Ông Trump nói ngừng tiếp nhận người nhập cư từ ‘Thế giới thứ ba’: Gồm những nước nào? 29/11/2025 09:28

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ “tạm dừng vĩnh viễn” việc tiếp nhận người nhập cư từ “tất cả các nước Thế giới thứ ba”, đồng thời xem xét lại tình trạng nhập cư của công dân đến từ 19 quốc gia.

Ngày 27-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ “tạm dừng vĩnh viễn” việc tiếp nhận người nhập cư từ một số quốc gia và trục xuất nhiều người nhập cư tại Mỹ.

Trong hai bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng sẽ ngừng tiếp nhận người nhập cư từ “tất cả các nước Thế giới thứ ba” nhằm giúp “hệ thống Mỹ phục hồi hoàn toàn”. Ông không giải thích cụ thể quốc gia nào nằm trong danh sách hay cách thức thực hiện mục tiêu này.

Kể từ vụ tấn công khiến một binh sĩ thuộc Lực lượng vệ binh Quốc gia thiệt mạng ở thủ đô Washington D.C, được cho là do công dân Afghanistan thực hiện, chính quyền ông Trump đã đưa ra một loạt thông báo siết chặt hệ thống nhập cư.

Theo tờ The New York Times, các bài đăng dường như cũng nhắm tới những người nhập cư đã trở thành công dân Mỹ. Ông Trump nói sẽ “tước quốc tịch” những người nhập cư “làm suy yếu sự yên bình trong nước” và trục xuất những người “không phù hợp với nền văn minh phương Tây” nhưng không nêu rõ đối tượng áp dụng hay cách thức thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Các nước Thế giới thứ ba là những nước nào?

Khái niệm Thế giới thứ nhất, thứ hai và thứ ba xuất hiện từ thời Chiến tranh Lạnh, khi thế giới chia thành khối phương Tây do Mỹ dẫn đầu và khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô dẫn đầu. Các quốc gia trung lập và phần còn lại được xếp vào Thế giới thứ ba.

Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ các nước nghèo hoặc “kém phát triển”, nhưng hiện nay được coi là lỗi thời.

Về lịch sử, Thế giới thứ nhất chỉ các quốc gia dân chủ, công nghiệp hóa, liên minh với Mỹ; Thế giới thứ hai là các nước xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân và nông dân lãnh đạo; Thế giới thứ ba là phần lớn các nước không thuộc hai khối trên.

Thế giới thứ nhất gồm Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật, Hàn Quốc và Úc. Một số vùng lãnh thổ châu Phi cũng được xếp vào đây vì quan hệ với phương Tây, như Tây Sahara thuộc Tây Ban Nha, Nam Phi thời kỳ phân biệt chủng tộc (Apartheid) và Tây Nam Phi (Namibia).

Các quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo, Ireland và Phần Lan cũng được coi là thuộc Thế giới thứ nhất.

Thế giới thứ hai bao gồm các nước cộng hòa Xô Viết và Đông Âu, như Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, các nước Balkan cùng Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Campuchia.

Thế giới thứ ba gồm tất cả các quốc gia còn lại, phần lớn là các nước nông nghiệp kém phát triển ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.

Chiến dịch siết chặt nhập cư liên tục

Ngày 28-11, chính quyền ông Trump thông báo sẽ xem xét lại tình trạng nhập cư của mọi thường trú nhân hoặc người giữ “thẻ xanh” từ Afghanistan và 18 quốc gia khác.

Ông Joseph Edlow, giám đốc Dịch vụ Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS), viết trên mạng xã hội X: “Theo lệnh của tổng thống, tôi đã chỉ đạo một cuộc kiểm tra toàn diện, nghiêm ngặt đối với mọi Thẻ Xanh của mọi người nước ngoài từ tất cả các quốc gia thuộc diện quan tâm”.

Khi được hỏi về các quốc gia mà ông Edlow nhắc đến, một phát ngôn viên USCIS nói với hãng tin AFP rằng danh sách này được xác định trong sắc lệnh mà ông Trump công bố hồi tháng 6, trong đó phân loại 19 quốc gia là “thuộc diện quan tâm đặc biệt”.

Lệnh này cấm hầu hết công dân của 12 nước nhập cảnh. Các quốc gia chịu lệnh cấm đi lại hoàn toàn gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo-Brazzaville, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Ông Trump cũng áp dụng lệnh cấm một phần đối với khách du lịch từ 7 nước khác: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.