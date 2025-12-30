Công an TP.HCM quyết liệt đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, tội phạm đường phố 30/12/2025 13:15

(PLO)- Công an TP.HCM đã chủ động nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tình hình tội phạm.

Sáng 30-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị cùng chụp hình lưu niệm. Ảnh: THANH THÙY

Kéo giảm tội phạm đường phố

Theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48, giai đoạn 2010 – 2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn, khó lường.

Đại dịch COVID-19, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY



Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ TP.HCM và sự phối hợp chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp của TP đã đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Qua đó, khẳng định công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt gắn với nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình là trước tình hình tội phạm đường phố, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật tài sản với nhiều vụ xảy ra mang tính chất manh động, liều lĩnh; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích gây bất an trong nhân dân, Thành ủy TP.HCM đã kịp thời ban hành Chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP,

Với vai trò chủ công, nòng cốt, lực lượng Công an TP.HCM đã triển khai quyết liệt, sáng tạo, thực hiện hiệu quả 5 nhóm biện pháp trọng tâm, giải quyết tận gốc nguyên nhân, điều kiện của tội phạm đường phố.

Song song đó, Công an TP.HCM tiến hành tổng kiểm tra, xử lý các lò độ chế xe, các tiệm sửa xe nghi độ xe và cơ sở kinh doanh, mua bán, làm giả biển số xe mô tô; chặn đứng nguồn phương tiện gây án.

Lực lượng công an đã đánh đúng, đánh trúng vào các điểm, băng nhóm, đối tượng tiêu thụ tài sản để “cắt cầu, chặn cung”.

Công an TP.HCM cũng đã tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở cầm đồ, kinh doanh thiết bị điện tử, vàng bạc đá quý phải yêu cầu người bán cung cấp căn cước, số điện thoại và lưu giữ thông tin giao dịch để cung cấp khi cơ quan Công an yêu cầu; không mua điện thoại, máy tính bị khoá mật khẩu, tài khoản icloud, xe ô tô, mô tô không giấy tờ, không chính chủ.

Với quan điểm chỉ đạo “mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án”, Công an TP.HCM đã tập trung truy xét, bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau ít giờ gây án; nhanh chóng thu hồi, trả lại tài sản cho người dân. Qua hơn 2 năm tập trung thực hiện, tình hình tội phạm đường phố đã được giải quyết hiệu quả, kéo giảm theo từng năm, hiện không còn phức tạp.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, đòi nợ 'khủng bố'

Công an TP.HCM đã chủ động nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tình hình tội phạm, đặc biệt là 5 loại tội phạm nổi cộm, gồm: tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm đường phố, tội phạm tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Bên cạnh đó, tham mưu cấp uỷ, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật với sự đổi mới về hình thức, phương thức tiếp cận theo phương châm: sinh động, gần gũi, dễ hiểu, chú trọng ứng dụng mạng xã hội, tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người có uy tín, sức ảnh hưởng trên không gian mạng để phối hợp tuyên truyền.

Mạng lưới Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, với phương châm “mâu thuẫn lớn thành mâu thuẫn nhỏ, mâu thuẫn nhỏ trở thành không còn mâu thuẫn”, tỷ lệ hoà giải thành công đạt hơn 80%; không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự tại cơ sở.

Trên địa bàn TP.HCM hiện có 39 mô hình tự phòng, tự quản về ANTT được thành lập; phát huy hiệu quả trong việc động viên Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, trước tình hình tội phạm tín dụng đen với phương thức gọi điện thoại đòi nợ 'khủng bố', tạt chất bẩn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM đã triển khai phong trào bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định với sự tham gia tích cực của hàng triệu lượt người dân; kết hợp đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội. Nhờ đó, sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện quyết liệt, tình trạng đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản theo phương thức khủng bố, tạt chất bẩn đã không còn xuất hiện…

Ngoài ra, công tác đấu tranh chống các loại tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm. Nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với giai đoạn liền kề (2016-2020); từng bước củng cố môi trường trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật.

Công an TP.HCM cũng chủ trì, phối hợp lực lượng Quân đội và các sở, ngành có liên quan mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, với mục tiêu đặt ra cao hơn, cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt hơn; đã tạo khí thế tấn công tội phạm liên tục. Từ đó, trấn áp các loại tội phạm như tội phạm giết người, tín dụng đen, tội phạm đường phố, giải quyết hiệu quả, không còn phức tạp.