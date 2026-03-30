Cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới': Chỉ còn 2 ngày để bạn gửi ảnh dự thi! 30/03/2026 10:53

(PLO)- Cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đang bước vào giai đoạn nước rút. Đến hết ngày 31-3, Ban tổ chức sẽ đóng lại cổng nhận tác phẩm dự thi bước vào giai đoạn chấm giải.

Kể từ khi phát động, cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp lẫn những người yêu thích chụp ảnh không chuyên.

Hàng loạt tác phẩm ghi lại những góc nhìn đa chiều, phản ánh nhịp sống năng động và sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố đã được gửi về Ban tổ chức.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi ảnh (đứng giữa) chụp hình kỷ niệm cùng diễn viên Liên Bỉnh Phát, Đại sứ cuộc thi ảnh (thứ 2, từ trái qua); Các thành viên Hội đồng giám khảo: Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung, (thứ 2, từ phải qua); Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, (bìa trái) và Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn (bìa phải). Ảnh: THUẬN VĂN

Hiện tại, thời gian nhận ảnh dự thi chỉ còn 2 ngày. Sau 23 giờ 59 phút ngày 31-3, cổng thông tin trực tuyến sẽ tự động đóng để Ban giám khảo bước vào giai đoạn chấm giải.

Đại diện Ban tổ chức cho biết những ngày cuối cùng thường là thời điểm "chạy nước rút" của các tay máy. Ban tổ chức khuyến khích người dân, du khách và giới nhiếp ảnh nhanh chóng hoàn thiện và gửi tác phẩm để không bỏ lỡ cơ hội lan tỏa những khoảnh khắc đẹp về TP.HCM, đồng thời cạnh tranh các giải thưởng giá trị.

100 phần quà đang đợi các tác giả may mắn Nhằm khích lệ tinh thần và tri ân sự đồng hành của khán giả, Báo Pháp Luật TP.HCM cùng Đại sứ cuộc thi – Diễn viên Liên Bỉnh Phát sẽ trao tặng 100 phần quà may mắn ngẫu nhiên cho các tác giả gửi ảnh dự thi. Đại sứ cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" và các độc giả tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: NGUYỆT NHI Theo đó, không cần chờ đến kết quả chung cuộc từ Hội đồng Giám khảo, mọi cá nhân chỉ cần gửi tác phẩm hợp lệ tham gia chương trình đều có cơ hội nhận được những phần quà đặc biệt do chính tay nam diễn viên Liên Bỉnh Phát và Ban tổ chức chuẩn bị.