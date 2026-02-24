Cục Hàng không chỉ ra nguyên nhân chuyến bay chậm, huỷ dịp Tết 24/02/2026 14:58

Ngày 24-2, Cục Hàng không cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không đạt 1,65 triệu khách và 6,47 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 9,3% về hành khách và 26,8% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Trong giai đoạn cao điểm này, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện hơn 9,1 nghìn chuyến bay. Trong đó, hơn 5,5 nghìn chuyến khởi hành đúng giờ, đạt tỉ lệ đúng giờ trung bình 61%. Tổng số chuyến bay bị hủy là 48 chuyến.

Theo Cục Hàng không, hoạt động vận chuyển qua đường hàng không bắt đầu gia tăng từ ngày 23 tháng Chạp. Từ dự báo nhu cầu và theo dõi sát diễn biến thực tế, Cục đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án, giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách.

Lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, trong một số ngày đầu kỳ nghỉ Tết vẫn xảy ra tình trạng chuyến bay khởi hành chậm. Nguyên nhân chủ yếu do vấn đề khai thác của các hãng hàng không và ảnh hưởng của thời tiết như mây thấp, sương mù.

Đại diện Cục Hàng không cho biết các hãng và đơn vị cung cấp dịch vụ đã phối hợp phục vụ, thông tin kịp thời đến hành khách, đồng thời triển khai giải pháp phù hợp theo quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và bất tiện cho hành khách.

Liên quan đến tình trạng chuyến bay chậm và huỷ, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về vận tải hàng không. Một nội dung đáng chú ý là sửa đổi quy định về nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm, huỷ theo hướng tăng trách nhiệm, bảo vệ tốt hơn quyền lợi hành khách.

Theo dự thảo, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế muộn từ 15 phút trở lên so với giờ theo lịch bay.

Khi chuyến bay chậm, hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, nêu rõ lý do và cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới trên màn hình thông tin tại sân bay, với tần suất ít nhất 30 phút một lần.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, ngoài các nghĩa vụ trên, hãng phải phục vụ ăn, uống hoặc phát phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Đồng thời, trong phạm vi trách nhiệm của mình, hãng phải xem xét chuyển đổi thời gian bay theo yêu cầu của hành khách, miễn điều kiện và phụ phí nếu có.

Trường hợp chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, thời gian khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác.

Nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài hoàn vé theo yêu cầu, hãng còn phải bồi thường cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé hợp lệ.

Đáng chú ý, với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên trong khung thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ, hãng phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc giải pháp thay thế khác nếu được hành khách đồng ý.

So với quy định hiện hành, dự thảo rút ngắn mốc thời gian phát sinh nghĩa vụ hoàn vé và bồi thường. Cụ thể, thay vì chậm 5 giờ mới phải bồi thường, dự thảo quy định chậm từ 4 giờ đã phải thực hiện nghĩa vụ này; chậm từ 3 giờ, hành khách đã có quyền yêu cầu hoàn vé và 2 giờ phải phục vụ ăn uống.