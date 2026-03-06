EU và vùng Vịnh họp khẩn ra tuyên bố chung, kêu gọi Iran ngừng tấn công ‘bừa bãi’ 06/03/2026 07:37

(PLO)- Các ngoại trưởng EU và vùng Vịnh đã kêu gọi Iran ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công “bừa bãi” vào các quốc gia vùng Vịnh, cho rằng các cuộc tấn công này đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu.

Ngày 5-3, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) và vùng Vịnh đã có cuộc họp khẩn, kêu gọi Iran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công “bừa bãi” trên khắp khu vực nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, theo hãng tin AFP.

Các ngoại trưởng họp trực tuyến trong bối cảnh Iran gia tăng tấn công vào các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) - trong đó Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Oman đều đã trở thành mục tiêu.

“Các bộ trưởng mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công vô lý của Iran nhằm vào các quốc gia GCC, những hành động đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu, đồng thời kêu gọi Iran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công” - theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp.

Khói bốc lên tại cảng Jebel Ali, Dubai (UAE) sau vụ tấn công tên lửa của Iran ngày 1-3. Ảnh: BLOOMBERG

Trước hậu quả từ các cuộc tấn công “bừa bãi” của Iran, các bên cũng “khẳng định rằng các quốc gia GCC có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để tự vệ.

Các quốc gia vùng Vịnh cũng nhấn mạnh “cam kết rằng lãnh thổ của họ sẽ không được sử dụng để phát động các cuộc tấn công chống lại Iran”.

Khi tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran liên tiếp đánh trúng các thành phố và cơ sở hạ tầng tại các nước vùng Vịnh, làm đảo lộn quan hệ với Tehran, các quốc gia láng giềng này đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào một vòng đối đầu lớn hơn.

Tuy vậy, các bộ trưởng EU và vùng Vịnh vẫn cùng tái khẳng định “cam kết kiên định đối với đối thoại và ngoại giao” như một cách để giải quyết khủng hoảng.

Họ cam kết thúc đẩy “các nỗ lực ngoại giao chung” nhằm đạt được giải pháp lâu dài, ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời buộc Tehran “chấm dứt việc sản xuất và phổ biến” tên lửa đạn đạo và UAV.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, người chủ trì cuộc họp, trước đó cho biết khối này đang xem xét hỗ trợ các nước vùng Vịnh đối phó các cuộc tấn công UAV của Iran, nhưng cảnh báo nguồn cung thiết bị liên quan có thể hạn chế.

Phát biểu trước cuộc họp, bà Kallas cảnh báo việc sản xuất các hệ thống đánh chặn UAV khó có thể đáp ứng kịp nhu cầu rất lớn hiện nay, cả ở Ukraine lẫn Trung Đông.

“Ai cũng cần hệ thống phòng không, vì vậy thực sự đang có vấn đề về sản xuất” - bà Kallas nói, đồng thời cho rằng châu Âu cần “tăng tốc” sản xuất.

“Tôi lo ngại rằng năng lực hiện nay còn hạn chế” - nhà ngoại giao EU nói thêm.