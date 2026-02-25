1 doanh nghiệp đề xuất làm đường sắt nhẹ ven sông Sài Gòn 25/02/2026 20:05

(PLO)- Một doanh nghiệp đã gửi đề xuất đến UBND TP.HCM xin tham gia nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) hoặc xe điện mặt đất (tramway) ven sông Sài Gòn.

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Masterise đã đề xuất nghiên cứu trục đường ven sông dài hơn 78 km và tuyến đường sắt nhẹ (LRT/Tramway) gần 49 km dọc sông Sài Gòn, kết nối Bến xe Miền Tây với khu vực Ba Son.

Theo doanh nghiệp, đề xuất này là một trong những đóng góp của công ty trong việc đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường giao thông cấp đô thị để đảm bảo hành lang phát triển hệ thống giao thông công cộng và giảm ùn tắc giao thông. Đồng thời góp phần xây dựng đường ven sông Sài Gòn kết nối các tỉnh lân cận.

Doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu trục đường ven sông dài hơn 78 km và tuyến đường sắt nhẹ gần 49 km dọc sông Sài Gòn. Ảnh: PV

Tập đoàn Masterise xác định dự án tuyến đường ven sông và đường sắt nhẹ ven sông Sài Gòn là các dự án ưu tiên đầu tư.

Với mong muốn kết nối với các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành tạo nên một trục hướng tâm, cùng với các tuyến Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Chơn Thành... góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư của các công trình.

Đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, từ đó mở ra hướng mới để phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, tạo điểm nhấn về cảnh quan sông nước, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Vì vậy, Công ty CP Tập đoàn Masterise đề nghị UBND TP,HCM chấp thuận cho Masterise Group được lập hồ sơ đề xuất các dự án trên theo phương thức đối tác công tư loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) hoặc hình thức khác phù hợp với chủ trương của TP.

Cụ thể, tuyến đường ven sông Sài gòn có điểm đầu dự kiến là cầu Cần Giờ (quy hoạch mới) và điểm cuối dự kiến cầu Bến Súc (Tỉnh lộ 15). Quy mô dự kiến 8-10 làn xe, tổng chiều dài dự kiến khoảng 78,2 km.

Tuyến LRT/Tramway ven sông Sài Gòn có hướng tuyến dự kiến từ Bến xe miền Tây hiện hữu - Lý Chiêu Hoàng - Võ Văn Kiệt - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Ba Son - đi theo đường ven sông Sài Gòn. Tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 48,7 km. Masterise Group xin được đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án nêu trên trong trường hợp đã giao đơn vị khác nghiên cứu.

Tập đoàn này cũng đề nghị UBND TP.HCM hướng dẫn các trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để tham gia thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, Tập đoàn SunGroup cũng đề xuất đầu tư tuyến đường ven sông quy mô 8-10 làn xe kèm metro hoặc tramway trên hành lang này.