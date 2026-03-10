Yêu cầu kinh doanh xăng dầu liên tục, không bán nhỏ giọt 10/03/2026 09:28

(PLO)-Theo Sở Công thương TP.HCM, hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.191 cửa hàng xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối đánh giá nguồn cung tại TP.HCM vẫn được bảo đảm.

Sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, giá xăng RON 95 lên mức 27.500 đồng/lít và dầu DO lên 30.000 đồng/lít. Chiều 9-3, ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu quận Gò Vấp (cũ), quận 12 và huyện Hóc Môn (cũ) xuất hiện tình trạng một vài cửa hàng xăng dầu thông báo hết xăng.

Cố gắng duy trì bán bình thường

Tại một số điểm, người dân vừa chạy xe tới, nhân viên cửa hàng ngồi vẫy tay từ xa để khách hàng biết là đã hết xăng. Một số cửa hàng xăng mở bán bình thường rất đông khách xếp hàng.

Đáng chú ý, vào cuối chiều trên quốc lộ 22 , nhiều người dân ghé vào cửa hàng xăng nhưng phải chờ đợi lâu. Sau khoảng 10 phút vẫn chưa có nhân viên phục vụ, nhiều người đành bỏ đi tìm cửa hàng khác.

Bà H, một người dân ở khu vực này cho biết dọc quốc lộ 22 có nhiều cửa hàng nhưng nơi nào cũng xếp hàng quá lâu. Thấy cửa hàng này vắng khách nên bà mới ghé vào.

"Xe tôi cũng còn ít xăng. Thấy người ta xếp hàng đổ nhiều nên tôi chỉ sợ mai mốt không có hàng chứ giá tăng thì không lo lắng lắm", bà H nói.

Một chủ cửa hàng xăng cho biết nguồn cung hiện đang rất khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị của ông vẫn cố gắng duy trì bán bình thường và không giới hạn số lượng mua của người dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng dầu được điều chỉnh linh hoạt theo biến động của thị trường thế giới, một số đơn vị vẫn có tâm lý “nghe ngóng” diễn biến thị trường.

Chủ động xây dựng phương án dự phòng

Bà Trần Thụy Thùy Trâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đoan Việt cho biết thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công thương về bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án dự phòng nguồn hàng từ trước Tết để duy trì hoạt động ổn định. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cửa hàng bán lẻ gặp nhiều khó khăn khi giá nhập xăng dầu gần bằng giá bán lẻ niêm yết, trong khi mức chiết khấu từ khâu phân phối về bán lẻ ở mức 0 đồng.

Thậm chí có thời điểm một số nơi ghi nhận giá nhập xăng dầu cao hơn giá bán lẻ đến người tiêu dùng. Điều này khiến các doanh nghiệp bán lẻ phải bù chi phí kinh doanh để duy trì hoạt động và bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

“Chúng tôi đang nỗ lực duy trì bán hàng liên tục theo đúng quy định, tuy nhiên nếu tình trạng chiết khấu 0 đồng kéo dài, áp lực tài chính sẽ ngày càng gia tăng”, bà Trâm nói.

Theo đó, chúng tôi kiến nghị các cơ quan quản lý sớm có giải pháp điều tiết phù hợp, nhằm bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa các khâu trong chuỗi cung ứng xăng dầu, giúp các cửa hàng bán lẻ duy trì hoạt động ổn định

Cửa hàng hết xăng trong chiều ngày 9-3. Ảnh: TÚ UYÊN

Nguồn cung xăng dầu TP.HCM vẫn được bảo đảm

Sở Công thương TP.HCM đã có báo cáo UBND TP.HCM về tình hình kinh doanh xăng dầu và khí trên địa bàn trong bối cảnh biến động mạnh của thị trường năng lượng quốc tế.

Trong đó, Sở Công thương nhận định từ đầu năm 2026 đến đầu tháng 3, giá năng lượng thế giới có xu hướng tăng do xung đột tại Trung Đông. Điều này cùng với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng đã tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối đánh giá nguồn cung tại TP.HCM vẫn được bảo đảm. Hệ thống phân phối hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Nhân viên ngồi thông báo hết xăng. Ảnh: TÚ UYÊN

Đơn cử, theo báo cáo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tồn kho ngày 1-3 khoảng 785.000 m3/tấn, tương đương 25 ngày lưu thông. Tính cả lượng hàng mua trong mười ngày đầu tháng 3, đơn vị này bảo đảm khoảng 40 ngày tồn kho.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn cũng báo cáo tồn kho ngày 1-3 khoảng 189.000 m3/tấn. Con số này tương đương 22 ngày tồn kho lưu thông và tính cả lượng hàng mua đưa về mười ngày đầu tháng 3 tháng đã bảo đảm tương đương khoảng 39 ngày tồn kho lưu thông.

Sở Công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường. Đơn vị này phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời triển khai các giải pháp điều hành khi cần thiết.

Sở đã yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tăng cường nắm tình hình cung cầu. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra trọng tâm đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu và khí.

Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng hoặc tạo khan hiếm giả. Các trường hợp ngừng bán hàng không có lý do chính đáng cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Sở cũng yêu cầu các thương nhân duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, không bán nhỏ giọt.

Bộ Công thương mong doanh nghiệp người dân chia sẻ

Theo Bộ Công thương tổng nguồn xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, bình quân 2,2-2,3 triệu m³/tấn/tháng. Mặc dù có hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn, Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu. Nguy cơ thiếu hụt cục bộ xăng dầu tại một số địa phương là hoàn toàn có thể xảy ra.

Những ngày qua, Bộ đã xây dựng các kế hoạch, phương án để kiểm soát tình hình.

Bộ đã chỉ đạo, đôn đốc các nhà máy lọc dầu và toàn bộ chuỗi cung ứng xăng dầu cả nước, từ thương nhân đầu mối - phân phối - bán lẻ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm nguồn xăng dầu mới, duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh để đảm bảo cung ứng xăng dầu ra thị trường được duy trì liên tục.

Bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương, Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ các phương án bình ổn giá, trong đó có sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ cũng đang tích cực phối hợp với các bộ ngành, báo cáo Chính phủ để triển khai các biện pháp khác như đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường và các biện pháp hữu hiệu khác nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh khó khăn chung, người dân và doanh nghiệp cần đồng hành với nhà nước trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Theo đó, tuyệt đối không lợi dụng tình hình để đầu cơ, tích trữ xăng dầu trái phép.

Khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không lý do, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng, người dân cần chủ động phản ánh đến Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đường dây nóng: 1900 888 655) và Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương để kịp thời xử lý.

Song song với đó, cần đồng lòng triển khai các giải pháp tiết kiệm xăng dầu.

Cụ thể, bảo dưỡng định kỳ : Kiểm tra lốp xe đúng áp suất, thay dầu nhớt đúng hạn, tắt máy khi dừng đỗ lâu giúp giảm 10-15% lượng xăng tiêu hao.

Lái xe tiết kiệm nhiên liệu: Giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, hạn chế chạy tốc độ cao không cần thiết.

Đối với doanh nghiệp, tối ưu hóa logistics. Đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng: Nâng cấp máy móc, thiết bị sản xuất, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo các hoạt động phụ trợ.