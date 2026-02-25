Hành khách đã mua vé máy bay được hỗ trợ gì khi sân bay Liên Khương đóng cửa? 25/02/2026 14:58

(PLO)- Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa 6 tháng để sửa chữa, các hãng hàng không đồng loạt triển khai chính sách miễn phí hoàn, đổi vé cho hành khách đi Đà Lạt.

Theo kế hoạch, sân bay Liên Khương sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động bay dân dụng từ 0 giờ ngày 4-3 đến 23 giờ 59 ngày 25-8. Thời gian sửa chữa kéo dài gần 6 tháng, trùng với cao điểm du lịch hè.

Nguyên nhân do đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn đã khai thác thời gian dài, việc đại tu đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn bay và nâng cao năng lực khai thác trong giai đoạn tới.

Việc đóng cửa sân bay khiến toàn bộ các chuyến bay đi và đến Đà Lạt phải tạm dừng hoặc chuyển hướng. Trước tình hình này, Vietnam Airlines cho biết sẽ tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến và đi Liên Khương trong suốt thời gian thi công. Đồng thời, hãng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ linh hoạt cho hành khách đã mua vé, áp dụng đến hết ngày 31-8.

Cụ thể, hành khách được miễn phí một lần đổi ngày bay hoặc đổi hành trình sang các sân bay lân cận. Hãng hỗ trợ hoàn vé không thu phí cùng các dịch vụ bổ trợ đi kèm. Đồng thời, đơn vị này tăng cường chuyến bay kết nối từ TP.HCM và Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột, Pleiku nhằm duy trì nhu cầu đi lại của hành khách đến khu vực Tây Nguyên.

Sân bay Liên Khương sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 4-3-2026. Ảnh: CHÍNH THÀNH.

Trong thời gian Đà Lạt tạm thời không đón khách bằng đường hàng không, du khách có thể lựa chọn các phương án di chuyển thay thế. Một trong những cách phổ biến là hạ cánh tại sân bay Cam Ranh rồi tiếp tục hành trình bằng ô tô lên Đà Lạt.

Với hành khách xuất phát từ TP.HCM, có thể di chuyển theo Quốc lộ 20 qua Bảo Lộc. Hoặc hành khách kết hợp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, rẽ nút giao Đại Ninh và đi theo Quốc lộ 28B để lên cao nguyên Lâm Viên.

Không chỉ Vietnam Airlines, các hãng như Vietjet Air, Bamboo Airways cùng một số hãng quốc tế từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… cũng sẽ tạm dừng hoặc điều chỉnh kế hoạch, chuyển hướng chuyến bay.

Hãng hàng không Vietjet cũng sẽ ngừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay này trong thời gian này. Hành khách đã mua vé trong giai đoạn này sẽ được hỗ trợ đổi ngày bay hoặc hoàn vé miễn phí.