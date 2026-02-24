Quảng trường lớn nhất Quảng Ngãi bị biến thành ‘trường đua’ xe điện

(PLO)- Dù chưa hoàn thiện, bàn giao, song quảng trường trung tâm Quảng Ngãi bị biến thành điểm kinh doanh tự phát của các nhóm cho thuê xe điện.
Dự án nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và quảng trường Quảng Ngãi được triển khai đầu năm 2025 với tổng diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 146 tỉ đồng. Công trình gồm hai hợp phần chính là cải tạo quảng trường, hồ điều hòa và nâng cấp toàn tuyến đường Phạm Văn Đồng.
Video: Xe điện độ chế bủa vây quảng trường lớn nhất Quảng Ngãi. Theo định hướng, đây sẽ là điểm nhấn cảnh quan trung tâm, không gian tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội, sinh hoạt cộng đồng. Hiện công trình vẫn còn một số hạng mục đang thi công, chưa được bàn giao cho địa phương quản lý. Thế nhưng, khuôn viên quảng trường đã bị chiếm dụng để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện, buôn bán tự phát. Theo ghi nhận của phóng viên tối 23-2, hàng trăm xe điện mini đủ chủng loại tập trung dày đặc trong khuôn viên quảng trường. Các xe di chuyển liên tục với tốc độ 10-30 km/giờ, đèn nhấp nháy, tiếng còi inh ỏi. Phần lớn người điều khiển là trẻ em, không có người lớn đi kèm, không được trang bị kỹ năng xử lý tình huống. Số lượng xe điện quần thảo trong khuôn viên quảng trường đông đảo, ken đặc, phóng ào ào tạo khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Loạt xe điện mini độ chế bủa vây quảng trường lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều thời điểm, xe điện chạy cắt ngang dòng người đi bộ, trẻ nhỏ phóng nhanh qua lại giữa đám đông. Không ít người dân phải liên tục quan sát, né tránh khi dạo bộ. Khu vực này thường trực nhiêu nhóm cho thuê xe điện đủ các loại. Giá thuê xe phổ biến 50.000 đồng/30 phút, hoạt động diễn ra công khai và không giới hạn độ tuổi. Theo chị Huỳnh Thị Lệ (ngụ phường Cẩm Thành), mỗi lần đưa con ra quảng trường đều thấp thỏm lo lắng. “Đây lẽ ra là nơi đi bộ, tập thể dục an toàn, tuy nhiên xe điện chạy bát nháo, trẻ nhỏ điều khiển mà không có người trông coi. Chỉ cần sơ suất là xảy ra tai nạn” - chị Lệ nói. Anh Nguyễn Toàn Viễn (ngụ phường Cẩm Thành) cũng cho rằng quảng trường đang bị biến dạng công năng. “Người dân phải né xe thay vì thoải mái đi bộ. Đã có nhiều va chạm, người chứng kiến thót tim” - anh Viễn phản ánh. Không chỉ xe điện, khu vực quảng trường còn xuất hiện hàng loạt hàng quán tự phát. Vỉa hè, khuôn viên quảng trường bị biến thành nơi để xe máy. Bàn ghế, quầy bán nước, đồ ăn bày tràn trên lối đi, sát mép hồ điều hòa, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc kinh doanh diễn ra khi công trình chưa bàn giao chính thức. Chủ đầu tư ban đầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi cũ. Sau ngày 1-7-2025, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, quảng trường mới chỉ đưa vào sử dụng tạm thời một số hạng mục phục vụ sự kiện lớn của tỉnh, chưa bàn giao chính thức cho địa phương quản lý. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết dừng hoạt động do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo ông Hưng, khi công trình được bàn giao, UBND phường Cẩm Thành sẽ xây dựng phương án quản lý cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản Nhà nước. Trước mắt, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý, không để tình trạng lấn chiếm, kinh doanh tự phát tái diễn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động cho thuê xe điện, buôn bán tự phát vẫn diễn ra công khai mỗi tối. Khi quảng trường chưa kịp hoàn thiện đã bị biến thành nơi kinh doanh hỗn tạp. Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm quản lý thuộc về đơn vị nào và bao giờ không gian công cộng này mới thực sự an toàn, văn minh như kỳ vọng ban đầu?