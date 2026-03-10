An Giang, Cà Mau: Không có tình trạng tập trung đông người mua xăng dầu dự trữ 10/03/2026 10:08

(PLO)- Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang và Cà Mau vừa đồng loạt ra quân kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm ngăn chặn hành vi găm hàng, trục lợi.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) hai tỉnh An Giang và Cà Mau đã đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Động thái này nhằm chủ động ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng trục lợi từ biến động giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đội QLTT số 1 (thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau) tăng cường giám sát, kiểm tra, bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý. Ảnh: DMS

Tại Cà Mau, lực lượng QLTT đã kiểm tra đột xuất, tập trung vào thời điểm trước, trong và sau khi điều chỉnh giá xăng dầu; tại các khung giờ cao điểm; các cơ sở có phản ánh, dấu hiệu bất thường…

Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm, như tự ý đóng cửa, ngừng bán không có lý do chính đáng; bán hàng cầm chừng, hạn chế số lượng bán ra; găm hàng chờ tăng giá; bán không đúng giá niêm yết; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Bước đầu, qua công tác giám sát, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn hoạt động bình thường, niêm yết giá đầy đủ và bán đúng giá niêm yết. Nguồn cung đảm bảo, không có dấu hiệu bất thường, như tự ý đóng cửa, hạn chế số lượng bán ra, bán cầm chừng hay găm hàng chờ tăng giá. Ngoài ra, không có tình trạng người dân tập trung đông người mua xăng dầu dự trữ.

Tương tự tại An Giang, các Đội QLTT cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát đối với các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Theo đó, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán hàng không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không đảm bảo chất lượng.

Lực lượng QLTT tỉnh An Giang tăng cường tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng, dầu. Ảnh: DMS

Đồng thời, lực lượng QLTT cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, góp phần bình ổn thị trường.

Lực lượng QLTT tỉnh An Giang cũng yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, có phương án bảo đảm cung ứng đầy đủ cho thị trường. Không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp; không đầu cơ, tích trữ.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải duy trì hoạt động bình thường, thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết, tuân thủ thời gian bán hàng đã đăng ký với Sở Công Thương, đảm bảo các quy định về đo lường và chất lượng xăng dầu bán ra theo quy định.