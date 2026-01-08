Cảnh sát nhập cư Mỹ bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis, dân biểu tình, ông Trump lên tiếng 08/01/2026 09:59

(PLO)- Hàng trăm người dân Minneapolis xuống đường biểu tình phản đối và lãnh đạo bang Dân chủ Minnesota lên án sau khi cảnh sát nhập cư ICE nổ súng bắn chết một phụ nữ, trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức liên bang nhận định hành động của nhân viên ICE là "tự vệ".

Hàng trăm người dân TP Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) đổ xuống đường biểu tình sau khi một nhân viên Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ nổ súng bắn chết một phụ nữ bị cho là cố tình tông xe vào lực lượng thực thi pháp luật, theo hãng tin AFP và đài CBS News.

Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, vào sáng 7-1 (giờ địa phương) một nhân viên ICE đã bắn chết một người phụ nữ tại phía nam Minneapolis. Vụ việc xảy ra khi lực lượng ICE thực hiện một chiến dịch truy quét nhập cư có mục tiêu ở thành phố này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 7-1 (giờ địa phương, tức 10 giờ 30 phút tối cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ nhân viên ICE nổ súng bắn chết một phu nữ ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) hôm 7-1. Ảnh: AFP

Theo CBS News, các nhân chứng nhìn thấy một chiếc ô tô hiệu Honda Pilot bị nhiều đặc vụ liên bang chặn lại, một đặc vụ đã cố gắng mở cửa bên lái. Người lái xe sau đó đã chuyển xe sang số lùi, rồi lại sang số tiến. Các nhân chứng cho biết sau đó họ nghe thấy ba tiếng súng nổ. Chiếc Honda di chuyển thêm vài mét nữa trước khi đâm vào một chiếc xe khác.

Theo nguồn tin của CBS News, người thiệt mạng là một phụ nữ tên Renee Good, 37 tuổi, công dân Mỹ.

Vụ nổ súng đang được Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cục Điều tra Hình sự bang Minnesota điều tra.

Video do một nhân chứng ghi lại vụ nhân viên ICE bắn chết một người phụ nữ ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) hôm 7-1. Nguồn: X/Houtan Yaghmai, Esq

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, hàng trăm người dân đã xuống đường biểu tình gần hiện trường. Lực lượng đặc nhiệm liên bang với vũ khí hạng nặng, mặt nạ phòng độc và súng bắn chất gây kích ứng hoá học được nhìn thấy gần khu vực biểu tình.

Trong cuộc họp báo tối cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nói rằng nhân viên ICE đã “nổ súng tự vệ để bảo vệ bản thân” và các đồng nghiệp sau khi bị xe của người phụ nữ ở Minneaspolis đâm phải.

Bà Noem cho rằng người phụ nữ ở Minneapolis đã “theo dõi và cản trở” hoạt động của ICE, sử dụng xe làm vũ khí và “cố tình” lao xe vào lực lượng thực thi pháp luật.

Bà Noem cho biết nhân viên ICE trên đã được đưa tới bệnh viện.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ Tricia McLaughlin nhận định rằng người phụ nữ ở Minneapolis đã có “một hành động khủng bố nội địa” khi “vũ trang hoá chiếc xe của mình nhằm chống lại lực lượng thực thi pháp luật”.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người phụ nữ ở Minneapolis “rõ ràng là một đối tượng kích động chuyên nghiệp” đã “lái xe rất mất trật tự, cản trở, chống đối và sau đó đã dùng vũ lực, cố ý và tàn bạo cán qua người nhân viên ICE”. Ông Trump cho rằng hành động nổ súng của nhân viên ICE trên là “để tự vệ”.

Trong khi đó Thị trưởng Minneapolis - ông Jacob Frey kiên quyết bác bỏ tuyên bố của ông Trump và bà Noem, cho rằng các video ông xem được về vụ việc hoàn toàn mâu thuẫn với những tuyên bố mà ông Frey cho là “lời bịa đặt” của chính phủ, theo AFP. Minnesota là bang Dân chủ.

Ông Frey cáo buộc các nhân viên ICE đã gây hỗn loạn trong thành phố của ông, song ông cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.

Thống đốc Minnesota - ông Tim Walz cũng bác bỏ lời giải thích của chính quyền liên bang. Ông Walz cho rằng vụ việc này là “hậu quả” do chính sách của chính quyền Tổng thống Trump.

Các diễn biến này là căng thẳng mới nhất trong chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump với chính quyền các bang do đảng Dân chủ điều hành.