Những cử tri đặc biệt trong ngày bầu cử ở TP.HCM 15/03/2026 15:46

(PLO)- Dù khiếm thị, đi lại khó khăn, nhiều cử tri tại TP.HCM vẫn đến điểm bỏ phiếu từ sớm, thể hiện trách nhiệm công dân và đặt niềm tin vào các ứng cử viên.

Sáng 15-3, từ 7 giờ, hơn 5.000 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn “siêu đô thị” TP.HCM đồng loạt mở cửa, đón cử tri đến thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, toàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử trong đợt này. Cùng với đông đảo người dân, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chức sắc tôn giáo cũng đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Giữa không khí bầu cử nhộn nhịp, một hình ảnh lặng lẽ nhưng khiến nhiều người chú ý xuất hiện tại điểm bỏ phiếu ở phường Chánh Hưng.

Cử tri đặc biệt được tình nguyện viên chở đi bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, địa chỉ 183 Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng (TP.HCM), ông Đinh Xuân Kỳ chống tay vào lan can, chậm rãi bước từng bước vào điểm bầu cử. Thỉnh thoảng ông dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục bước tiếp.

Những người có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu chủ động nhường đường, một số người tiến lại gần hỏi thăm và đề nghị hỗ trợ. Ông cười, nhẹ nhàng xua tay: “Tôi đi được, chậm chút thôi”.

Dù bị teo cơ, ông Đinh Xuân Kỳ vẫn tự di chuyển đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: HẢI NHI

Gần 70 tuổi, ông Kỳ bị teo cơ chân trái từ nhỏ nên việc đi lại khó khăn suốt hơn 60 năm qua. Dù vậy, từ năm 1976 đến nay ông chưa từng bỏ sót một kỳ bầu cử nào. Với ông, mỗi lá phiếu đều quan trọng. Năm nay đất nước đang có nhiều thay đổi lớn, nên dù sức khỏe hạn chế, ông vẫn tự mình đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

“Bầu cử là chuyện lớn của đất nước. Năm năm mới có một lần nên dù thế nào tôi cũng cố gắng đi” - ông nói.

Trong phòng bỏ phiếu, ông cẩn thận đọc lại danh sách ứng cử viên trước khi lựa chọn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ông chậm rãi tiến đến thùng phiếu và tự tay thả lá phiếu của mình vào trong.

Ông Kỳ được lực lượng hỗ trợ tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: HẢI NHI

Rời khu vực bỏ phiếu, ông lại bước chậm rãi ra ngoài. Với ông, việc tự mình đi bầu cử suốt gần nửa thế kỷ qua không chỉ là thói quen, mà còn là cách để góp phần nhỏ bé của mình vào những quyết định chung của đất nước.

Ngoài ra, tại tổ bầu cử số 20, đơn vị bầu cử số 5 (tại Trường Tiểu học Trần Quang Vinh, phường Bình Thạnh), chị Hà Kim Sơn được tình nguyện viên khu phố chở từ nhà đến điểm bỏ phiếu rồi dìu vào khu vực làm thủ tục.

Chị Sơn cho biết mình bị khiếm thị nên việc di chuyển khá khó khăn. Trước ngày bầu cử, các tài liệu giới thiệu ứng cử viên được đưa về nhà để chị nghe người thân đọc lại rồi tự cân nhắc. Với chị, ngày bầu cử là một ngày đặc biệt, chị nhất định phải đi bầu cử.

Tại điểm bỏ phiếu, các tình nguyện viên tiếp tục hướng dẫn chị hoàn tất các bước cần thiết để thực hiện quyền bầu cử. Theo chị Sơn, khi lựa chọn ứng cử viên, chị chủ yếu dựa vào những thông tin đã được đọc cho nghe trước đó.

Chị Sơn được tình nguyện viên hỗ trợ chở đi và chở về trong ngày bầu cử. Ảnh: PHẠM HẢI

“Trước giờ tôi chưa đi bầu cử lần nào nên lần này được tham gia tôi vui lắm, cũng hồi hộp nữa. Địa phương thấy tôi khó di chuyển nên bố trí người đón tôi, rất chu đáo. Mình nghe rồi chọn những người mà mình nghĩ là giỏi, làm việc tốt và có thể giúp ích cho người dân, nhất là những người khó khăn như tụi tôi” - chị S nói.

Rời điểm bầu cử, chị lại được tình nguyện viên chở về nhà. Trên gương mặt vẫn còn sự hào hứng của lần đầu đi bỏ phiếu, chị bày tỏ mong muốn những người được bầu sẽ làm việc thật tốt để đáp lại niềm tin của cử tri.

Tình nguyện hỗ trợ người dân khó di chuyển đến điểm bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: PHẠM HẢI

Cử tri khiếm thị cùng vợ đi bầu cử, gửi gắm kỳ vọng vào người trúng cử

Tại tổ bầu cử số 10 (phường Bình Quới, TP.HCM), từ khoảng 6 giờ 30 đã có nhiều cử tri đến sớm chờ làm thủ tục. Trong dòng người đi bỏ phiếu, hình ảnh người vợ ân cần dắt tay chồng bị khiếm thị bước vào khu vực bầu cử khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ngay khi ông Văn Thành Bảng được vợ dắt tay đến nơi, các thành viên tổ bầu cử đã chủ động hỗ trợ, hướng dẫn ông Bảng vào khu vực làm thủ tục. Lực lượng phục vụ tại điểm bầu cử cũng tận tình giới thiệu quy trình, giải thích các bước cần thiết và hỗ trợ di chuyển, giúp ông hoàn thành việc bỏ phiếu thuận lợi, đúng quy định.

Do mất thị lực hoàn toàn, ông Bảng được vợ hỗ trợ tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Trong phòng bỏ phiếu, người vợ tiếp tục hỗ trợ ông hoàn tất các bước cần thiết. Bà đọc lại danh sách để ông lựa chọn, giúp gạch tên những người không bầu, gấp phiếu và dìu ông đến thùng phiếu.

Ông Văn Thành Bảng được dẫn đến điểm bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: HẢI NHI

“Bà xã đọc cho tôi nghe tiểu sử và thông tin của các ứng cử viên. Sau khi cân nhắc, tôi chọn những người mà mình tin là có đủ năng lực và trách nhiệm để gánh vác công việc của đất nước. Khi bỏ được lá phiếu vào thùng, tôi vui lắm” - ông Bảng tâm sự.

Đứng bên cạnh vợ, ông Bảng khẽ nắm tay bà: “Không có bả chắc tôi không làm được gì hết”.

Ông cho biết mình từng mắc bệnh đậu mùa khi ngoài 20 tuổi. Sau đợt bệnh đầu, thị lực chỉ còn một nửa nhưng gia đình nghĩ chỉ là bệnh đau mắt thông thường nên tự mua thuốc uống. Khi đưa xuống bệnh viện thì đã quá muộn, bác sĩ cho biết tròng mắt bị teo, không còn khả năng cứu chữa. Đến năm 21 tuổi, ông mất hẳn thị lực.

Không thể lao động như trước, cây đàn trở thành chỗ dựa tinh thần và sau thời gian tự học, ông bắt đầu sáng tác nhạc. Tuy nhiên, những năm bao cấp khó khăn khiến ông phải gác lại đam mê, mở một xe buôn bán nhỏ để mưu sinh.

Những biến động của chiến tranh và cuộc sống khó khăn trước đây khiến ông càng trân trọng cuộc sống hòa bình hiện tại. Vì vậy, với ông, việc được tự tay bỏ lá phiếu trong ngày bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt.

“Lá phiếu của người dân gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Tôi mong những người được bầu sẽ làm hết trách nhiệm để đất nước phát triển, cuộc sống người dân đặc biệt là người yếu thế ngày càng có cuộc sống tốt hơn” - ông Bảng nói.