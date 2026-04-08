920 tác phẩm dự cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức 08/04/2026 10:02

(PLO)- Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 thu hút 219 tác giả với 920 tác phẩm, phản ánh sinh động đời sống, văn hóa và con người TP.HCM dịp Tết.

Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 với chủ đề “Sắc Xuân mới - Niềm tin mới” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tiếp tục khẳng định sức lan tỏa, thu hút đông đảo người tham gia với nhiều tác phẩm chất lượng, giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn.

Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, nghĩa tình trong giai đoạn phát triển mới.

Cuộc thi được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026, thu hút 219 tác giả với tổng cộng 920 tác phẩm dự thi, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh.

Nội dung các tác phẩm tập trung phản ánh vẻ đẹp con người, không gian đô thị và những giá trị nghĩa tình của TP.HCM trong dịp Tết, xoay quanh ba chủ đề: “Sắc Xuân”, “Xuân đô thị” và “Nghĩa tình thành phố”.

Theo đó, cuộc thi được triển khai qua nhiều vòng chấm. Cụ thể:

Vòng 1 diễn ra từ ngày 2-4 đến 4-4; Vòng 2 từ ngày 6-4 đến 8-4. Cả hai vòng đều được chấm theo hình thức trực tuyến. Vòng 3 là giai đoạn bình chọn trên mạng xã hội, diễn ra từ ngày 9-4 đến 12-4.

Vòng chung khảo được tổ chức trực tiếp lúc 9 giờ ngày 15-4 tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM, với sự tham gia của hai giám khảo danh dự.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 24-4.

Các tác phẩm dự thi được đánh giá theo ba tiêu chí gồm sáng tạo và ý tưởng (30 điểm), nội dung truyền tải (40 điểm) và kỹ thuật nhiếp ảnh (30 điểm).

Tổng điểm chung cuộc được tính trên cơ sở kết hợp giữa điểm của ban giám khảo (chiếm 70%) và điểm bình chọn của khán giả (chiếm 30%), trong đó mỗi lượt thích được tính 1 điểm và mỗi lượt chia sẻ công khai được tính 3 điểm.

Hội đồng giám khảo Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức quy tụ đội ngũ giám khảo có chuyên môn cao và giàu tâm huyết: - Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, Giám khảo danh dự cuộc thi. - Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Giám khảo danh dự cuộc thi. - Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. - Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An. - Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung. - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn. - Biên tập viên Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM.