Chiến sự Nga-Ukraine 7-3: Ukraine nói bắn rơi trực thăng Ka-27 của Nga trên Biển Đen; Hai bên trao đổi 400 tù binh 06/03/2026 08:06

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine nói bắn rơi trực thăng Ka-27 của Nga trên Biển Đen; Hai bên trao đổi 400 tù binh.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Nga-Ukraine trao đổi tù binh

Ngày 5-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thông báo nước này đã đưa 200 binh sĩ bị Nga giam giữ trở về nước trong đợt trao đổi tù binh chiến tranh (POW) mới nhất với Moscow, theo tờ Kyiv Independent.

“Mỗi lần người dân của chúng ta trở về nhà, điều đó chứng minh rằng Ukraine đang nỗ lực đưa từng người một trở lại” - ông Zelensky viết trên Telegram, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi không quên bất kỳ ai".

Theo ông Zelensky, trong số các tù binh được trả tự do có những binh sĩ từng tham gia bảo vệ Mariupol, Donetsk, Luhansk, Kharkiv và Zaporizhzhia, phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước, lực lượng Biên phòng hoặc Vệ binh Quốc gia.

200 tù binh chiến tranh Ukraine trở về nước trong đợt trao đổi tù binh mới nhất với Nga ngày 5-3. Ảnh: Telegram

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã trao trả 200 tù binh Ukraine để đổi lấy 200 binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ, trong thỏa thuận trao đổi do Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) làm trung gian.

Theo Bộ này, các tù binh Nga vừa được thả hiện đang ở Belarus, nơi họ được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý.

Đợt trao đổi tù binh mới nhất diễn ra một tháng sau lần trao đổi trước đó vào ngày 5-2, khi 157 tù binh Ukraine được trả tự do sau các cuộc đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi (UAE).

Đây là lần trao đổi đầu tiên sau gần bốn tháng, trong bối cảnh ông Zelensky cáo buộc Moscow đã ngăn chặn các cuộc trao đổi trong suốt thời gian đó.

Bộ Ngoại giao Nga thông báo một đợt trao đổi tù binh chiến tranh khác giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 6-3, khi mỗi bên sẽ trao trả 300 binh sĩ, theo hãng thông tấn TASS.

“Một cuộc trao đổi 300 đổi 300 được lên kế hoạch vào ngày 6-3. Tổng cộng 500 binh sĩ Nga bị bắt giữ dự kiến sẽ được hồi hương trong hai ngày 5 và 6-3” - Bộ này cho biết.

Ukraine nói bắn rơi trực thăng Ka-27 của Nga trên Biển Đen

Hải quân Ukraine ngày 5-3 cho biết lực lượng này đã phá hủy một trực thăng Ka-27 của Nga trên Biển Đen, song không nêu rõ thời điểm vụ việc xảy ra.

Theo phía Ukraine, vụ việc nâng tổng số trực thăng Nga bị nước này tuyên bố bắn hạ lên 349 chiếc kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự toàn diện. Hải quân Ukraine chưa công bố cách thức bắn hạ chiếc trực thăng.

Phía Nga chưa đưa ra phản ứng trước thông tin này.

Trực thăng Ka-27, được thiết kế cho Hải quân Liên Xô để thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm, hiện được lực lượng Nga sử dụng tại Biển Đen nhằm theo dõi hoạt động của các xuồng đổ bộ và máy bay không người lái hải quân của Ukraine, theo kênh Telegram Crimean Wind.

Hải quân Ukraine cùng Bộ tư lệnh Không quân miền Nam đang tìm cách tăng cường an ninh không phận trên Biển Đen, với mục tiêu đánh chặn các mối đe dọa nhằm vào các thành phố cảng như Odessa.

Nga đánh rát khắp mặt trận, tuyên bố kiểm soát thêm đất

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-3 cho biết các lực lượng nước này tiếp tục đạt thêm bước tiến trên nhiều mặt trận tại Ukraine, đồng thời tuyên bố giành quyền kiểm soát khu dân cư Yarovaya tại tỉnh Donetsk trong ngày qua, theo TASS.

Theo thông cáo, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Tây đã kiểm soát khu định cư Yarovaya sau những “hoạt động tác chiến quyết đoán”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố số liệu cập nhật về tổn thất của Ukraine dọc toàn tuyến giao tranh trong ngày qua, với khoảng 1.215 binh sĩ thiệt hại. Các con số được phân theo từng hướng tác chiến, trong đó khu vực do Nhóm tác chiến Trung tâm, phía Đông và phía Bắc phụ trách ghi nhận mức giao tranh ác liệt nhất.

Theo phía Nga, tại các khu vực thuộc Sumy và Kharkiv, lực lượng nước này đã gây thiệt hại cho nhiều đơn vị cơ giới, bộ binh cơ giới và đổ bộ đường không của Ukraine, đồng thời phá hủy nhiều phương tiện bọc thép, pháo dã chiến và trạm tác chiến điện tử.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Ở các khu vực thuộc Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, Moscow cho biết đã cải thiện vị trí chiến thuật, tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và phá hủy thêm nhiều xe bọc thép, pháo binh cùng các kho đạn và kho vật tư.

Trong ngày qua, lực lượng Nga cũng tiến hành các cuộc không kích, pháo kích và tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine, cũng như các địa điểm chuẩn bị và phóng máy bay không người lái tầm xa.

Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào 152 khu vực tập kết tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và binh sĩ nước ngoài tham chiến, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Về phòng không, Moscow tuyên bố đã bắn hạ 410 UAV cánh cố định của Ukraine, 8 bom dẫn đường và 3 rocket từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất trong ngày qua.

Bên cạnh đó, Hạm đội Biển Đen của Nga cũng tuyên bố đã phá hủy 4 xuồng không người lái của Ukraine tại khu vực tây bắc Biển Đen trong cùng khoảng thời gian.