Chùm ảnh: 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần 2 16/04/2026 11:35

(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.

Ngày 15-4, Ban Giám khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 đã có buổi chấm chung khảo sôi nổi, chất lượng.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức, cho biết Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 với chủ đề “Sắc Xuân mới - Niềm tin mới” tiếp tục khẳng định sức lan tỏa và uy tín, thu hút đông đảo người tham gia với nhiều tác phẩm chất lượng, giàu tính nghệ thuật và giá trị nhân văn.

Theo Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cuộc thi được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026, thu hút 219 tác giả với 920 tác phẩm, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh.

Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm ban đầu, ban tổ chức đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Đồng diễn yoga đón bình minh đầu năm trước Tháp Tam Thắng (Vũng Tàu – TP.HCM), lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe.

Mỗi độ xuân về, con đường làng rợp bóng tre xanh hiện lên thanh bình. Hình ảnh cụ già tóc bạc đối lập với hai cô gái áo dài trắng cầm nhành mai tạo nên bức tranh Tết xưa – nay hài hòa, giàu bản sắc.

“Xuân sẻ chia – Tết đong đầy” là hoạt động nhân ái dịp Tết Bính Ngọ 2026 do Đội Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM tổ chức, trao hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm cho người lao động nghèo, trẻ em khó khăn.

Các chương trình “Chiến sĩ tí hon” và “Xuân Chiến Sĩ” 2026 tại Đại đội pháo Phòng Không 37 giúp học sinh trải nghiệm đời sống quân ngũ, sinh hoạt Tết cùng bộ đội, qua đó bồi đắp tinh thần kỷ luật, tự lập và lòng biết ơn.

Khoảnh khắc ngày 8-3 tại Sân vận động Gia Định ghi lại các thành viên đội múa chuẩn bị tiết mục Đồng diễn Dân vũ Áo dài Việt Nam – 50 năm tự hào TP mang tên Bác, cầm lá phiếu tượng trưng với niềm tin vào kỳ bầu cử sắp tới.

Tại Nhà Lớn Long Sơn, không gian xưa lưu giữ văn hóa Đạo Ông Trần, du khách bắt gặp hình ảnh ông đồ viết liễn chữ Nôm trên giấy đỏ, truyền tải những giá trị nhân - lễ - nghĩa - trí - tín vào dịp lễ Tết.

Tượng đài “Giọt nước” biểu trưng cho mất mát, hy sinh và tình người; nhắc nhớ quá khứ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nuôi dưỡng niềm tin cho tương lai.

Bộ đội Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ gói bánh chưng tặng người khó khăn trong chương trình “Xuân đoàn kết – Tết yêu thương”, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và gìn giữ văn hóa truyền thống.

Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu tại thành phố mới Bình Dương diễn ra rực rỡ, thu hút đông đảo người dân, tái hiện không gian văn hóa sống động với sắc màu, âm thanh và tinh thần cộng đồng đặc trưng Nam Bộ.

Sông nước Kênh Tẻ nhộn nhịp với những chiếc ghe chở hoa cập bến.

Vũng Tàu thu hút du khách dịp Tết với các điểm đến như Quảng trường Tam Thắng, Hoa viên Quang Trung, Bãi Sau và Miếu Hòn Bà, mang đến nhiều trải nghiệm du lịch, vui chơi và hành hương đặc sắc.

Ngày hội “Vẽ heo đất – Gieo yêu thương” tổ chức tại Chùa Vạn Phước tạo sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, giáo dục ý thức tích lũy và gây quỹ giúp đỡ trẻ em khó khăn.

Sáng 15-3, tổ bầu cử khu phố 12, phường Tân Định mang thùng phiếu phụ đến nhà giúp cụ Nguyễn Kim Lan, 91 tuổi, thực hiện quyền bầu cử.

Thư pháp đã trở thành một nét văn hóa truyền thống mỗi khi Tết đến xuân về trên quê hương.

Mùa xuân 2026 mở ra kỳ vọng mới cho TP.HCM khi bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, hướng tới siêu đô thị quốc tế thông minh, xanh và sáng tạo.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ mở ra không gian tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP.HCM, một điểm đến công cộng cho người dân và du khách.

Đôi ngựa nghệ thuật biểu trưng thịnh vượng phản chiếu rực rỡ bên mặt nước, nổi bật hình ảnh người công nhân chăm chút, tôn vinh giá trị lao động thầm lặng.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Chợ Lớn rực rỡ với múa lân sư rồng và diễu hành sôi động trong tiếng trống dồn dập, hòa quyện tín ngưỡng, truyền thống và nhịp sống hiện đại, cầu mong năm mới may mắn, tài lộc.

Giữa đô thị chuyển động, nghi lễ dựng nêu tại Lăng Ông Bà Chiểu năm 2026 tái hiện nét văn hóa gần 200 năm, ghi lại sự tiếp nối bền bỉ giữa truyền thống và hiện đại trong mỗi mùa xuân.

Chợ hoa Tết “Trên bến dưới thuyền” tại Bến Bình Đông vừa là nơi giao thương vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần làm nên diện mạo Tết cổ truyền giữa lòng TP.HCM.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động, hội hoa xuân trong không gian đô thị mở rộng, vừa quảng bá hình ảnh vừa tạo điểm đến văn hóa, gắn kết cộng đồng và lan tỏa không khí đoàn viên.

Nụ cười người bà bên bếp lửa gợi nên sắc xuân bình dị, ấm áp, toát lên niềm hạnh phúc tự nhiên và vẻ đẹp văn hóa gia đình Việt trong những ngày giáp Tết.

Sự tri ân những hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên đã gác lại hạnh phúc riêng để chiến đấu với dịch bệnh, bảo vệ người dân trong khó khăn.

Các lễ hội tại TP.HCM dịp Tết tiếp tục khẳng định nét văn hóa đặc sắc, kết nối truyền thống và hiện đại, lan tỏa thông điệp về một siêu đô thị năng động, nâng cao sức hút du lịch năm 2026.

Ngựa vàng tung vó phi nước đại ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ.

Người bán hoa chăm chú tỉa lá, chỉnh sửa từng cành mai dưới nắng xuân, chuẩn bị cho mùa Tết rực rỡ.

Các hoạt động nghĩa tình dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang lại niềm vui cho người khó khăn.

Mùa xuân tại xã đảo Thạnh An và Cần Thạnh hiện lên giản dị, ấm áp với hình ảnh người lính biên phòng vừa đón Tết vừa vững vàng làm nhiệm vụ, giữ bình yên biển trời.

Đầu xuân, ngư dân ven biển TP.HCM ra khơi “hái lộc biển” với những chuyến đánh bắt bội thu, mở đầu năm mới thuận buồm xuôi gió, tạo nên nhịp sống sôi động tại các vùng biển địa phương.

Lễ hội Dinh Cô sôi động với nhiều hoạt động như múa lân sư rồng, đua mô tô nước, diều nghệ thuật, vừa mang giá trị tâm linh vừa là sản phẩm du lịch đặc trưng, khẳng định sức sống di sản trong đời sống đương đại.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu rằm tháng Giêng tại Bình Dương diễn ra rộn ràng, thu hút đông đảo du khách.

Lễ hội Áo dài TP.HCM diễn ra suốt tháng 3 với nhiều hoạt động như diễu hành, thi thiết kế, góp phần quảng bá du lịch và tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam.

Múa rồng dịp Tết mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, gìn giữ truyền thống, cầu mong may mắn, thịnh vượng, bình an và tạo không khí vui tươi ngày xuân.

Hồ Con Rùa dịp Tết trở nên rực rỡ, nhộn nhịp với không gian trang hoàng sắc xuân, là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách vui chơi, chụp ảnh đầu năm.

TP.HCM khẳng định vai trò đô thị đầu tàu với nhịp sống hiện đại, những công trình mới và niềm tin, hạnh phúc của người dân trong mùa xuân 2026.

Cán bộ, chiến sĩ CLB Vovinam thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia đồng diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Nghệ sĩ hát bội hóa trang chuẩn bị biểu diễn tại Lễ Kỳ Yên Đình An Khánh, nghi lễ truyền thống cầu quốc thái dân an, mong người dân ấm no, hạnh phúc.

Khoảnh khắc giao mùa trên cánh đồng với sắc xanh lúa non và sắc vàng mùa gặt đan xen, nổi bật hình ảnh máy gặt cần mẫn, thể hiện sự hòa quyện giữa nông nghiệp truyền thống và nhịp sống hiện đại vùng ngoại thành TP.HCM.

Khoảnh khắc giao thừa tại Tháp Tam Thắng rực sáng pháo hoa, hòa nhịp giữa biển và đô thị, thể hiện khát vọng vươn mình của một điểm đến du lịch quốc tế.

Gói bánh tét dịp Tết là sinh hoạt truyền thống tại Nhà Lớn Long Sơn, khi phụ nữ theo tín ngưỡng Ông Trần quây quần chuẩn bị bánh cúng và chia sẻ cho người khó khăn.

Đồng diễn áo dài xưa tại sự kiện Lễ hội Thanh niên 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM đồng diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện 2026, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Múa rồng rực rỡ cùng các tiết mục sôi động mang đến không khí Tết Nguyên đán rộn ràng, gửi gắm lời chúc may mắn, bình an.

Ngày 2-3, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026, xác định huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2026.

Khoảnh khắc hai thế hệ cùng đánh bóng lư đồng chuẩn bị Tết gợi lên không khí ấm áp của gia đình Việt.

Đoàn Anh Ca Vũ – nét độc đáo, mới lạ tại Lễ hội Nguyên Tiêu 2026.

Chuẩn bị đón xuân Bính Ngọ 2026.

Bức ảnh mang lại cảm giác tĩnh lặng, hoài niệm như một thước phim quay chậm, với hình ảnh cụ ông bên những nét chữ thánh hiền, gợi lên sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ.

Nét đẹp lao động của người dân trong dịp Tết.