Liên tục chim lạ, quý hiếm sà vào gần nhà dân ở TP.HCM

Tối ngày 24-12, ông Phạm Văn Tính (43 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) cho biết vừa bắt được một con chim lạ có kích thước lớn, nghi là chim hồng hoàng quý hiếm.
Theo ông Tính, vào khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, khi đang đứng trước sân nhà ở đường XTS36 đoạn gần giao lộ với đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ), anh phát hiện một con chim lớn bay từ phía đồng ruộng rồi đậu xuống lùm cây thấp cách nhà chừng 50 mét.
Thấy con chim có hình dáng to lớn, mỏ dài, anh Tính đã tiếp cận và bắt giữ thành công. Qua cân đo sơ bộ, con chim này nặng gần 3 kg. Đáng chú ý, trước đó, hàng xóm của ông Tính là ông Phùng Anh Tú cũng bắt được một con chim giống hệt.
Con chim ông Tú bắt được được kiểm lâm xác định là chim hồng hoàng. Như vậy con chim mới bắt được là con chim thứ hai xuất hiện ở khu vực chỉ trong vòng hai ngày.
"Hôm qua, một người hàng xóm cách nhà tôi khoảng 500 m cũng đã bắt được một con chim y hệt như thế này, sau đó đã bàn giao cho kiểm lâm", anh Tính thông tin thêm.
Ngay sau khi bắt được con chim quý, anh Tính đã nhốt vào lồng và cho ăn chuối sứ để đảm bảo sức khỏe cho con vật. Anh cũng nhanh chóng trình báo sự việc cho Công an xã Xuân Thới Sơn để tìm phương án xử lý.
Lực lượng công an xã sau đó đã hướng dẫn anh Tính liên hệ với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để bàn giao. Do thời điểm phát hiện đã tối, phía Kiểm lâm đề nghị gia đình tạm thời chăm sóc, giữ gìn cẩn thận để đơn vị xuống tiếp nhận và thực hiện các thủ tục bảo tồn vào sáng ngày mai.
Anh Tính chia sẻ: "Tôi thấy con chim này lạ và đẹp quá, biết là động vật hoang dã quý hiếm nên muốn giao lại cho nhà nước để thả về tự nhiên chứ không có ý định nuôi giữ". Hiện rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà anh Tính để tận mắt chứng kiến loài chim quý này.
Thông tin thêm về chim Hồng Hoàng: Chim Hồng Hoàng (tên khoa học: Buceros bicornis) thuộc họ Hồng hoàng (Bucerotidae), bộ Bucerotiformes, là loài chim được xếp vào nhóm cực kỳ quý hiếm.
Tại Việt Nam, loài này nằm trong Nhóm IB của Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép loài chim này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.
Thời gian qua tại TP.HCM đã ghi nhận nhiều trường hợp chim quý lạc vào khu dân cư và đều được người dân chủ động bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để cứu hộ, tái thả về rừng.