Giả danh công an để lừa bán rượu ngoại, chiếm đoạt 100 triệu đồng 11/02/2026 11:06

Ngày 11-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trí Thiện (28 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trí Thiện bị bắt vì giả danh công an để lừa đảo. Ảnh: VT

Thông tin ban đầu, lợi dụng nhu cầu kinh doanh, buôn bán tăng cao vào dịp cận Tết Nguyên đán, Thiện tiếp cận anh C. (ngụ phường Lâm Viên - Đà Lạt) và tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế (C03) – Bộ Công an.

Thiện “nổ” đang có một lô rượu ngoại cần thanh lý tại Cảng Sài Gòn, có thể cung cấp khoảng 100 chai với giá khoảng 100 triệu đồng. Để tạo lòng tin, đối tượng yêu cầu anh C. đặt cọc trước và cam kết hàng sẽ về trong vòng 3–5 ngày.

Công an thu giữ trang phục của Thiện dùng để lừa đảo. Ảnh: VT

Tin tưởng vào “mác” cán bộ Công an mà Thiện tự xưng, anh C đã chuyển trước 20 triệu đồng cho đối tượng.

Chưa dừng lại, nhằm củng cố niềm tin, Thiện đến một trung tâm thương mại chụp ảnh các chai rượu ngoại đắt tiền gửi cho nạn nhân. Đáng chú ý, đối tượng còn đặt mua một bộ quân phục Công an trên mạng xã hội, mặc đến nhà anh C để tạo vỏ bọc, đánh vào tâm lý tin tưởng của nạn nhân.

Sau khi tạo được lòng tin, Thiện liên tục viện nhiều lý do gian dối, yêu cầu anh C chuyển đủ tiền mới có thể “xuất hàng”. Tổng cộng, anh C đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Thiện, với tổng số tiền hơn 131 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau thời gian dài chờ đợi không thấy rượu đâu, anh C nghi ngờ bị lừa nên tìm gặp đối tượng để đối chất. Tại đây, Thiện thừa nhận không có lô rượu nào như đã nói, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã được tiêu xài cá nhân và chỉ trả lại cho nạn nhân 23,5 triệu đồng.

Bức xúc trước hành vi gian dối, anh C đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương đã nhanh chóng xác minh, tạm giữ Nguyễn Trí Thiện. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Vụ việc đang được Công an phường Xuân Hương tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.