An Giang: Chuẩn bị chu đáo cho học viên cơ sở cai nghiện thực hiện quyền bầu cử 14/03/2026 10:43

(PLO)- Hơn 980 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang đã sẵn sàng thực hiện quyền công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang, công tác chuẩn bị đang được triển khai nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm để học viên đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang xem danh sách người ứng cử HĐND các cấp bên trong cơ sở.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang), đã thành lập Tổ giúp việc bầu cử. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử địa phương rà soát, lập danh sách cử tri là học viên đang chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc.

Hiện cơ sở có 1.013 học viên, trong đó, có 982 người đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử. Đây là lần đầu tiên cơ sở trực tiếp tổ chức cho học viên bầu cử tại chỗ sau 1 năm tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện.

Tại các khu vực sinh hoạt chung và dãy nhà lưu trú, danh sách cử tri cùng tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết trang trọng. Công tác rà soát thông tin cá nhân, đối chiếu giấy tờ tùy thân được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm không bỏ sót quyền lợi chính trị của bất kỳ học viên nào.

Bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ và các buổi sinh hoạt chuyên đề. Cán bộ cơ sở trực tiếp hướng dẫn học viên về sơ đồ khu vực bỏ phiếu, cách ghi phiếu hợp lệ và giải đáp thắc mắc.

Trung tá Nguyễn Văn Ây, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang, cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền bầu cử là nội dung giáo dục phục hồi quan trọng. Khi tìm hiểu pháp luật, học viên nhận thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, từ đó có thêm động lực rèn luyện để sớm tái hòa nhập cộng đồng”.

“Được cán bộ hướng dẫn, tôi hiểu mình vẫn còn trách nhiệm với đất nước. Tôi đã đọc kỹ tiểu sử các ứng cử viên và mong bầu được những người quan tâm đến chính sách hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện” - Anh NVN, một học viên tại cơ sở xúc động chia sẻ.

Đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. Mỗi lá phiếu của học viên không chỉ thể hiện quyền công dân, mà còn mang theo niềm tin và khát vọng tìm lại chính mình...