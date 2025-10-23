Người tàng trữ 500 con chim cu ngói bị phạt 7,5 triệu 23/10/2025 19:26

(PLO)- Kiểm lâm TP.HCM phát hiện và xử phạt một phụ nữ ngụ TP Cần Thơ vì tàng trữ khoảng 500 con chim cu ngói không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 23-10, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) vừa xử phạt hành chính một người phụ nữ về hành vi tàng trữ khoảng 500 con chim cu ngói không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Số lượng lớn chim cu ngói được cơ quan chức năng phát hiện ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HT

Như đã đưa tin, rạng sáng 20-10, lực lượng kiểm lâm phát hiện tám sọt nhựa chứa khoảng 500 con chim cu ngói còn sống tại một địa chỉ ở phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM (đoạn gần sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực quận Tân Bình cũ). Toàn bộ số chim này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua xác minh, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 xác định chủ sở hữu là một phụ nữ ngụ TP Cần Thơ. Người này bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

Cơ quan chức năng sau đó thu giữ số chim cu ngói, đưa về chăm sóc để thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Cơ quan kiểm lâm đã tịch thu toàn bộ số chim cu ngói, tổ chức chăm sóc, phục hồi sức khỏe và sẽ thả về môi trường tự nhiên theo quy định.