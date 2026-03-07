Chiến sự Nga - Ukraine 7-3: UAV Ukraine tấn công loạt mục tiêu Nga ở Crimea; Moscow chuẩn bị chiến dịch tấn công mùa xuân? 07/03/2026 07:29

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ông Zelensky nói Nga chuẩn bị chiến dịch tấn công mùa xuân; Moscow đã giành quyền kiểm soát 9 cộng đồng dân cư trong tuần; Ông Zelensky nói rằng Nga chuẩn bị chiến dịch tấn công mùa xuân.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai đều tuyên bố gây thiệt hại lớn cho đối phương.

Ông Zelensky: Nga chuẩn bị chiến dịch tấn công mùa xuân

Ngày 6-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới tỉnh Donetsk, gặp các lữ đoàn Ukraine đang phòng thủ những thành phố then chốt ở miền đông, theo tờ Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm tiền tuyến tỉnh Donetsk ngày 6-3. Ảnh: X

“Người Nga không từ bỏ cuộc chiến, và tại đây, ở tỉnh Donetsk, họ đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công cho mùa xuân” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau chuyến thăm.

Trong chuyến thăm, ông Zelensky đã gặp các lữ đoàn và chỉ huy phụ trách tình hình tại các khu vực mặt trận Kramatorsk, Druzhkivka và Sloviansk, bao gồm các đơn vị thuộc Quân đoàn Lục quân số 11 và số 19, cùng các quân nhân của Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 Azov, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100 và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 28.

Ông Zelensky cũng chủ trì cuộc họp an ninh với các quan chức chính phủ và chỉ huy quân sự cấp cao, trong đó có Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, tại sở chỉ huy của Lữ đoàn Đổ bộ Đường không Độc lập số 81.

“Điều quan trọng là các vị trí của chúng ta phải vững chắc. Điều quan trọng là các lữ đoàn của chúng ta được bảo đảm tiếp tế đầy đủ” - ông Zelensky nói.

“Các chiến binh của chúng ta đang giữ vững trận tuyến một cách kiên cường. Và đất nước chúng ta, nền ngoại giao của chúng ta, cũng như nhân dân chúng ta sẽ giữ vững như vậy” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

UAV Ukraine tấn công mục tiêu Nga ở Crimea

Một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent ngày 6-3 rằng máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công một nhà máy sửa chữa máy bay và 2 hệ thống phòng không Pantsir-S2 của Nga tại bán đảo Crimea.

Theo nguồn tin này, các UAV tầm xa đã đánh trúng các xưởng sản xuất của Nhà máy Sửa chữa Máy bay Yevpatoria ở phía tây Crimea, đồng thời tấn công 2 hệ thống Pantsir-S2 gần một sân bay quân sự của Nga tại Dzhankoi, nằm ở phía đông bắc bán đảo.

Nguồn tin SBU cho biết thêm các cuộc tấn công UAV còn đánh trúng nhiều trang bị và địa điểm quân sự khác của Nga, bao gồm 2 xe chở nhiên liệu, 1 pháo phòng không lắp trên xe tải và 1 trạm điều khiển mặt đất dành cho UAV.

“Các chiến dịch đặc biệt được SBU tiến hành một cách có hệ thống tại Crimea nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine” - nguồn tin SBU nói với Kyiv Independent.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 56 UAV Ukraine trên bầu trời Crimea trong đêm, nhưng chưa bình luận về các thiệt hại mà nguồn tin SBU nêu ra.

Cùng ngày, Tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết lực lượng của họ đã thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga tại Crimea trong suốt tháng 2.

Các mục tiêu được cho là đã bị tấn công gồm tàu tuần tra Project 22460 “Hunter”, 1 trạm radar thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-400, 1 UAV Forpost, 1 tàu kéo hải quân Project 1496M1, 1 tàu Project 16640, 1 xuồng đổ bộ 02510 BK-16 và 1 trực thăng Ka-27.

HUR không nêu rõ mức độ thiệt hại hay thời điểm chính xác của các cuộc tấn công.

Nga tổng kết chiến sự tuần qua

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-3 đưa tin quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 9 cộng đồng dân cư ở các tỉnh Kharkiv, Sumy, Zaporizhia và Donetsk từ ngày 28-2 đến ngày 6-3, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, trong tuần qua, quân đội Nga đã thực hiện 7 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông và cảng biển được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Cụm tác chiến phía Bắc của Nga đã gây ra hơn 1.500 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 9 xe tăng và xe bọc thép của đối phương trong khu vực trách nhiệm của mình trong tuần qua.

Cụm tác chiến phía Tây của Nga đã gây ra hơn 1.280 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 24 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong tuần.

Cụm tác chiến phía Nam của Nga đã loại khỏi vòng chiến 1.035 binh sĩ Ukraine và phá hủy 2 xe tăng cùng 27 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong khu vực trách nhiệm của mình trong tuần qua.

Trong tuần, Ukraine tổn thất hơn 2.425 binh sĩ, 5 xe tăng cùng 52 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực do Cụm tác chiến Trung tâm của Nga trách nhiệm.

Cụm tác chiến phía Đông của Nga tuần qua cũng gây ra hơn 2.185 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 26 xe bọc thép chiến đấu của đối phương.

Tương tự, cụm tác chiến Dnepr của Nga đã gây ra khoảng 375 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 4 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong khu vực trách nhiệm của mình trong tuần qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 2.154 UAV của Ukraine và 22 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga, Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Binh sĩ Ukraine trở về nước tại tỉnh Chernihiv sau cuộc trao đổi tù binh. Ảnh: TELEGRAM

Ngày 6-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng Ukraine đã đạt được thỏa thuận trả tự do cho 300 tù binh chiến tranh và 2 dân thường bị giam giữ tại Nga, như một phần của giai đoạn thứ hai trong thỏa thuận trao đổi đã được thống nhất trước đó.

Theo ông Dmytro Lubinets - Thanh tra viên Ukraine, đợt thả người mới nhất này nâng tổng số người Ukraine được trả tự do trong 2 ngày qua lên 500 người.

Những người được trả tự do bao gồm các thành viên của Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong đó có các đơn vị Phòng thủ Lãnh thổ, Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Biên phòng Nhà nước. Tất cả các quân nhân được trả tự do đều là binh sĩ cấp bậc thấp.

Một số người lính được trả tự do đã bị giam giữ từ năm 2022.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Budanov mô tả việc thả người này là giai đoạn thứ hai của một thỏa thuận trao đổi đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán tại Geneva.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ trao đổi, cho biết 300 binh sĩ Nga đã được trả tự do từ trại giam Ukraine để đổi lấy 300 tù binh chiến tranh Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các binh sĩ Nga hiện đang ở Belarus để được hỗ trợ về tâm lý và y tế trước khi được chuyển về Nga để điều trị và phục hồi chức năng.