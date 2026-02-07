Kẻ gian lừa lấy tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bệnh nhân nguy kịch 07/02/2026 19:21

(PLO)- Người thân của anh Vi Văn Sáng, một bệnh nhân có hoàn cảnh éo le đang điều trị tại bệnh viện, bật khóc cho biết bị kẻ gian lừa sạch hơn 60 triệu đồng tiền các nhà hảo tâm ủng hộ.

Ngày 7-2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video người phụ nữ bật khóc khi bị lừa mất tiền cứu anh Vi Văn Sáng (24 tuổi, trú xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Anh Sáng (trú xóm Bản Bành, xã Châu Quang (cũ), nay là xã Quỳ Hợp) trên đường đi làm về không may trượt bánh xe, mất lái đâm vào cột mốc. Vụ tai nạn khiến anh bị đa chấn thương nặng, nguy kịch.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ định chuyển tuyến gấp ra Hà Nội để cứu thận và tính mạng cho anh. Tuy nhiên, gia cảnh anh quá éo le: Bố mất sớm, mẹ bệnh tật, tinh thần không tỉnh táo.

Ngôi nhà của mẹ, con anh Vi Văn Sáng.

Hai mẹ con anh Sáng sống trong căn nhà cấp bốn trống trơn. Không lo được tiền chuyển tuyến, sau bốn ngày nằm viện, mẹ anh đành nghẹn ngào đưa con về nhà chờ lo hậu sự. Hàng xóm người bó rau, người nắm gạo mang sang giúp đỡ hai mẹ con.

Trước tình cảnh đó, những nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ để đưa anh Sáng ra Hà Nội với hy vọng "còn nước còn tát". Anh Phạm Xuân Thủy (trú Nghệ An) kêu gọi quyên góp được hơn 17 triệu đồng. Ngày 3-2, xe cứu thương 0 đồng tại Nghệ An đã đến tận nhà hỗ trợ đưa anh Sáng đi cấp cứu.

Hiện anh Sáng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Đáng chú ý, ngày 6-2, dì của anh Sáng đã bị lừa mất 60 triệu đồng. Đây là số tiền các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp để cứu mạng anh Sáng.

Đội xe cứu thương 0 đồng Nghệ An giúp vận chuyển anh Vi Văn Sáng từ nhà đến bệnh viện

Theo anh Phạm Xuân Thủy, do mẹ anh Sáng đầu óc không tỉnh táo, sức khỏe yếu nên vợ chồng người dì trực tiếp chăm nuôi anh tại bệnh viện.

Anh Thủy cho biết: "Thủ đoạn của chúng rất tinh vi, giả mạo Zalo của những người đã trực tiếp trao tiền cho gia đình. Chúng dùng công nghệ AI gọi video, giả giọng, giả mặt như thật. Kẻ gian viện lý do có thêm tiền ủng hộ, yêu cầu người nhà chuyển lại số tiền đã nhận để ngày mai trao cùng đoàn lớn hơn. Người đồng bào thật thà, thấy đúng Zalo và khuôn mặt quen nên tin và chuyển toàn bộ hơn 60 triệu đồng".

Khi biết dì và dượng của anh Sáng còn cầm 30 triệu đồng tiền mặt, các đối tượng tiếp tục tìm cách lừa. May mắn là chiều qua, khi có người mang thêm hơn 40 triệu đồng đến trao thì mới kịp thời phát hiện sự việc, ngăn gia đình ra ngân hàng chuyển tiếp 30 triệu đồng còn lại.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo tinh vi nêu trên.