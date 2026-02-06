7 khu vực trung tâm TP.HCM đã hoàn tất chỉnh trang 06/02/2026 11:03

Theo ghi nhận của PLO, 7 khu vực ở trung tâm TP.HCM đã khoác lên mình bộ áo mới. Công tác chỉnh trang đã hoàn tất, đơn vị thi công đã mở rào chắn để du khách và người dân vào tham quan. Sau chỉnh trang, những ngôi nhà cũ kỹ đã có màu sơn mới, sáng sủa đậm sắc xuân.

7 khu vực ở trung tâm TP.HCM được chỉnh trang bao gồm: Quảng trường trước chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng.

Quảng trường trước chợ Bến Thành thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Khu vực chợ Bến Thành hiện lên nhiều màu sắc nổi bật, bắt mắt.

Người dân check in trước chợ Bến Thành.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (136 Hàm Nghi) được sơn sửa. Hệ thống đèn chiếu nhẹ giúp làm nổi bật đường nét kiến trúc cũ của một công trình gắn với lịch sử giao thông đô thị TP.HCM.

Mặt trước tòa nhà như mới.

Việc sơn lại tòa nhà giữa giao lộ Hàm Nghi - Pasteur đã nổi bật giữa dòng phương tiện qua lại.

Đường sá thông thoáng, sạch đẹp hơn vào những ngày Tết cận kề.

Những mái ngói ở giao lộ Hàm Nghi - Pasteur vốn nhuốm màu thời gian nay cũng rực rỡ khoe sắc.

Các tòa nhà phía trước chợ Bến Thành đã sơn lại như mới.

Công tác chỉnh trang giúp công trình gọn gàng, sáng sủa hơn, góp phần hoàn thiện diện mạo trục cảnh quan hướng sông Sài Gòn.