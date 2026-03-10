Doanh nghiệp vận tải giảm chuyến cắt lỗ, rục rịch tăng giá vé vì xăng dầu 10/03/2026 06:10

(PLO)- Nhiều nhiều doanh nghiệp vận tải ở Khánh Hòa giảm chuyến để cắt lỗ, chuẩn bị tăng giá vé do giá xăng dầu tăng cao.

Vừa gửi bảng kê khai giá vé xe khách mới để cơ quan chức năng xét duyệt sau khi giá xăng dầu tăng liên tục, ông Đăng Khải, Giám đốc hãng xe khách Phúc An, chuyên chạy tuyến Nha Trang - TP.HCM, cho biết không còn cách nào khác, nếu theo giá cũ sẽ lỗ nặng.

Giảm chuyến để cắt lỗ

Theo ông Khải, ông đã nhiều năm hoạt động trong ngành vận tải du khách nhưng chưa bao giờ ngành này gặp khó chỉ trong thời gian ngắn như hiện nay.

“Cách đây hơn một tuần, mọi việc vẫn bình thường, giá xăng dầu ổn định. Chỉ trong ít ngày, giá xăng dầu tăng liên tục khiến doanh nghiệp vận tải như chúng tôi lao đao” - ông Khải thở dài.

Nhiều doanh nghiệp vận tải giảm chuyến để cắt lỗ khi giá xăng tăng cao. Ảnh: XUÂN HOÁT

Hãng xe Phúc An đã cắt giảm 50% số lượng xe để giảm lỗ. “Muốn tăng giá vé phải được cơ quan chức năng cho phép. Để giữ khách quen, tôi cố gắng duy trì 50% công suất xe. Hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường”- ông Khải nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Như Quỳnh ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện nay mỗi ngày công ty có 16 lượt xe vận chuyển tuyến bến xe khách Ninh Thuận – bến xe khách Miền Đông, TP.HCM.

Theo bà Dung, từ ngày 2-3, hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu thu phí, cùng với giá xăng dầu tăng từ ngày 7-3 khiến chi phí vận chuyển tăng cao.

“Mỗi chuyến, chúng tôi phải chi thêm khoảng 2 triệu đồng cho cả phí đường bộ, giá xăng dầu tăng. Nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng, nhà xe sẽ tiếp tục phải bù lỗ”- bà Dung nói.

Hiện tại, nhà xe này đang tính toán lại chi phí để đề nghị Sở Xây dựng cho tăng giá vé nhằm đảm bảo chi phí hoạt động. Bà Dung nói nếu theo giá xăng dầu như hiện nay, nhà xe dự kiến xin tăng khoảng 40.000 đồng/vé.

Tuy nhiên, các nhà xe rơi vào thế bị động vì chưa thể biết giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh như thế nào.

“Các nhà xe đang tính toán để đề xuất tăng giá vé nhưng vẫn chưa biết giá xăng sẽ tiếp tục tăng bao nhiêu. Trong khi đó, việc điều chỉnh tăng giá phải mất vài ngày và không thể tăng quá mức trần quy định của cơ quan tài chính được” - chủ nhà xe Như Quỳnh phân tích.

Riêng đối với mức giá vận chuyển hàng hóa, theo bà Dung hiện vẫn đang thỏa thuận với khách hàng để có mức giá hợp lý giữa hai bên.

Rục rịch tăng giá vé, ngóng điều chỉnh giá xăng dầu

Còn ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị có khoảng 350 phương tiện vận tải trên 14 tuyến cố định và các tuyến vận chuyển hàng hóa.

Từ khi các tuyến cao tốc bắt đầu thu phí, giá xăng dầu tăng cao, chi phí vận chuyển tăng cao khiến chuyến vận chuyển đều phải bù lỗ chi phí.

“Toàn bộ các thành viên hợp tác xã đang muốn dừng chạy phương tiện do chi phí tăng quá cao. Chúng tôi vẫn chưa có phương án điều chỉnh giá vé như thế nào”- ông Sơn nói.

Từ ngày 2-3, toàn trục cao tốc TPHCM - Nha Trang bắt đầu thu phí. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Nguyễn Sơn cho biết các thành viên hợp tác xã đã họp bàn tính toán, dự kiến đề xuất tăng giá vé khoảng 20%. Tuy nhiên, trước thông tin giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh vào chiều 9-3, hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang đã tạm dừng lại để chờ đợi.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp chuyên xe container cũng đang phải gồng để chạy nốt những chuyến đã ký hợp đồng với đối tác, không dám nhận thêm vì giá dầu diesel đã tăng cao.

“Gần một tuần nay tôi không dám ký thêm hay nhận hợp đồng của đối tác vì giá dầu tăng quá cao. Doanh nghiệp chỉ cố gắng thực hiện cho xong các hợp đồng đã ký từ trước Tết để không bị phạt vi phạm hợp đồng. Còn hợp đồng mới phải chờ, đặc biệt là xem xét biến động của giá xăng dầu trong những ngày tới”- ông Nguyễn Văn Thìn, giám đốc một đơn vị chuyên vận tải hàng hóa nói.

Các doanh nghiệp cho biết nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng, ngoài việc tăng giá vé, doanh nghiệp cũng sẽ tính toán lại phương án tiếp tục đi cao tốc hay không, vì hiện tuyến cao tốc từ TP.HCM ra Khánh Hòa đã thu phí. Việc này cũng khiến áp lực về cân đối thu chi của doanh nghiệp thêm phần khó khăn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Thu, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, thông tin hiện giá vé vận chuyển hành khách do các đơn vị vận tải đề xuất.

Quy trình, phương án giá vé được ban hành dựa trên đề xuất hợp lý của các công ty vận tải, nhà xe. Sau đó, giá vé được ban hành dựa trên các quy định của pháp luật như việc bình ổn giá… Từ đó, lãnh đạo Sở Xây dựng sẽ ban hành mức giá hợp lý.

“Hiện chúng tôi chưa nhận được đề xuất điều chỉnh giá vé hành khách của các đơn vị vận tải. Chúng tôi vẫn đang theo dõi và sẽ khẩn trương báo cáo lãnh đạo sở để ban hành phương án giá vé phù hợp”- ông Thu thông tin.