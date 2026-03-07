Liên Hợp Quốc: Chiến sự Trung Đông có thể 'vượt tầm kiểm soát' 07/03/2026 09:35

(PLO)- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng tình hình chiến sự ở Trung Đông có thể leo thang tới mức "vượt tầm kiểm soát của bất kỳ một nước nào".

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo rằng chiến sự đang leo thang ở Trung Đông đặt ra “rủi ro nghiêm trọng” cho nền kinh tế toàn cầu, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh rằng cuộc chiến “không hồi kết” trong khu vực chắc chắn không mang lại lợi ích gì, theo các hãng tin AFP và Reuters.

Trong tuyên bố ngày 6-3 về Trung Đông, ông Guterres cảnh báo rằng “tình hình [ở Trung Đông] có thể vượt tầm kiểm soát của bất kỳ một nước nào” và kêu gọi “đã đến lúc phải chấm dứt giao tranh và tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao nghiêm túc”.

“Tất cả các cuộc tấn công bất hợp pháp ở Trung Đông và các khu vực khác đang gây ra đau khổ và thiệt hại to lớn cho dân thường trên khắp khu vực và đặt ra rủi ro nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất” - ông Guterres viết trong tuyên bố.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: AFP

Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp của LHQ - ông Tom Fletcher hôm 6-3 chỉ trích rằng thế giới “đang chứng kiến ​​những khoản tiền khổng lồ, được cho là lên tới 1 tỉ USD mỗi ngày, tài trợ cho cuộc chiến này trong khi các chính trị gia tiếp tục khoe khoang về việc cắt giảm ngân sách viện trợ cho những người cần giúp đỡ nhất”.

Ông Fletcher cho rằng các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra đang “chống lại các hệ thống và luật lệ vốn được thiết kế để kiềm chế chúng ta khỏi những bản năng tồi tệ nhất và khỏi những cuộc chiến tranh liều lĩnh”, gây ra những hậu quả nặng nề đối với thị trường, chuỗi cung ứng, giá cả lương thực và ảnh hưởng tới các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.

Cùng ngày 6-3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo rằng một cuộc chiến “không hồi kết” ở Trung Đông sẽ không mang lại lợi ích cho Berlin cùng các đồng minh và đối tác.

Ông Merz cho biết Đức đang làm việc với các đồng minh và đối tác để tìm cách tiếp cận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, đồng thời không để sự hỗn loạn lan rộng ra khắp Trung Đông.

Ông Merz lưu ý rằng Đức chia sẻ với Mỹ và Israel các mục tiêu ngăn chặn chương trình tên lửa và hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cũng như chống lại các hành động của Tehran mà Berlin cho là gây ra mối đe dọa cho Israel, bao gồm việc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm chống lại Tel Aviv.

“Tuy nhiên, khi giao tranh tiếp diễn và lan rộng, chúng ta cũng thấy những rủi ro ngày càng gia tăng. Một cuộc chiến không hồi kết không có lợi cho chúng ta” - ông Merz nói.

Thủ tướng Merz làm rõ rằng chiến sự ở Trung Đông “có thể gây ra những hậu quả sâu rộng cho châu Âu”, nhất là làm tăng áp lực liên quan dòng người di cư không kiểm soát từ Iran nếu đất nước này rơi vào hỗn loạn.

“Nhà nước Iran phải tiếp tục hoạt động, trật tự công cộng và các dịch vụ cơ bản phải được duy trì. Nền kinh tế Iran không được phép sụp đổ” - ông Merz nhấn mạnh.

Ông Merz nêu ra các mục tiêu mà Berlin đang hướng tới như một tiến trình chính trị về đối thoại và xây dựng lòng tin trong khu vực sẽ phải bắt đầu sau khi chiến sự kết thúc, các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran sẽ phải chấm dứt và chịu sự giám sát quốc tế và Tehran phải ngừng hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm và tất cả vật liệu hạt nhân của Iran sẽ phải được bảo đảm an toàn.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông bước sang tuần thứ hai. Giao tranh vẫn tiếp tục kéo dài giữa một bên là Mỹ và Israel với bên còn lại là Iran và các lực lượng được Tehran hậu thuẫn trong khu vực.

Cùng ngày 6-3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Majid Takht-Ravanchi đã công khai cảnh báo châu Âu không nên tham gia cùng Mỹ và Israel tấn công Iran nếu không muốn thành “mục tiêu hợp pháp” của Tehran.