ngày 15-4, Ban Giám khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 đã có buổi chấm chung khảo sôi nổi, chất lượng.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức, cho biết Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 với chủ đề “Sắc Xuân mới - Niềm tin mới” tiếp tục khẳng định sức lan tỏa và uy tín, thu hút đông đảo người tham gia với nhiều tác phẩm chất lượng, giàu tính nghệ thuật và giá trị nhân văn.

Theo Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cuộc thi được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026, thu hút 219 tác giả với 920 tác phẩm, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh.

Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm ban đầu, ban tổ chức đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

YOGA CHÀO NGÀY MỚI_NGÔ VĂN TÂN.jpg
Đồng diễn yoga đón bình minh đầu năm trước Tháp Tam Thắng (Vũng Tàu – TP.HCM), lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe.
XUÂN VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG_TRẦN THỊ THANH HẰNG.jpg
Mỗi độ xuân về, con đường làng rợp bóng tre xanh hiện lên thanh bình. Hình ảnh cụ già tóc bạc đối lập với hai cô gái áo dài trắng cầm nhành mai tạo nên bức tranh Tết xưa – nay hài hòa, giàu bản sắc.
XUÂN SẺ CHIA_NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG.jpg
“Xuân sẻ chia – Tết đong đầy” là hoạt động nhân ái dịp Tết Bính Ngọ 2026 do Đội Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM tổ chức, trao hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm cho người lao động nghèo, trẻ em khó khăn.
XUÂN CHIẾN SĨ - TẾT SẺ CHIA_NGUYỄN VĂN KHỞI.jpg
Các chương trình “Chiến sĩ tí hon” và “Xuân Chiến Sĩ” 2026 tại Đại đội pháo Phòng Không 37 giúp học sinh trải nghiệm đời sống quân ngũ, sinh hoạt Tết cùng bộ đội, qua đó bồi đắp tinh thần kỷ luật, tự lập và lòng biết ơn.
VỮNG NIỀM TIN_LƯU THỊ KIM PHƯƠNG_GIẢI KK.jpg
Khoảnh khắc ngày 8-3 tại Sân vận động Gia Định ghi lại các thành viên đội múa chuẩn bị tiết mục Đồng diễn Dân vũ Áo dài Việt Nam – 50 năm tự hào TP mang tên Bác, cầm lá phiếu tượng trưng với niềm tin vào kỳ bầu cử sắp tới.
VIẾT LIỄN TẠI NHÀ LỚN LONG SƠN – NÉT ĐẸP VĂN HOÁ ĐƯỢC LƯU TRUYỀN HƠN TRĂM NĂM_NGUYỄN VĂN KHỞI.jpg
Tại Nhà Lớn Long Sơn, không gian xưa lưu giữ văn hóa Đạo Ông Trần, du khách bắt gặp hình ảnh ông đồ viết liễn chữ Nôm trên giấy đỏ, truyền tải những giá trị nhân - lễ - nghĩa - trí - tín vào dịp lễ Tết.
TƯỢNG ĐÀI GIỌT NƯỚC_ĐOÀN THI THƠ.jpg
Tượng đài “Giọt nước” biểu trưng cho mất mát, hy sinh và tình người; nhắc nhớ quá khứ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nuôi dưỡng niềm tin cho tương lai.
TRAO TRUYỀN VĂN HÓA_TRẦN NGỌC TIẾN.jpg
Bộ đội Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ gói bánh chưng tặng người khó khăn trong chương trình “Xuân đoàn kết – Tết yêu thương”, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và gìn giữ văn hóa truyền thống.
TƯNG BỪNG LỄ HỘI RƯỚC CỘ BÀ THIÊN HẬU - BÌNH DƯƠNG_NGUYỄN MINH TÂN.jpg
Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu tại thành phố mới Bình Dương diễn ra rực rỡ, thu hút đông đảo người dân, tái hiện không gian văn hóa sống động với sắc màu, âm thanh và tinh thần cộng đồng đặc trưng Nam Bộ.
TRÊN DÒNG KÊNH TẺ_HỒ SỸ LONG_GIẢI KK.jpg
Sông nước Kênh Tẻ nhộn nhịp với những chiếc ghe chở hoa cập bến.
VŨNG TÀU ĐIỂM ĐẾN DU XUÂN BÍNH NGỌ_LÊ VĂN VINH.jpg
Vũng Tàu thu hút du khách dịp Tết với các điểm đến như Quảng trường Tam Thắng, Hoa viên Quang Trung, Bãi Sau và Miếu Hòn Bà, mang đến nhiều trải nghiệm du lịch, vui chơi và hành hương đặc sắc.
VẼ HEO ĐẤT - GIEO YÊU THƯƠNG_NGUYỄN VĂN KHỞI.jpg
Ngày hội “Vẽ heo đất – Gieo yêu thương” tổ chức tại Chùa Vạn Phước tạo sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, giáo dục ý thức tích lũy và gây quỹ giúp đỡ trẻ em khó khăn.
TP.HCM - MANG THÙNG PHIẾU ĐẾN TẬN NHÀ ĐỂ CỬ TRI 91 TUỔI BỎ PHIẾU_NGUYỄN MỸ KHÁNH.jpg
Sáng 15-3, tổ bầu cử khu phố 12, phường Tân Định mang thùng phiếu phụ đến nhà giúp cụ Nguyễn Kim Lan, 91 tuổi, thực hiện quyền bầu cử.
THƯ PHÁP VÀ ÁO DÀI VIỆT_BÙI VIỆT HƯNG.jpg
Thư pháp đã trở thành một nét văn hóa truyền thống mỗi khi Tết đến xuân về trên quê hương.
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VỮNG VÀNG BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN_LÊ HOÀNG MẾN_GIẢI KK.jpg
Mùa xuân 2026 mở ra kỳ vọng mới cho TP.HCM khi bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, hướng tới siêu đô thị quốc tế thông minh, xanh và sáng tạo.
SỨC SỐNG MỚI_TỐNG TRẦN SƠN_GIẢI NHẤT.jpg
Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ mở ra không gian tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP.HCM, một điểm đến công cộng cho người dân và du khách.
SONG MÃ NGHÊNH XUÂN_PHAN KIM DUNG.jpg
Đôi ngựa nghệ thuật biểu trưng thịnh vượng phản chiếu rực rỡ bên mặt nước, nổi bật hình ảnh người công nhân chăm chút, tôn vinh giá trị lao động thầm lặng.
SẮC XUÂN CHỢ LỚN_TRẦN MINH DŨNG.jpg
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Chợ Lớn rực rỡ với múa lân sư rồng và diễu hành sôi động trong tiếng trống dồn dập, hòa quyện tín ngưỡng, truyền thống và nhịp sống hiện đại, cầu mong năm mới may mắn, tài lộc.
SẮC XUÂN BÍNH NGỌ - NGHI THỨC DỰNG NÊU TẠI LĂNG ĐỨC TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT_TRẦN THÀNH TIẾN.jpg
Giữa đô thị chuyển động, nghi lễ dựng nêu tại Lăng Ông Bà Chiểu năm 2026 tái hiện nét văn hóa gần 200 năm, ghi lại sự tiếp nối bền bỉ giữa truyền thống và hiện đại trong mỗi mùa xuân.
RỰC RỠ CHỢ HOA TẾT TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN BẾN BÌNH ĐÔNG_LÊ HOÀNG MẾN.jpg
Chợ hoa Tết “Trên bến dưới thuyền” tại Bến Bình Đông vừa là nơi giao thương vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần làm nên diện mạo Tết cổ truyền giữa lòng TP.HCM.
RẠNG RỠ SẮC XUÂN BÍNH NGỌ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH_NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG.jpg
Dịp Tết Nguyên đán 2026, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động, hội hoa xuân trong không gian đô thị mở rộng, vừa quảng bá hình ảnh vừa tạo điểm đến văn hóa, gắn kết cộng đồng và lan tỏa không khí đoàn viên.
NỤ CƯỜI SẮC XUÂN VIỆT NAM_BÙI VĂN VÂN.jpg
Nụ cười người bà bên bếp lửa gợi nên sắc xuân bình dị, ấm áp, toát lên niềm hạnh phúc tự nhiên và vẻ đẹp văn hóa gia đình Việt trong những ngày giáp Tết.
NỖI ĐAU LẶNG THẦM_ĐOÀN THI THƠ.jpg
Sự tri ân những hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên đã gác lại hạnh phúc riêng để chiến đấu với dịch bệnh, bảo vệ người dân trong khó khăn.
NHỮNG LỄ HỘI XUÂN BÍNH NGỌ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH_NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG.jpg
Các lễ hội tại TP.HCM dịp Tết tiếp tục khẳng định nét văn hóa đặc sắc, kết nối truyền thống và hiện đại, lan tỏa thông điệp về một siêu đô thị năng động, nâng cao sức hút du lịch năm 2026.
NGỰA VÀNG TUNG VÓ PHI NƯỚC ĐẠI_LÊ HỮU NGHỊ_GIẢI KK.jpg
Ngựa vàng tung vó phi nước đại ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ.
NẮNG XUÂN_NGUYỄN XUÂN THẮNG.jpg
Người bán hoa chăm chú tỉa lá, chỉnh sửa từng cành mai dưới nắng xuân, chuẩn bị cho mùa Tết rực rỡ.
MÙA XUÂN NGHĨA TÌNH_NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG.jpg
Các hoạt động nghĩa tình dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang lại niềm vui cho người khó khăn.
MÙA XUÂN CỦA NHỮNG NGƯỜI GIỮ BIỂN_LÊ MẠNH LINH.jpg
Mùa xuân tại xã đảo Thạnh An và Cần Thạnh hiện lên giản dị, ấm áp với hình ảnh người lính biên phòng vừa đón Tết vừa vững vàng làm nhiệm vụ, giữ bình yên biển trời.
MÙA SĂN LỘC BIỂN ĐẦU XUÂN Ở VÙNG VEN BIỂN TPHCM_NGUYỄN VĂN KHỞI_GIẢI KK.jpg
Đầu xuân, ngư dân ven biển TP.HCM ra khơi “hái lộc biển” với những chuyến đánh bắt bội thu, mở đầu năm mới thuận buồm xuôi gió, tạo nên nhịp sống sôi động tại các vùng biển địa phương.
LỄ HỘI DINH CÔ_NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG.jpg
Lễ hội Dinh Cô sôi động với nhiều hoạt động như múa lân sư rồng, đua mô tô nước, diều nghệ thuật, vừa mang giá trị tâm linh vừa là sản phẩm du lịch đặc trưng, khẳng định sức sống di sản trong đời sống đương đại.
LỄ HỘI CHÙA BÀ THIÊN HẬU BÌNH DƯƠNG_NGUYỄN NGỌC CƯỜNG_GIẢI BA.jpg
Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu rằm tháng Giêng tại Bình Dương diễn ra rộn ràng, thu hút đông đảo du khách.
LỄ HỘI ÁO DÀI_NGUYỄN TẤN NGHĨA.jpg
Lễ hội Áo dài TP.HCM diễn ra suốt tháng 3 với nhiều hoạt động như diễu hành, thi thiết kế, góp phần quảng bá du lịch và tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam.
KIM LONG VUI XUÂN_HOÀNG BÍCH NHUNG_GIẢI TRUYỀN CẢM HỨNG.jpg
Múa rồng dịp Tết mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, gìn giữ truyền thống, cầu mong may mắn, thịnh vượng, bình an và tạo không khí vui tươi ngày xuân.
HỒ CON RÙA - ĐIỂM THAM QUAN VÀ CHECK-IN_NGUYỄN TẤN NGHĨA.jpg
Hồ Con Rùa dịp Tết trở nên rực rỡ, nhộn nhịp với không gian trang hoàng sắc xuân, là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách vui chơi, chụp ảnh đầu năm.
HỒ CHÍ MINH CITY - THÀNH PHỐ VĂN HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN_HUỲNH PHẠM ANH DŨNG_GIẢI NHÌ.jpg
TP.HCM khẳng định vai trò đô thị đầu tàu với nhịp sống hiện đại, những công trình mới và niềm tin, hạnh phúc của người dân trong mùa xuân 2026.
ĐỒNG DIỄN VÕ THUẬT_QUỐC HUY.jpg
Cán bộ, chiến sĩ CLB Vovinam thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia đồng diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026.
HÓA TRANG_NGÔ VĂN TÂN.jpg
Nghệ sĩ hát bội hóa trang chuẩn bị biểu diễn tại Lễ Kỳ Yên Đình An Khánh, nghi lễ truyền thống cầu quốc thái dân an, mong người dân ấm no, hạnh phúc.
GIAO MÙA TRÊN CÁNH ĐỒNG AN NHỨT, TP HỒ CHÍ MINH_TRẦN HÙNG PHƯƠNG.jpg
Khoảnh khắc giao mùa trên cánh đồng với sắc xanh lúa non và sắc vàng mùa gặt đan xen, nổi bật hình ảnh máy gặt cần mẫn, thể hiện sự hòa quyện giữa nông nghiệp truyền thống và nhịp sống hiện đại vùng ngoại thành TP.HCM.
GIAO NHẬP_THÁI VIẾT HOÀN_GIẢI BA.jpg
Khoảnh khắc giao thừa tại Tháp Tam Thắng rực sáng pháo hoa, hòa nhịp giữa biển và đô thị, thể hiện khát vọng vươn mình của một điểm đến du lịch quốc tế.
GÓI BÁNH NGÀY XUÂN_ĐỖ TRỌNG HOÀI ÂN.jpg
Gói bánh tét dịp Tết là sinh hoạt truyền thống tại Nhà Lớn Long Sơn, khi phụ nữ theo tín ngưỡng Ông Trần quây quần chuẩn bị bánh cúng và chia sẻ cho người khó khăn.
ĐỒNG DIỄN ÁO DÀI XƯA_LÊ HOÀNG MINH_GIẢI KK.jpg
Đồng diễn áo dài xưa tại sự kiện Lễ hội Thanh niên 2026.
ĐỐI KHÁNG_QUỐC HUY_GIẢI TAY MÁY TRẺ ẤN TƯỢNG.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM đồng diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện 2026, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
BIỂU DIỄN MÚA RỒNG_TRẦN MINH DŨNG.jpg
Múa rồng rực rỡ cùng các tiết mục sôi động mang đến không khí Tết Nguyên đán rộn ràng, gửi gắm lời chúc may mắn, bình an.
BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2026_LÊ HOÀNG MẾN.jpg
Ngày 2-3, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026, xác định huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2026.
CÔNG VIỆC NGÀY GIÁP TẾT_BÙI VĂN VÂN.jpg
Khoảnh khắc hai thế hệ cùng đánh bóng lư đồng chuẩn bị Tết gợi lên không khí ấm áp của gia đình Việt.
ĐOÀN ANH CA VŨ TRONG LỄ HỘI NGUYÊN TIÊU_LÊ HOÀNG MINH.jpg
Đoàn Anh Ca Vũ – nét độc đáo, mới lạ tại Lễ hội Nguyên Tiêu 2026.
CHUẨN BỊ ĐÓN XUÂN_ĐỖ TRỌNG DANH_TP ĐƯỢC YÊU THÍCH MXH.jpg
Chuẩn bị đón xuân Bính Ngọ 2026.
CÂU CHÚC ĐẦU NĂM_LÊ ĐÌNH NHƠN.jpg
Bức ảnh mang lại cảm giác tĩnh lặng, hoài niệm như một thước phim quay chậm, với hình ảnh cụ ông bên những nét chữ thánh hiền, gợi lên sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ.
ĐỌ SẮC_LÊ VĂN VINH.jpg
Nét đẹp lao động của người dân trong dịp Tết.
ĐÊM XUÂN BÍNH NGỌ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH_NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG.jpg
TP.HCM là “thành phố không ngủ” với nhiều hoạt động du lịch như du thuyền, bus hai tầng, hội hoa đăng và các không gian lễ hội.
