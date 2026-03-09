Sẵn sàng cung ứng 60.000 tấn ethanol cho Dung Quất, giảm phụ thuộc nguồn cung nước ngoài 09/03/2026 17:11

(PLO)- Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tiếp nhận ethanol nhiên liệu từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung để pha chế thành xăng sinh học E10.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã xây dựng phương án tăng sản lượng xăng sinh học nhằm góp phần bảo đảm nguồn cung trong nước.

Theo dự kiến, cuối tháng 3 này, NMLD Dung Quất sẽ tiếp nhận ethanol nhiên liệu (E100) từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung để pha chế thành xăng sinh học E10.

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung sẽ sản xuất cồn sinh học E100 để pha chế xăng E10.

Việc tăng cường sản xuất xăng sinh học được xem là giải pháp nhằm bổ sung nguồn cung xăng dầu trong nước trong bối cảnh một số quốc gia hạn chế xuất khẩu, khiến hoạt động nhập khẩu xăng dầu tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Phạm Văn Vượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung, cho biết nhà máy ethanol đã chạy thử từ ngày 20-1-2026 và đến ngày 6-2 đã cho ra sản phẩm ethanol nhiên liệu đầu tiên.

Trong giai đoạn chạy thử, nhà máy sản xuất được khoảng 470 m³ ethanol. Đến ngày 12-2, lô hàng đầu tiên với khối lượng 210 m³ đã được xuất cho BSR để phục vụ phối trộn xăng sinh học E10 RON95.

Sau quá trình vận hành thử, đơn vị tiếp tục rà soát và tối ưu các hạng mục kỹ thuật. Dự kiến từ ngày 20-3, nhà máy sẽ vận hành ổn định ở công suất khoảng 60.000 tấn ethanol/năm, tương đương hơn 5.000 tấn/tháng.

Nguyên liệu chính để sản xuất ethanol là sắn lát khô, được cung ứng theo các hợp đồng dài hạn nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy.

Sản phẩm ethanol trước mắt sẽ được cung cấp chủ yếu thông qua hệ thống đường ống kết nối trực tiếp với hệ thống bồn bể của NMLD Dung Quất. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đầu tư hệ thống xuất hàng bằng đường bộ để sẵn sàng cung ứng cho các đối tác khác khi thị trường có nhu cầu.