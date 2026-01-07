Công an TP.HCM tăng cường xử lý hành vi dán, treo, phát quảng cáo sai quy định 07/01/2026 14:39

(PLO)-Công an TP.HCM cho biết đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý nghiêm các trường hợp dán, treo quảng cáo, rao vặt trái phép tại khu dân cư, tuyến đường, khu vực công cộng.

VIdeo: Công an TP.HCM tăng cường xử lý hành vi dán, treo, phát quảng cáo sai quy định

Theo Công an TP.HCM, nhiều người lợi dụng quảng cáo trái phép để che giấu, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như tín dụng đen, cho vay nặng lãi, lừa đảo… Vì vậy, xử lý nghiêm quảng cáo sai quy định không chỉ nhằm lập lại mỹ quan đô thị mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ duy trì quyết liệt đợt cao điểm, tăng cường tuần tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Người dân cần nâng cao ý thức, không tiếp tay cho quảng cáo trái phép và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm.