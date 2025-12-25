Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria giữa giờ cầu nguyện, nhiều thương vong 25/12/2025 08:47

(PLO)- Xảy ra vụ nổ ở một nhà thờ Hồi giáo tại TP Maiduguri (Nigeria) gây nhiều thương vong, khả năng do đánh bom tự sát.

Tối 24-12 xảy ra vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Maiduguri (bang Borno, vùng Đông-Bắc Nigeria) trong giờ cầu nguyện, gây nhiều thương vong, theo hãng tin AFP.

Theo các nhân chứng, quả bom phát nổ bên trong một nhà thờ Hồi giáo Al-Adum Jumaat ở khu chợ đông đúc Gamboru của thành phố, khi các tín đồ Hồi giáo đang tập trung cầu nguyện buổi tối vào khoảng 6 giờ tối 24-12 (giờ địa phương, tức 0 giờ sáng 25-12 theo giờ Việt Nam).

Đại diện cảnh sát địa phương nói với AFP rằng họ “xác nhận đã có một vụ nổ” và đã điều một đội xử lý vật liệu nổ tới hiện trường.

Khung cảnh hỗn loạn ở nhà thờ Hồi giáo Al-Adum Jumaat ở Maiduguri (Nigeria) - nơi xảy ra vụ đánh bom hôm 24-12. Nguồn: RT

Thủ lĩnh nhóm dân quân chống khủng bố trong vùng - ông Babakura Kolo cho rằng đây là một đánh bom do một quả bom được đặt sẵn bên trong nhà thờ. Ông cho biết người ta nghi ngờ quả bom được đặt bên trong nhà thờ và phát nổ giữa lúc đang cầu nguyện. Một số nhân chứng lại nói với AFP rằng đó có vẻ là một vụ đánh bom tự sát.

Các quan chức vẫn chưa công bố con số thương vong chính thức. Tuy nhiên, ông Kolo nói rằng vụ việc khiến 7 người thiệt mạng. Trong khi ông Malam Abuna Yusuf, một trong những người lãnh đạo của nhà thờ này, cho biết số người thiệt mạng là 8.

Chưa có nhóm vũ trang nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ việc ở nhà thờ Al-Adum Jumaat.

Hiện trường vụ đánh bom ở nhà thờ Hồi giáo Al-Adum Jumaat ở Maiduguri (Nigeria) hôm 24-12. Ảnh: NEWSX

Bang Borno trong nhiều năm qua chứng kiến cuộc nổi dậy của các nhóm khủng bố, nhất là tổ chức Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) tự xưng. Tuy nhiên từ năm 2021 tới nay, chưa xảy ra vụ tấn công nào tương tự ở TP Maiduguri – thủ phủ của Borno.

Theo Liên Hợp Quốc, xung đột bạo lực ở Nigeria từ năm 2009 tới nay liên quan tới cuộc nổi dậy của các phần tử thánh chiến đã khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Borno cũng là một trong những địa phương chứng kiến nhiều vụ bắt cóc tống tiền mà giới chức Nigeria cáo buộc do các phần tử khủng bố thực hiện.

Cuối tháng 11, Nigeria đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, ngăn chặn các vụ bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên, nhiều vụ việc vẫn tiếp diễn ở Borno và nhiều bang khác.