Bang Georgia huỷ vụ kiện ông Trump với cáo buộc gian lận bầu cử 2020 27/11/2025 07:22

(PLO)- Giới chức tư pháp bang Georgia cho rằng việc tiếp tục theo đuổi cáo buộc gian lận bầu cử chống lại Tổng thống Trump trong ít nhất 4 năm nữa là "vô ích và không hiệu quả".

Giám đốc điều hành Hội đồng Công tố viên bang Georgia (Mỹ) Peter Skandalakis hôm 26-11 đã huỷ bỏ toàn bộ các cáo buộc hình sự chống lại ông Donald Trump – hiện là Tổng thống Mỹ – liên quan nghi án gian lận bầu cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, đài CNN đưa tin.

Vụ kiện do Công tố viên hạt Fulton (bang Georgia) Fani Willis khởi xướng năm 2023, truy tố ông Trump cùng 18 người khác với hàng loạt cáo buộc hình sự âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 – cuộc đua mà ông Trump đã thất bại trước ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ.

Ông Skandalakis hôm 26-11 giải thích rằng “việc một tổng thống [Mỹ] đương nhiệm bị buộc phải ra hầu toà ở Georgia không có triển vọng thực tế nào”, do đó việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện sẽ là “vô ích và không hiệu quả”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Georgia Recorder

Ông Skandalakis cho biết ông từng cân nhắc tách các cáo buộc chống lại ông Trump ra khỏi hồ sơ của 18 người còn lại, xét xử họ trước và chờ tới sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ hiện tại (năm 2029) sẽ khởi động lại vụ kiện chống lại bị cáo này. Tuy nhiên, ông cho rằng làm như vậy “vừa phi logic, vừa tạo ra gánh nặng không đáng có và gây tốn kém cho bang [Georgia] và hạt Fulton”.

“Theo đánh giá chuyên môn của tôi, người dân Georgia sẽ không được hưởng lợi nếu tiếp tục theo đuổi vụ án này trong 5 đến 10 năm nữa” - ông Skandalakis nhấn mạnh.

Quyết định của Công tố viên Skandalakis đã được các thẩm phán tại Georgia chấp thuận vào sáng cùng ngày 26-11.

Ông Skandalakis nhấn mạnh rằng đây không phải là một quyết định mang tính chính trị, lưu ý rằng việc huỷ bỏ vụ kiện “không nhằm mục đích thúc đẩy một chương trình nghị sự nào đó mà dựa trên niềm tin và sự hiểu biết của bản thân về luật pháp”.

Ông Skandalakis còn lưu ý rằng kết quả cuộc bầu cử năm 2020 đã được công nhận là hợp lệ và dựa vào các bằng chứng hiện có, bản thân công tố viên này không cho rằng ông Trump đã gian lận bầu cử.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ngày 26-11 hoan nghênh quyết định huỷ bỏ vụ kiện, gọi hồ sơ đó là “trò lừa bịp phản lại nước Mỹ”, là một cuộc “săn phù thuỷ”. Ông Trump kêu gọi những người mà ông cáo buộc “cố gắng phá huỷ nước Mỹ và hệ thống pháp luật của nó” phải chịu trách nhiệm.

Luật sư của Tổng thống Trump - ông Steve Sadow đã ca ngợi việc ông Skandalakis – “một công tố viên công bằng và vô tư” – đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc chống lại thân chủ của mình và cho rằng vụ kiện này không bao giờ nên được đưa ra xét xử.