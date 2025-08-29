TP.HCM: Chim khổng tước bay vào căn hộ tầng 6 chung cư 29/08/2025 18:42

(PLO)- Người dân ở TP.HCM bàn giao cho kiểm lâm 1 con chim công Ấn Độ hay còn gọi là khổng tước khi phát hiện con vật bay vào căn hộ ở tầng 6 chung cư.

Ngày 29-8, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận một con chim công Ấn Độ (hay còn gọi là khổng tước, tên khoa học Pavo cristatus), nặng hơn 4 kg do người dân ở phường Tân Hưng bàn giao.

Ông Thạch Cảnh Tâm (63 tuổi), bảo vệ chung cư Minh Thành trên đường Lê Văn Lương, cho biết khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chim bất ngờ bay vào căn hộ tầng 6 chung cư, nơi độ cao khoảng 18 mét. Sau khi nhận tin báo, ông đã đến bắt giữ chim và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Con chim công bay vào căn hộ ở tầng 6 chung cư được người dân bắt lại. Ảnh: HT

“Con công có bộ lông rất đẹp, nhưng biết đây là loài quý nên tôi báo kiểm lâm để bàn giao, thả về tự nhiên”, ông Tâm chia sẻ. Người dân trong chung cư cho hay không rõ nguồn gốc con công từ đâu bay đến.

Qua kiểm tra, kiểm lâm xác định đây là công Ấn Độ, giới tính đực (trống), nặng khoảng 4,3 kg, thuộc phụ lục III Công ước CITES.

Con công được lực lượng chức năng tiếp nhận. Ảnh: HT

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng đã tiếp nhận một con gà lôi trắng (Lophura nycthemera), nặng 0,7 kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Con vật này do anh NTC (34 tuổi, ngụ TP.HCM) tự nguyện giao nộp sau khi bắt được tại một bãi đất trống ở phường An Phú Đông.

Kiểm lâm xác định đây là công Ấn Độ, giới tính đực, nặng khoảng 4,3 kg, thuộc phụ lục III Công ước CITES. Ảnh: HT

Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng gà lôi trắng này vốn được người dân nuôi nhốt, sau đó bị thả ra ngoài. Hiện cả chim công và gà lôi trắng đều được đưa về chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về tự nhiên.