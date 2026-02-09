Danh tính 9 người lập công ty 'ma' lừa đảo hơn 300 tỉ vay vốn ngân hàng 09/02/2026 13:42

Ngày 9-2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Hà Thị Thương (45 tuổi; thường trú tại Phù Đổng, Hà Nội), Trần Thị Phương Loan (40 tuổi), Nguyễn Ngọc Thái (39 tuổi), Nguyễn Thành Nam (50 tuổi; cùng trú tại Bồ Đề, Hà Nội).

Lương Ngọc Thoan (45 tuổi; thường trú TP Hải Phòng), Đồng Thế Lực (33 tuổi), Mai Long (46 tuổi; cùng trú Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (28 tuổi; thường Hưng Yên), Nguyễn Đăng Hùng (42 tuổi; trú Nghệ An),

Các bị can trong đường dây lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng tiền vay vốn ngân hàng. Ảnh: CA

Theo điều tra, nhóm trên đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật, trong đó Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng.

Ngoài ra, những người này còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…

Các công ty này hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi Ngân hàng giải ngân.

Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại Ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, những người đó phân công nhiệm vụ, bố trí nhiều bộ phận để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó, Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. Còn Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng.

Tang vật công an thu giữ.

Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành và các doanh nghiệp liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can nêu trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng, tài chính; không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các bị can theo quy định.