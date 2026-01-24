Dân Minnesota biểu tình lớn giữa trời -20 độ C, đòi ông Trump dừng truy quét nhập cư 24/01/2026 11:09

(PLO)- Cuộc biểu tình ngày 23-1 được tổ chức bài bản và có quy mô rộng nhất trong chuỗi ngày biểu tình đòi chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt chiến dịch truy quét nhập cư ở bang Minnesota.

Bất chấp giá lạnh mùa đông, hàng nghìn người tiếp tục biểu tình ở TP Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) trong ngày 23-1 đòi chính quyền liên bang chấm dứt các đợt truy quét người nhập cư tại thành phố này, theo đài CNN.

Đoàn biểu tình đã tuần hành qua trung tâm TP Minneapolis và tập kết tại sân vận động Target Center ở trung tâm thành phố. Đám đông hô khẩu hiệu kêu gọi Cơ quan Thực thi và Di trú Hải quan Mỹ (ICE) rời khỏi thành phố.

Theo các số liệu thời tiết, trên nền nhiệt độ âm cộng với gió lạnh ở Minneapolis, nhiệt độ mà con người cảm nhận khi ở ngoài trời ở Minneapolis có thể xuống tới mức -20 độ C.

Cuộc biểu tình ngày 23-1 ở TP Minneapolis kêu gọi chính quyền liên bang Mỹ chấm dứt chiến dịch truy quét nhập ở bang Minnesota. Ảnh: CNN/GETTY IMAGES

Hàng trăm doanh nghiệp ở Minnesota cũng đóng cửa trong ngày 23-1 để hưởng ứng cuộc tuần hành của người dân địa phương.

Cùng ngày 23-1, biểu tình cũng diễn ra ở sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul. Cảnh sát sân bay đã bắt giữ khoảng 100 người với cáo buộc xâm phạm trái phép và không tuân lệnh cảnh sát.

Trên sóng đài Fox News, người phát ngôn Bộ An ninh nội địa Mỹ - bà Tricia McLaughlin cho rằng tình hình căng thẳng ở Minneapolis có thể giảm bớt nếu Thống đốc Tim Walz của bang Minnesota và Thị trưởng Jacob Frey của Minneapolis cho phép ICE tiếp cận các nhà tù.

Bà McLaughlin cho rằng nếu các nhà tù địa phương chấp nhận giao cho ICE những người nhập cư bị bắt vì các cáo buộc hình sự – đối tượng mà ICE muốn bắt giữ và trục xuất – thay vì tha bổng để rồi những đối tượng này được tự do và xuống đường tuần hành, thì “mọi chuyện có thể dễ dàng được kiểm soát”.

Ông Walz và ông Frey chưa bình luận về lời kêu gọi này.

Trước đó - trong cùng ngày 23-1, ông Frey nói với CNN rằng việc tăng đột biến số lượng nhân viên nhập cư liên bang không làm cho Minneapolis an toàn hơn. Ông Frey cũng cáo buộc động thái của chính quyền liên bang là “sự trả thù chính trị” nhằm vào các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Theo tờ The New York Times, cuộc tuần hành ngày 23-1 được tổ chức bài bản và có quy mô lớn nhất trong chuỗi ngày biểu tình phản đối kể từ khi các nhân viên thực thi pháp luật liên bang tới Minneapolis hồi cuối tháng 11-2025.

Căng thẳng giữa những người biểu tình và ICE cùng các nhân viên thực thi pháp luật liên bang đã trở nên gay gắt hơn kể từ sau vụ nhân viên ICE hôm 7-1 bắn chết người phụ nữ 37 tuổi tên Renee Good.

Chính quyền liên bang nói rằng nhân viên ICE chỉ “nổ súng tự vệ”. Tuy nhiên, chính quyền bang Minnesto, TP Minneapolis bác bỏ lời giải thích này.

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra vụ việc một cách độc lập và từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra để làm rõ nhân viên ICE có bị tấn công trước khi anh ta nổ súng bắn cô Good hay không.

Ngày 23-1, luật sư của gia đình cô Good - ông Antonio Romanucci kêu gọi “quy trình tố tục thực sự, cuộc điều tra thực sự” để xem xét vụ việc hôm 7-1 một cách công bằng, khách quan, tuân theo quy trình đúng đắn và xét tới toàn bộ hoàn cảnh vụ việc.