Dân Mỹ biểu tình lớn sau khi đặc vụ di trú bắn chết người ở Minneapolis 11/01/2026 17:31

(PLO)- Hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình tại Minneapolis và các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ phản đối sự việc đặc vụ di trú bắn chết một phụ nữ.

Ngày 10-1, biểu tình diễn ra ở hàng loạt TP khắp nước Mỹ phản đối vụ nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết một phụ nữ ở TP Minneapolis (bang Minnesota), theo hãng tin Reuters.

Trung ương và chính quyền Minnesota bất đồng quanh tiến trình điều tra

Khoảng 9 giờ 30 sáng 7-1, bà Renee Nicole Good (37 tuổi) đã bị một nhân viên ICE bắn chết tại Minneapolis khi đang lái xe đi ngang qua khu vực có lực lượng di trú làm nhiệm vụ.

Đài CBS News dẫn lời các nhân chứng cho biết một chiếc ô tô Honda Pilot đã bị nhiều đặc vụ liên bang chặn lại. Một đặc vụ cố gắng mở cửa bên lái, sau đó người điều khiển phương tiện lùi xe rồi chuyển sang số tiến. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy 3 tiếng súng nổ, chiếc xe tiếp tục di chuyển thêm vài mét trước khi va chạm với một phương tiện khác.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nhân viên ICE nổ súng bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) hôm 7-1. Ảnh: AFP

Mâu thuẫn nổ ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc bà Good hành xử như "khủng bố nội địa" và đặc vụ ICE chỉ nổ súng tự vệ.



Vài giờ sau vụ nổ súng, Tổng thống Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã lên tiếng bảo vệ đặc vụ ICE, đưa ra những nhận định rằng hành động của bà Good có liên quan trực tiếp diễn biến vụ việc.

Phó Tổng thống JD Vance gọi cái chết của bà Good là “một bi kịch”, song cho rằng các điều tra viên cần xem xét khả năng nạn nhân có liên quan những hoạt động có tổ chức nhằm cản trở các chiến dịch của ICE.

Trong khi đó, lãnh đạo Minneapolis - bang Dân chủ - bác bỏ nhận định của ông Trump rằng đặc vụ ICE nổ súng tự vệ, dẫn chứng video cho thấy phương tiện đã chủ động đánh lái tránh xa đặc vụ và không gây nguy hiểm trực tiếp với tính mạng nhân viên này.

Ban đầu, vụ việc được dự kiến điều tra theo hình thức phối hợp. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cục Điều tra Hình sự bang Minnesota (BCA), các công tố viên liên bang và chính quyền địa phương đã thống nhất cùng tham gia, như thông lệ trong những vụ cảnh sát nổ súng gây chú ý lớn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một ngày, cơ chế này đã đổ vỡ.

BCA cho biết FBI bất ngờ thay đổi lập trường và ngăn cản các điều tra viên cấp bang tham gia. Hiện giới chức Minnesota nói rằng họ không được tiếp cận bất kỳ bằng chứng nào, không có hồ sơ điều tra và cũng không có khả năng độc lập đánh giá liệu vụ nổ súng là chính đáng hay mang tính hình sự.

“Chúng tôi không nắm gì cả. Họ không chia sẻ bất cứ thứ gì với chúng tôi” - Ủy viên An toàn công cộng bang Minnesota Bob Jacobson nói. Ông Jacobson cho biết thêm rằng nếu không có sự hợp tác từ phía liên bang, việc xây dựng một vụ án hình sự ở cấp bang sẽ “cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi”.

Theo các nguồn thạo tin của đài CNN, chính phủ ông Trump lo ngại rằng các quan chức bang không thể bảo vệ thông tin nhạy cảm cũng như danh tính của các đặc vụ ICE liên quan. Washington bày tỏ quan ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin, việc đặc vụ bị phơi bày trước công chúng, thậm chí là các mối đe dọa đối với an toàn của họ.

Hiện FBI và Giám đốc FBI Kash Patel chưa bình luận về phạm vi điều tra. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi chỉ đưa ra cảnh báo yêu cầu người biểu tình không cản trở các hoạt động thực thi pháp luật.

Ngoài ra, căng thẳng liên bang - tiểu bang tiếp tục leo thang sau khi một nhân viên Tuần tra Biên giới bắn bị thương 2 người tại Portland hôm 9-1. Tương tự vụ Minneapolis, DHS cáo buộc tài xế "vũ khí hóa" phương tiện để tấn công lực lượng chức năng.

Biểu tình lan rộng khắp nước

Tại Minneapolis, bất chấp nhiệt độ dưới 0 độ C và lớp tuyết mỏng vào ngày 10-1, hàng chục nghìn người dân xuống đường phản đối vụ cảnh sát di trú bắn chết bà Good và yêu cầu chấm dứt các hoạt động thực thi di trú trong thành phố.

Một lượng lớn người biểu tình ở công viên Powderhorn Park lân cận hiện trường nơi bà Good bị bắn. Người biểu tình mang theo biểu ngữ tự làm, hô vang tên nạn nhân và các khẩu hiệu như “Bãi bỏ ICE” hay yêu cầu ICE rời khỏi cộng đồng.

Đám đông biểu tình tại Minneapolis ngày 10-1, yêu cầu ICE rời khỏi bang và đòi công lý cho cô Renee Good - người bị nhân viên ICE bắn tử vong vào ngày 7-1. Ảnh: Elizabeth Flores/THE MINNESOTA STAR TRIBUNE

Cuộc biểu tình tại Minneapolis phần lớn diễn ra trong ôn hòa, mặc dù có ghi nhận vài sự cố gây thiệt hại tài sản nhỏ và một số người bị bắt giữ. Giới chức địa phương kêu gọi người biểu tình giữ trật tự để tránh leo thang bạo lực.

Theo thông báo từ chính quyền Minneapolis, hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật đã được triển khai vào đêm 9-1 để kiểm soát các cuộc biểu tình và ngăn chặn nỗ lực của một số người biểu tình nhằm xâm nhập Khách sạn Hilton Canopy, địa điểm được cho là nơi ở của các nhân viên ICE.

Cảnh sát trưởng Minneapolis - ông Brian O’Hara cho biết cuộc tụ tập tại Khách sạn Hilton Canopy bắt đầu như một cuộc biểu tình theo kiểu hô hào khẩu hiệu, nhưng đã leo thang khi hơn 1.000 người đổ về địa điểm này, dẫn đến 29 vụ bắt giữ.

“Chúng tôi đã kích hoạt kế hoạch ứng phó, dành thời gian để hạ nhiệt tình hình, phát đi nhiều cảnh báo, tuyên bố đây là cuộc tụ tập trái phép, và cuối cùng tiến hành giải tán đám đông” - ông O’Hara cho biết.

Người biểu tình phản đối ICE đối mặt cảnh sát mặc trang phục chống bạo động tại khu trung tâm Los Angeles (bang California, Mỹ) ngày 10-1. Ảnh: KTTV

Không chỉ tại Minneapolis, hơn 1.000 cuộc biểu tình cũng được lên kế hoạch diễn ra trên khắp nước Mỹ trong ngày 10-1 và 11-1 nhằm phản đối chính sách di trú của chính quyền liên bang - từ New York tới Seattle, và ở những bang như Texas, Kansas, New Mexico, Ohio, Florida.

Tổ chức xã hội Indivisible cho biết họ phối hợp các cuộc tuần hành dưới khẩu hiệu “ICE, Out for Good”, nhằm kêu gọi chấm dứt hoạt động của lực lượng này trên toàn quốc.

Chính quyền liên bang chưa lên tiếng về làn sóng biểu tình rộng khắp.