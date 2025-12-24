Liên tục chim lạ, quý hiếm sà vào gần nhà dân ở TP.HCM 24/12/2025 20:24

(PLO)- Sau khi phát hiện con chim lạ, có kích thước lớn bay vào lùm cây trước nhà, một người dân tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM đã bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng để bảo tồn.

Tối ngày 24-12, ông Phạm Văn Tính (43 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) cho biết vừa bắt được một con chim lạ có kích thước lớn, nghi là chim hồng hoàng quý hiếm.

Theo ông Tính, vào khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, khi đang đứng trước sân nhà ở đường XTS36 đoạn gần giao lộ với đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ), anh phát hiện một con chim lớn bay từ phía đồng ruộng rồi đậu xuống lùm cây thấp cách nhà chừng 50 mét.

Con chim được ông Tính cho uống nước, ăn chuối. Ảnh: Hữu Tâm

Thấy con chim có hình dáng to lớn, mỏ dài, anh Tính đã tiếp cận và bắt giữ thành công. Qua cân đo sơ bộ, con chim này nặng gần 3 kg. Đáng chú ý, trước đó, hàng xóm của ông Tính là ông Phùng Anh Tú cũng bắt được một con chim giống hệt.

Con chim có hình dáng bên ngoài giống hệt con chim hồng hoàng mà hàng xóm của ông Tính đã bắt được vào ngày hôm trước. Ảnh: Hữu Tâm

Con chim ông Tú bắt được được kiểm lâm xác định là chim hồng hoàng. Như vậy con chim mới bắt được là con chim thứ hai xuất hiện ở khu vực chỉ trong vòng hai ngày.

"Hôm qua, một người hàng xóm cách nhà tôi khoảng 500 m cũng đã bắt được một con chim y hệt như thế này, sau đó đã bàn giao cho kiểm lâm", anh Tính thông tin thêm.

Con chim hiện có sức khỏe tốt. Ảnh: Hữu Tâm

Ngay sau khi bắt được con chim quý, anh Tính đã nhốt vào lồng và cho ăn chuối sứ để đảm bảo sức khỏe cho con vật. Anh cũng nhanh chóng trình báo sự việc cho Công an xã Xuân Thới Sơn để tìm phương án xử lý.

Lực lượng công an xã sau đó đã hướng dẫn anh Tính liên hệ với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để bàn giao. Do thời điểm phát hiện đã tối, phía Kiểm lâm đề nghị gia đình tạm thời chăm sóc, giữ gìn cẩn thận để đơn vị xuống tiếp nhận và thực hiện các thủ tục bảo tồn vào sáng ngày mai.

Anh Tính chia sẻ: "Tôi thấy con chim này lạ và đẹp quá, biết là động vật hoang dã quý hiếm nên muốn giao lại cho nhà nước để thả về tự nhiên chứ không có ý định nuôi giữ". Hiện rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà anh Tính để tận mắt chứng kiến loài chim quý này.