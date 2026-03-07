Chiến sự Trung Đông: Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng Mỹ/Israel, xin lỗi và sẽ ngừng tấn công các nước vùng Vịnh 07/03/2026 16:22

(PLO)- Chiến sự ở Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi có tin Mỹ sắp gửi tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông; Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng Israel và Mỹ; Azerbaijan tuyên bố chặn nhiều âm mưu phá hoại của Iran.

Chiến sự ở Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng trong ngày 7-3, tròn một tuần kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự ở Iran.

Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng Israel và Mỹ, gửi lời xin lỗi tới vùng Vịnh

Ngày 7-3, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian tuyên bố đất nước ông sẽ không bao giờ đầu hàng Israel và Mỹ, theo hãng thông tấn WANA.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, ông Pezeshkian cáo buộc các kẻ thù của Iran “không màng đến các chuẩn mực quốc tế và nhân quyền”.

“Chúng tôi sẽ kiên định đến cùng để đưa Iran thoát khỏi cuộc khủng hoảng một cách đàng hoàng, và ý tưởng rằng Iran đầu hàng vô điều kiện là một giấc mơ mà kẻ thù của chúng ta phải mang theo xuống mồ” - ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, tổng thống Iran cũng gửi lời xin lỗi tới các quốc gia vùng Vịnh, cho biết Tehran sẽ ngừng tấn công các nước láng giềng trừ khi những cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ các quốc gia đó.

“Tôi xin đích thân gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định tấn công các nước láng giềng. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là anh em của chúng tôi” - ông Pezeshkian nói.

Ông cho biết thêm rằng hội đồng lãnh đạo ba thành viên đang tạm thời điều hành Iran đã “chỉ thị cho lực lượng vũ trang rằng từ nay không được tấn công các nước láng giềng hoặc phóng tên lửa, trừ khi các nước đó muốn tấn công chúng ta từ lãnh thổ của họ”.

“Tôi cho rằng chúng ta cần giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao thay vì chiến đấu và gây ra rắc rối với các nước láng giềng” - vị tổng thống nói thêm.

Ông Pezeshkian cũng kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh không trở thành “con rối trong tay chủ nghĩa đế quốc”, đồng thời cảnh báo các nước này không nên tấn công lãnh thổ Iran.

Hiện chưa rõ tuyên bố của tổng thống Iran có hiệu lực ngay lập tức hay không. Sau bài phát biểu, các hoạt động đánh chặn vẫn tiếp diễn trên không phận Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và còi báo động vang lên tại Bahrain.

Ở chiều ngược lại, nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ở nhiều địa điểm trên khắp Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran, trong suốt đêm qua.

Quân đội Israel sáng 7-3 báo cáo rằng hơn 80 máy bay chiến đấu của Israel đã tham gia vào làn sóng tấn công đêm qua, thả 230 quả bom xuống “một số địa điểm quân sự”, theo kênh Al Jazeera.

Theo quân đội Israel, những địa điểm này bao gồm một trường đại học quân sự thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), một kho chứa cơ sở hạ tầng phóng tên lửa, và một địa điểm ngầm để lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo. Tuyên bố không đề cập vị trí cụ thể của những địa điểm này.

Có tin Mỹ sắp gửi tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông

Tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush di chuyển trên Đại Tây Dương ngày 6-2. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Đài Fox News ngày 6-3 (giờ Mỹ) đưa tin rằng Mỹ chuẩn bị điều động nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba, do tàu sân bay USS George H.W. Bush dẫn đầu, tới Trung Đông.

“Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba đang chuẩn bị vượt Đại Tây Dương để tham gia cuộc chiến chống Iran. Tàu sân bay USS George H.W. Bush dự kiến sẽ sớm được triển khai” - theo Fox News.

Hiện tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã có mặt trong khu vực chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran. Tàu sân bay thứ hai, USS Gerald R. Ford, hiện đang hoạt động ở Biển Đỏ.

Azerbaijan tuyên bố chặn nhiều âm mưu phá hoại của Iran

Tối 6-3, Azerbaijan cho biết đã ngăn chặn nhiều âm mưu phá hoại mang tính “khủng bố” do IRGC lên kế hoạch, trong đó có âm mưu tấn công một đường ống dẫn dầu lớn chạy qua khu vực Nam Caucasus tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tuyên bố của Cơ quan An ninh Nhà nước Azerbaijan được hãng thông tấn Azertag dẫn lại, các mục tiêu bao gồm đường ống dẫn dầu Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC), đại sứ quán Israel tại Azerbaijan, một giáo đường Do Thái Ashkenazi và lãnh đạo của một cộng đồng Do Thái cổ xưa tại Azerbaijan.

Baku cho biết cuộc điều tra phát hiện 2 công dân Iran và 1 công dân Azerbaijan đã thông đồng đưa hơn 7 kg thuốc nổ C-4 vào Azerbaijan theo chỉ thị của IRGC. Nhà chức trách đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với 4 người này.

Iran chưa bình luận về tuyên bố này.

Đường ống BTC đi qua Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ, vận chuyển dầu tới châu Âu. Israel cũng nhập khẩu khoảng 1/3 lượng dầu thông qua tuyến ống này. Bất kỳ thiệt hại nào đối với hạ tầng của BTC có thể đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao hơn nữa khi cuộc chiến tại Trung Đông bước sang tuần thứ hai.

Tuyên bố của Azerbaijan được đưa ra chỉ một ngày sau khi Baku tuyên bố sẽ trả đũa điều mà họ cho là 4 UAV của Iran xâm nhập Azerbaijan, khiến 4 người bị thương và làm hư hại cơ sở hạ tầng sân bay.

Iran bác bỏ hoàn toàn việc đã đưa UAV vào Azerbaijan.

Ông Putin chia buồn về việc lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Iran về “nhiều thương vong dân sự do cuộc tấn công vũ trang của Israel và Mỹ nhằm vào Iran”, đồng thời kêu gọi lập tức chấm dứt các hành động thù địch, theo tuyên bố của Điện Kremlin.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pezeshkian tối 6-3, Tổng thống Putin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước việc lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, các thành viên trong gia đình ông Khamenei, nhiều lãnh đạo chính trị và quân sự của Iran cùng nhiều dân thường thiệt mạng.

“Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Nga ủng hộ việc lập tức chấm dứt các hành động thù địch, bác bỏ việc sử dụng vũ lực như một phương thức giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan Iran hoặc phát sinh tại Trung Đông, và nhanh chóng quay trở lại con đường giải quyết bằng ngoại giao” - Điện Kremlin cho biết.

Ông Putin cũng nói rằng ông đang duy trì liên lạc thường xuyên với các lãnh đạo của những quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

“Tổng thống Masoud Pezeshkian bày tỏ cảm ơn trước sự đoàn kết của Nga với người dân Iran trong việc bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của đất nước. Ông cũng cập nhật chi tiết về những diễn biến trong giai đoạn leo thang mới nhất của cuộc xung đột” - tuyên bố cho biết thêm.