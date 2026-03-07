Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2023, sau khi ông Trump yêu cầu Iran đầu hàng 07/03/2026 08:23

Ngày 6-3, giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2023 trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang, theo kênh Channel NewsAsia.

Cuộc chiến của liên quân Mỹ-Israel với Iran và các đòn trả đũa của Tehran trên khắp khu vực Vùng Vịnh đã làm đảo lộn ngành năng lượng và vận tải toàn cầu, gần như khiến hoạt động tại eo biển Hormuz đình trệ.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng vọt lên 92,69 USD/thùng, tăng 8,5% trong ngày và gần 30% trong tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chỉ khi Iran “đầu hàng vô điều kiện” mới có thể chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Có lúc giá vượt 94 USD, chạm mức cao nhất kể từ tháng 9-2023.

Hợp đồng dầu West Texas Intermediate lần đầu tiên kể từ năm 2023 vượt mốc 90 USD, tăng 12,2% lên 90,90 USD.

Một trạm xăng ở bang California (Mỹ) ngày 2-3. Ảnh: BLOOMBERG

Một số nhà phân tích và nhà đầu tư cho rằng nếu giá dầu tiếp tục tăng lên 100 USD/thùng và duy trì ở mức đó sẽ tạo áp lực lớn đối với kinh tế toàn cầu. Phản ứng của thị trường với xung đột trước đó vẫn khá dè dặt do hy vọng chiến sự sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng việc ông Trump yêu cầu Iran đầu hàng đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến kéo dài.

Triển vọng giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài đã làm gia tăng lo ngại về một đợt bùng phát lạm phát mới, có thể gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu đồng thời hạn chế khả năng các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Các vụ tấn công nhằm vào mỏ dầu đã được ghi nhận ở miền nam Iraq và khu tự trị Kurdistan ở phía bắc Iraq, buộc một mỏ dầu do Mỹ vận hành phải ngừng sản xuất. Kuwait cũng bắt đầu cắt giảm sản lượng do thiếu khả năng lưu trữ dầu mỏ, tờ The Wall Street Journal đưa tin.

Cũng trong ngày 6-3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Hải quân Mỹ đang chuẩn bị hộ tống tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz “ngay khi có thể thực hiện một cách hợp lý”.

“Ngay khi điều đó trở nên hợp lý, chúng tôi sẽ hộ tống các tàu đi qua eo biển và khôi phục dòng chảy năng lượng” - ông Wright nói với đài Fox News.

Trước đó, hôm 3-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ “bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz càng sớm càng tốt” nhằm tránh gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.