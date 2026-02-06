7 khu vực trung tâm TP.HCM đã hoàn tất chỉnh trang
(PLO)- 7 khu vực chỉnh trang ở trung tâm TP.HCM đã hoàn tất, sẵn sàng mở cửa đón khách.
Theo ghi nhận củaPLO,7 khu vực ở trung tâm TP.HCM đã khoác lên mình bộ áo mới. Công tác chỉnh trang đã hoàn tất, đơn vị thi công đã mở rào chắn để du khách và người dân vào tham quan. Sau chỉnh trang, những ngôi nhà cũ kỹ đã có màu sơn mới, sáng sủa đậm sắc xuân.
7 khu vực ở trung tâm TP.HCM được chỉnh trang bao gồm: Quảng trường trước chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng.