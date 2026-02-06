Sân bay Tân Sơn Nhất tăng tần suất lên 48 chuyến/giờ để phục vụ hành khách dịp Tết 06/02/2026 13:37

(PLO)- Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Bính Ngọ, sân bay Tân Sơn Nhất nâng tần suất cất, hạ cánh lên 46-48 chuyến mỗi giờ.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đột biến, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn khai thác cao điểm. Ngành hàng không đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an ninh và hạn chế ùn ứ.

Hơn 1000 chuyến bay/ngày

Ghi nhận của phóng viên ngày 6 -2 cho thấy khu vực sân bay vẫn giữ được sự thông thoáng, trật tự. Tại khu vực sau check-in, nơi hành khách làm thủ tục kiểm soát an ninh và soi chiếu hành lý, sân bay đã tổ chức phân luồng khoa học với hai lối đi riêng biệt. Một lối dành cho hành khách sử dụng VNeID, vé điện tử qua cổng kiểm soát tự động. Lối còn lại dành cho hành khách sử dụng vé giấy truyền thống. Cách làm này góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm ùn ứ.

Chia sẻ với PLO tại sân bay Tân Sơn Nhất, anh Nguyễn Văn Hà (quê Quảng Ngãi) cho biết năm nay anh chủ động về quê sớm hơn thường lệ để tránh cao điểm.

Anh Hà nói: "Tôi chọn bay trước Tết gần một tuần, giá vé dễ chịu hơn, sân bay cũng đỡ đông, làm thủ tục nhanh hơn nên không bị căng thẳng như những ngày sát Tết".

Tương tự, chị Trần Thị Mai, một hành khách về Nghệ An, cho hay việc sắp xếp về quê sớm giúp gia đình chủ động thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị Tết. "Đi sớm vừa đỡ áp lực đông đúc, vừa tránh rủi ro trễ chuyến hay kẹt xe, nhất là với người có con nhỏ"- chị Mai nói.

Theo đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong thời gian cao điểm Tết, trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất khai thác khoảng 940 chuyến bay, tăng 7% so với dịp Tết năm 2025. Lượng hành khách qua cảng đạt khoảng 145.000 lượt/ngày, tăng 8% so với cùng kỳ.

Dự kiến mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất khai thác khoảng 940 chuyến bay. Ảnh: THU TRINH.

Dự báo từ các hãng hàng không, cao điểm trước Tết rơi vào ngày 13 và 14-2 (tức 26 và 27 tháng Chạp), với khoảng 1.015 chuyến bay mỗi ngày. Sau Tết, lưu lượng tiếp tục tăng mạnh vào ngày 22 và 23-2 (mùng 6 và mùng 7 Tết). Khi đó, số chuyến bay có thể lên tới 1.027 chuyến/ngày và lượng khách cao nhất ước đạt khoảng 165.000 lượt/ngày.

Trước áp lực gia tăng của nhu cầu đi lại, các cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi thông tin chuyến bay, sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý để tránh trễ chuyến. Đồng thời, hành khách cần xác định đúng nhà ga khởi hành nhằm hạn chế nhầm lẫn. Hành khách cũng cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và tìm hiểu trước các hình thức làm thủ tục như check-in trực tuyến, trực tiếp tại quầy hoặc thông qua VNeID để tiết kiệm thời gian.

Hành khách được khuyến khích sử dụng VNeID khi làm thủ tục lên máy bay nhằm tiết kiệm thời gian và rút ngắn quy trình kiểm soát. Ảnh: THU TRINH.

Tăng 48 chuyến mỗi giờ

Cùng với đó, ngành hàng không chủ động điều phối, mở bán vé từ sớm và xây dựng các phương án khai thác linh hoạt. Trong cao điểm Tết Bính Ngọ, Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép nâng tần suất cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 42 lên 46–48 chuyến mỗi giờ. Điều này tạo điều kiện để các hãng tăng chuyến, khai thác bay đêm và bổ sung nguồn cung vé.

Trong giai đoạn cao điểm Tết, Cục Hàng không Việt Nam cũng tạo điều kiện tối đa để các hãng hàng không bổ sung máy bay. Tổng số máy bay được bổ sung là 19 chiếc, tăng 4 chiếc so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số máy bay dự kiến khai thác lên khoảng 216-218 chiếc.

Ngành hàng không đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách. Ảnh: THU TRINH.

Về phía Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), dự báo cho thấy lưu lượng hoạt động bay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tăng mạnh, đặc biệt tại Tân Sơn Nhất. Khả năng số chuyến bay vượt mốc 1.000 chuyến/ngày và nhiều khung giờ liên tiếp đạt ngưỡng tối đa về điều phối slot.

Trước tình hình này, các cơ sở điều hành bay, nhất là Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh, được yêu cầu xây dựng phương án bố trí nhân sự hợp lý. Các đơn vị phải cân đối nguồn lực và ưu tiên sắp xếp các kiểm soát viên không lưu giàu kinh nghiệm tại các vị trí trọng yếu, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.