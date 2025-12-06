Video: Cách thức gửi bài dự thi cuộc thi ảnh ‘TP.HCM - Sắc màu mới’ lần 2 06/12/2025 09:00

(PLO)- Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Hãy tham gia và chia sẻ cùng chúng tôi những khoảnh khắc khiến bạn thêm tin yêu một thành phố đang vươn lên mạnh mẽ từng ngày.

Video: Chi tiết cách thức gửi bài dự thi cuộc thi ảnh ‘TP.HCM - Sắc màu mới’ lần 2

Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”. Tập trung vào ba nội dung chính: Sắc Xuân - Xuân đô thị - Nghĩa tình thành phố.

Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.

- Bước 2: Đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.

- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban Tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.