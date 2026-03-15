Hơn 900 cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam ở An Giang đi bầu cử 15/03/2026 13:47

(PLO)- Để đảm bảo quyền lợi cho các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh An Giang, hòm phiếu đã được đưa đến tận từng khu vực buồng giam.

Sáng 15-3, cùng với hàng triệu cử tri cả nước, hơn 900 cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 thuộc Công an tỉnh An Giang đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện Viện kiểm sát tỉnh An Giang đã trực tiếp có mặt chỉ đạo và giám sát công tác bỏ phiếu.

Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác bảo vệ và tham gia Tổ bầu cử tại Trại tạm giam số 2. Ảnh: VĂN VŨ

Để chuẩn bị cho ngày hội này, Ban Giám thị các trại tạm giam đã phối hợp rà soát, lập danh sách cử tri và niêm yết công khai. Công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bỏ phiếu được triển khai sâu rộng đến từng buồng giam. Việc này giúp người đang bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong ngày bầu cử, hòm phiếu được đưa đến tận các khu vực buồng giam để cử tri thực hiện quyền công dân. Lực lượng Công an tỉnh tăng cường các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối. Việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu thể hiện tính nhân văn của pháp luật và đảm bảo quyền con người ngay cả trong điều kiện bị hạn chế tự do.

Cử tri bị tạm giam ở Trại tạm giam số 2 tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VĂN VŨ

Tại điểm bỏ phiếu, các cử tri nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên và bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Theo ghi nhận, đến hết buổi sáng cùng ngày, 100% cử tri tại Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.

Việc tổ chức thành công bầu cử tại cơ sở giam giữ không chỉ khẳng định tính thượng tôn pháp luật mà còn góp phần vào thành công chung của ngày hội toàn dân trên địa bàn tỉnh An Giang.