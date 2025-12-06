Video: Cách thức gửi bài dự thi cuộc thi ảnh ‘TP.HCM - Sắc màu mới’ lần 2

Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”. Tập trung vào ba nội dung chính: Sắc Xuân - Xuân đô thị - Nghĩa tình thành phố.
Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.
- Bước 2: Đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.
- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban Tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.