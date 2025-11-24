Người dân 'thủ phủ rau, hoa' ở Lâm Đồng trắng tay sau cơn lũ lịch sử 24/11/2025 08:06

(PLO)- Cơn lũ từ sông Đa Nhim tràn về, cuốn đi toàn bộ hoa màu, nhà kính của nông dân ở "thủ phủ rau, hoa" khu vực Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Đã nhiều ngày trôi qua sau trận lũ, nhiều hộ dân vùng chuyên canh rau, hoa dọc sông Đa Nhim ở khu vực Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chưa hết bàng hoàng. Đó là vì chỉ trong vài giờ đồng hồ, trận lũ bất ngờ trên sông Đa Nhim rạng sáng 20-11 đã cuốn trôi thành quả lao động của hàng trăm hộ dân tại “thủ phủ rau, hoa” của tỉnh Lâm Đồng.

Trang trại dâu tây của anh Bảo bị trận lũ xóa sổ. Ảnh: VÕ TÙNG

Từ xã Ka Đô, D’Ran đến các vùng ven hạ lưu sông Đa Nhim, những cánh đồng rau màu xanh mướt, những mái nhà kính bạc tỉ cùng trang trại dâu tây, hoa cao cấp… bỗng chốc biến thành bùn lầy, rác và sắt vụn.

Trước đó, Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi tiến hành điều tiết, xả nước hồ Đơn Dương với lưu lượng 2.100 – 2.580 m³/s. Lượng nước xả lớn cộng với mưa to kéo dài nhiều ngày đã khiến dòng Đa Nhim dâng cao đột ngột, vượt khả năng chống chịu của toàn bộ khu vực hạ lưu. Nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, mạnh chưa từng thấy trong nhiều năm qua, cuốn theo bùn đất và đánh sập mọi thứ trên đường đi.

Gia đình ông Trình ở xã Ka Đô chỉ kịp mở cửa chạy thoát. Khi quay lại, toàn bộ khu nhà kính rộng gần hecta đã bị vỡ toang, khung sắt đổ nghiêng ngả, nilon vương vãi trong bùn. Những luống rau, hoa đang chuẩn bị cho mùa giáp Tết bị san phẳng chỉ trong vài chục phút. Ông nghẹn ngào cho biết chưa bao giờ nghĩ dòng sông hiền hòa lại có thể trở thành một “con quái vật” như vậy.

Trận lũ khiến nông dân Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng thiệt hại nặng nề. Ảnh: VÕ TÙNG

Bên cạnh, nhà kính và một ha dâu tây của anh Bảo cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Trang trại dâu là tài sản tích lũy suốt nhiều năm, vốn đầu tư cả tỉ đồng của anh chỉ còn là những bãi đất trống nham nhở.

“Nước lên quá nhanh, chỉ kịp kéo cửa chuồng gà rồi chạy. Sáng ra thì tất cả đã bị cuốn sạch”. Anh Bảo cho hay.

Theo anh Bảo, ước tính thiệt hại của riêng gia đình anh đã lên tới nhiều tỉ đồng.

Theo ghi nhận của chính quyền, trận lũ khiến hàng trăm hecta rau, hoa công nghệ cao từ D’Ran, Pró, Ka Đô đến Lạc Xuân bị ngập sâu hoặc bị phá hủy. Nhiều nhà kính bị cuốn trôi cách xa hàng trăm mét; hàng chục vườn cúc, đồng tiền, cẩm chướng – nguồn cung chủ lực cho thị trường Tết gần như mất trắng.

Một số hộ dân cho biết lũ quét mạnh đến mức chỉ trong vài phút, những luống hoa đang chuẩn bị xuất bán đã bị vùi dưới lớp bùn dày cả gang tay.

Không chỉ sản xuất nông nghiệp, tài sản sinh hoạt của người dân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều hộ bị ngập từ 0,8–1,5 m, máy móc, hệ thống tưới tiêu tự động, phân bón, hạt giống đều bị hư hỏng. Một số chuồng trại chăn nuôi bị cuốn trôi, gia súc, gia cầm bị lũ cuốn mất trắng.

Hồ Đơn Dương. Ảnh: VÕ TÙNG

Tiếp xúc với phóng viên, hầu hết người dân địa phương cho biết chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào dữ dội và tàn phá như lần này.

Trong khi lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ, nhiều nông hộ xác định sẽ phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại sản xuất. Bởi với đặc thù nông nghiệp công nghệ cao vốn đầu tư lớn, chi phí dựng lại nhà kính, hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà màng… đều rất đắt đỏ.

Cơn lũ qua đi, để lại trên miền rau hoa Đơn Dương là những ánh mắt thất thần, những dãy nhà kính đổ nát và nỗi lo mùa Tết cận kề. Hàng ngàn lao động phụ thuộc vào nông nghiệp nơi đây đang đứng trước một tương lai bất định, khi sinh kế vừa bị cuốn trôi theo dòng nước dữ.