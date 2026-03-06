Ông Trump sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa sau làn sóng chỉ trích truy quét nhập cư 06/03/2026 05:32

(PLO)- Tổng thống Donald Trump đã sa thải bà Kristi Noem khỏi vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, sau nhiều chỉ trích liên quan cách bà điều hành bộ này, đặc biệt trong quá trình truy quét nhập cư.

Ngày 5-3, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem và sẽ bổ nhiệm Thượng nghị sĩ bang Oklahoma - ông Markwayne Mullin để thay thế, theo đài CNN.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảm ơn bà Noem vì thời gian phục vụ, nói rằng bà “đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và ấn tượng (đặc biệt là ở khu vực biên giới!)”. Tổng thống cho biết bà “sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Đặc phái viên cho Lá chắn châu Mỹ, sáng kiến an ninh mới của chúng ta tại Tây Bán cầu”.

Ông Trump nói rằng ông Mullin sẽ tiếp quản vị trí này từ ngày 31-3.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chính quyền sẽ thúc đẩy quá trình phê chuẩn ông Mullin “nhanh nhất có thể”.

Bà Kristi Noem, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, điều trần trước quốc hội tuần này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo các trợ lý, ông Trump rất thích xem ông Mullin xuất hiện trên truyền hình, điều này cũng góp phần vào quyết định của tổng thống khi chọn vị thượng nghị sĩ Cộng hoà cho vị trí này.

Ông Trump từng gọi điện cho ông Mullin sau những cuộc phỏng vấn căng thẳng để khen ngợi, và các nhân viên Nhà Trắng thường cử vị thượng nghị sĩ này tham gia các chương trình truyền hình vào những thời điểm quan trọng đối với chính quyền.

Ba nguồn thạo tin nói với CNN rằng bà Noem biết mình bị sa thải khi đang đến tham dự một sự kiện tại TP Nashville (bang Tennessee). Hai trong số các nguồn cho biết ông Trump đã trực tiếp gọi điện cho bà Noem để thông báo quyết định của mình.

Không lâu sau khi thông báo được đưa ra, bà đã đăng bài trên mạng xã hội cảm ơn tổng thống.

“Tây Bán cầu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với an ninh của Mỹ” - bà Noem nói về vị trí mới của mình.

“Trong vai trò mới này, tôi sẽ có thể tiếp tục xây dựng trên các mối quan hệ đối tác và chuyên môn về an ninh quốc gia mà tôi đã thiết lập trong 13 tháng qua khi giữ chức Bộ trưởng An ninh Nội địa” - bà nói thêm.

Bà Noem, cựu thống đốc bang South Dakota, trở thành một trong những bộ trưởng nổi bật nhất trong nội các của ông Trump nhờ các bài đăng trên mạng xã hội mô tả người nhập cư bằng những lời lẽ gay gắt, nêu bật các trường hợp bị cáo buộc phạm tội và sử dụng ngôn từ công kích mạnh.

Bà đối mặt chỉ trích vào tháng 1 khi gọi 2 công dân Mỹ bị cảnh sát di trú bắn chết tại TP Minneapolis (bang Minnesota) là “khủng bố trong nước”.

Các đoạn video xuất hiện sau đó về vụ việc đã làm suy yếu khẳng định của bà Noem và các quan chức khác trong chính quyền rằng 2 người thiệt mạng - Renee Good và Alex Pretti - là những kẻ tấn công bạo lực.

Làn sóng phản ứng của dư luận sau các cái chết này khiến chính quyền ông Trump phải chuyển sang cách tiếp cận có mục tiêu hơn trong việc thực thi chính sách nhập cư tại bang Minnesota.

Các Hạ nghị sĩ Dân chủ đã thúc đẩy thủ tục luận tội bà Noem, và ít nhất 2 nghị sĩ Cộng hòa cũng kêu gọi bà phải rời chức sau các sự việc này.

Trong các phiên điều trần tại quốc hội vào tháng 3, các nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa đã chỉ trích bà Noem về cách triển khai chiến dịch siết chặt nhập cư cũng như việc quản lý Bộ An ninh Nội địa, trong đó có lo ngại về chiến dịch quảng cáo trị giá 220 triệu USD với hình ảnh bà Noem xuất hiện dày đặc.

Ông Trump cho biết hôm 5-3 rằng ông không phê duyệt chiến dịch quảng cáo này.

Các quảng cáo này làm nổi bật hình ảnh bà Noem, trong đó có cảnh bà cưỡi ngựa tại Mount Rushmore ở bang quê nhà South Dakota.