Đèo Prenn mở lại nhưng cấm xe tải lưu thông 25/11/2025 14:34

(PLO)- Từ 13 giờ hôm nay, người và phương tiện (trừ ô tô tải) được phép lưu thông trở lại trên đèo Prenn.

Ngày 25-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chính thức cho phép các phương tiện lưu thông tạm trên tuyến đường đèo Prenn để đáp ứng nhu cầu đi lại, đồng thời tiếp tục kiểm soát, điều tiết giao thông phục vụ thi công.

Tỉnh Lâm Đồng đã mở lại đèo Prenn. Ảnh: VT

Theo đó, từ 13 giờ ngày 25-11, người và phương tiện (trừ ô tô tải) được phép đi qua lại trên tuyến đèo Prenn. Việc mở tuyến sớm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách sau thời gian đường bị phong tỏa để xử lý sạt lở.

Sở Xây dựng cho biết việc lưu thông chỉ diễn ra trên phạm vi nêu tại Mục II Thông báo 392. Cho đến khi có thông báo mới, Ban Quản lý dự án 1 và Sở Xây dựng tiếp tục điều tiết giao thông luân phiên qua vị trí Km224+600 – Km224+700 trên tuyến đèo Prenn.

Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng hạn chế lưu thông khi có mưa lớn, ban đêm, sương mù hoặc trường hợp mất an toàn khác. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị túc trực, quan sát hiện trường và xử lý ngay nếu phát sinh sự cố.

Ngoài ra, các phương tiện di chuyển phải chấp hành tốc độ chậm, tuân thủ hệ thống biển báo tạm và hướng dẫn của lực lượng phân luồng tại hiện trường.

Để bảo đảm an toàn giao thông khi tuyến đèo còn nhiều điểm đang thi công khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và UBND phường Xuân Hương bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát xuyên suốt, hướng dẫn giao thông và chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Quản lý dự án 1 được giao lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, đồng thời phối hợp với các lực lượng duy trì trực gác 24/24 tại các đoạn đang thi công.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin nội dung thông báo rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp vận tải để chủ động lộ trình, tránh ùn tắc trên tuyến đèo Prenn – cửa ngõ chính kết nối Đà Lạt và Quốc lộ 20.