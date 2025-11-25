Dự kiến đóng cửa sân bay Liên Khương từ tháng 3-2026 để nâng cấp 25/11/2025 16:01

(PLO)- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến tạm dừng khai thác Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4-3-2026 để cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

Chiều 25-11, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về lộ trình cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi sân bay tạm đóng cửa để phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với ACV về Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Ảnh: VT

Theo báo cáo của ACV tại cuộc họp, dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Liên Khương dự kiến khởi công từ ngày 4-3-2026, thời gian thi công kéo dài khoảng hơn 4 tháng. ACV cam kết hoàn thành chậm nhất đến ngày 31-8-2026 để có thể mở cửa khai thác trở lại từ ngày 1-9-2026.

Đại diện ACV tại buổi làm việc. Ảnh. VT

Đại diện ACV cho biết việc sửa chữa là cấp thiết do hệ thống đường băng, đường lăn và một số hạng mục phụ trợ đã có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài khai thác. Trong khi đó, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đến Đà Lạt – Lâm Đồng tăng nhanh, áp lực khai thác lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không kịp thời cải tạo.

Dự án gồm các hạng mục chính: Nâng cấp đường cất hạ cánh lên chiều dài 3.250 m, bề rộng 45 m; xây dựng sân quay đầu; cải tạo các đường lăn E1, E2; nâng cấp dải hãm phanh, hệ thống thoát nước; bổ sung, cải tạo hệ thống đèn hiệu, biển báo hàng không… Tổng kinh phí thực hiện gần 1.000 tỉ đồng.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Ảnh: VT

Hiện nay, công tác chuẩn bị dự án đã cơ bản hoàn tất các bước phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công, hồ sơ mời thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu xây lắp. ACV dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng trong tháng 12-2025, sẵn sàng triển khai đúng tiến độ.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị ACV nghiên cứu điều chỉnh, tối ưu tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 25-8-2026 để thuận tiện cho người dân, du khách đi lại dịp lễ 2-9.

"Sớm hơn được ngày nào thì tốt ngày đó", ông Hải nhấn mạnh. Ông cũng lưu ý việc tạm dừng khai thác sân bay trong bối cảnh nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn đang thi công sẽ tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông và du lịch.

Trước đó, làm việc với ACV, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cũng đề nghị rút ngắn thời gian sửa chữa, tính toán lại mốc triển khai phù hợp với giai đoạn địa phương đồng loạt làm nhiều tuyến giao thông then chốt. Lãnh đạo tỉnh lo ngại nếu không phối hợp nhịp nhàng, việc đóng cửa sân bay trùng thời điểm nhiều tuyến đường bị hạn chế lưu thông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nằm trên địa bàn huyện Đức Trọng, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 28 km. Sân bay được người Pháp xây dựng từ năm 1933 và được Mỹ nâng cấp năm 1956. Hiện mỗi năm Liên Khương phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, là cửa ngõ hàng không chính của Lâm Đồng và Tây Nguyên.

Theo quy hoạch đến năm 2030, sân bay Liên Khương sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E, khai thác được máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, công suất khoảng 5 triệu khách và 20.000 tấn hàng hóa/năm. Sau năm 2030, đường băng sẽ được kéo dài lên 3.600 m, nâng công suất toàn cảng lên khoảng 7 triệu khách/năm.

Việc nâng cấp đường băng, đường lăn trong giai đoạn 2026 là bước chuẩn bị nền tảng để Liên Khương trở thành cửa ngõ hàng không trọng điểm, kết nối Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế, du lịch trong và ngoài nước.